育てるタオル「feel」シリーズ 2025年限定カラーが決定！今年のテーマは【AFFECTION】“愛情” 2025年1月29日販売スタート！

『育てるタオル』のスタンダードシリーズであり、

ブランドのシンボル的な存在でもある「feel 」シリーズより2025年限定カラーを2025年1月29日に発売いたします。

毎年その年のテーマを掲げ、テーマカラーのタオルを販売。

今年のテーマは "AFFECTION"

海と森が調和し、私たちの暮らしを支えてくれる大切な自然。

その美しさを守り、大切にしていきたいという想いから、

海のサンゴを連想させる"コーラル”と、緑豊かな森を思わせる”フォレスト"の2色をセレクトしました。

地球を包み込むような大きな"愛情"をテーマに表現した、新たな彩りをお楽しみください。

2色からイメージしたコンセプトアートのスッテカー付き

【ストーリー】

海の「コーラル」(珊瑚)と森の「フォレスト」をイメージしたカラーで作成したアートです。作品の中には、ポエムの「愛の光」、「海」、「珊瑚」や「木」などを象徴する有機的な自然の形が、抽象的なモチーフとして描かれています。これらのモチーフが重なり合うことで、自然との調和や繋がりを感じられるイメージを表現しています。

ポエトリー

Love’s light reaches the earth,

The sea whispers softly,

The forest begins to dance, Weaving the threads of life.

地球にとどく愛の光、海がささやき、森はおどり、命をつむぐ

タオルを消耗品ではなく愛用品に

私たち「育てるタオル」は、タオルを長く愛用してもらいたいという想いで商品を作っています。

人生の様々なシーンで育てるタオルをご愛用いただけるよう、それぞれの特徴を持った5つのシリーズをご用意しております。

自分たちの大切な人々や、その先の未来の子供たちにも使ってほしい「育てるタオル」。

だからこそ、未来の子供たちにも使ってもらえるタオルを作り続ける企業として、私たちが住む地球を大切にすることを忘れてはいけないと改めて考えたのです。

タオルの生産において、綺麗な水は欠かせません。その水を守ることがとても大切なことになってきます。地球の70%を占める海、まずその海で生きている珊瑚や魚を守ること。

そして、その海に繋がる大地。1本の木が何年も、何十年も時間をかけて育つために私たちができることを一つ一つ考えて行動していきたい、2025年に創業60周年を迎える企業として、改めてこの思いを込め「愛情(AFFECTION)」というテーマを掲げました。

このテーマをきっかけに、環境を大切にする取り組みの一環として「WWFジャパン」の活動を支援いたします。皆様と一緒に環境保全に対する取り組みを行い、未来を守っていきたいと強く願っています。

※WWFジャパン(公益財団法人世界自然保護基金ジャパン)は、自然の中に人間が存在するという自然観を取り入れ、日本国内および日本が関係している国際的な問題に取り組んでいます。

商品情報

発売日:2025年1月29日(水)

カラー:affection コーラル

affection フォレスト

サイズ/価格:

バスタオル 7,040円(税込)

フェイスタオル 3,520円(税込)

プチフェイス 2,200円(税込)

プチハンド 1,540円(税込)

購入先

(直営店)育てるタオル 公式online store https://sodaterutowel.com/

育てるタオル表参道showroom

(百貨店)伊勢丹新宿店、阪急うめだ本店

その他店舗はこちら https://sodaterutowel.com/pages/shoplist

会社概要

社名:株式会社 英瑞(エイズイ)A-Z CORPORATION

代表:佐藤 昌子

本社:東京都港区北青山3-5-38 善光ビル

設立:1965年4月

主な事業内容/繊維製品製造、及び輸入卸

資本金/5000万円

