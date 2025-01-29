【試食も試着もフォトも！】フクロウが飛ぶ模擬挙式に参加できる25周年のビッグブライダルフェア開催

株式会社あいプラン

北海道札幌市の藻岩シャローム教会(株式会社あいプラン)で、最大級のブライダルフェアを開催。大聖堂をフクロウが飛ぶ『模擬挙式』や『ドレス試着』、『婚礼料理試食』など結婚式の憧れを全て体験いただけます。費用のお見積りや日取りの確認なども相談OK。入場無料・要予約。

藻岩シャローム教会のビッグブライダルフェアを開催！25周年の感謝を込めた最大級のビッグフェアを2月23日(日)、24日(月祝)に行います。

藻岩シャローム教会の魅力をご体感いただける、このフェアだけの体験や展示などをご用意しております。

詳しいご案内は下記のページをご確認ください。

https://www.moiwashalom.com/bridalfair/14704/

藻岩シャローム教会の象徴である大聖堂では、ゲスト目線でご参加いただける「模擬挙式」を開催。このフェアだけでご覧いただける、フクロウがおふたりの結婚指輪を運ぶ「アウルセレモニー」をはじめ、ゲストに祝福されるフラワーシャワーやサプライズ演出など結婚式さながらの雰囲気をご体感いただけます。

さらに北海道最大級の品ぞろえを誇るドレスショップや700着以上のドレス・和装着物からお選びいただける「ドレス試着体験」、人気ブランドや最新トレンドのドレスをご覧いただける「ドレス展示」、フォトウエディングやお写真をしっかり残したい方におすすめの「ドレス試着フォト撮影」も。

この期間中にご見学・ご相談いただいた方には、25周年の感謝を込めたスペシャル特典をプレゼント。

結婚式に迷っているおふたりや、何から始めていいか迷っている方にもご参加いただけるおすすめのフェア！この機会にお気軽にご参加ください。

開催概要

藻岩シャローム教会 スプリングブライダルフェア

開催日： 2025年2月23日(日)~24日(月祝) ※24日は第一部のみ

時 間： 9:00～21:00(第一部9:00～／第二部13:00～／第三部17:00)

会 場： 藻岩シャローム教会(北海道札幌市南区藻岩下2-1-1)

予 約： 要予約（ご予約の際に参加希望のお時間をお選びください）

参加費： 入場無料

フェアの詳細、ご予約は下記ページよりご確認ください

https://www.moiwashalom.com/bridalfair/14704/

【プログラム】

●大聖堂模擬挙式体験

大聖堂で実際の結婚式の流れを本番同様の演出でご覧いただけます。藻岩シャローム教会だけのオリジナル演出、幸せを呼ぶ鳥フクロウが指輪を運ぶ演出『アウルセレモニー』をぜひご体験ください。

長さ20ｍの天然大理石のヴァージンロード、自然光に照らされ時間帯によって表情を変える美しいステンドグラス、挙式のあとの大階段でのフラワーシャワーなど生涯忘れられない感動の瞬間を、ゲスト目線で体験。

●ウエディングドレス試着体験

ドレスショップが館内にある藻岩シャローム教会だからこそ、館内でウエディングドレスやカラードレス、和装の試着が可能。700着を超える豊富なラインナップから、サイズや品揃えなど花嫁様のお悩みを解決して理想の1着をご提案します。

●婚礼料理ご試食体験

ゲストへのおもてなしの大切なポイント、「婚礼料理」をご試食。ウェルカムドリンク、お料理、デザートの味を確かめることができます。また、会場装飾やテーブルコーディネートも同時にご覧いただけます。

●ドレス試着フォト体験

ドレスを着たお写真をカメラマンが撮影いたします！館内スタジオや撮影の雰囲気を体験して。

その他、先輩花嫁のフォトアルバムやウエディングフォトを展示。館内のフォトスポットもご案内します。

この他、●デザートビュッフェ、●挙式・パーティ相談会、●来場記念品プレゼントなどもございます。

また、展示物として、ウエディングケーキ、パーティ会場テーブルコーディネート、引出物、ブライダルグッズを館内各所にてご覧いただけます。

ブライダルフェアウィーク

プレ／アフタースプリングブライダルフェア

ブライダルフェアの前後一週間は、毎日特別！この期間だけのお得なプランや成約特典をご用意しています。

ビッグフェアへのご参加が難しい方も、この機会をお見逃しなく！オンラインでのご相談もOK。

期間： 2025年2月16日(日)～22日(土)／25日(火)～3月2日(日) ※休館日は除く

時間： 10:00～20:00 入場無料・予約優先

【2/16だけ！】スペシャルプレフェア： https://www.moiwashalom.com/bridalfair/15015/

プレフェア： https://www.moiwashalom.com/bridalfair/14978/

アフターフェア： https://www.moiwashalom.com/bridalfair/15019/

【BIG特典付き】アフターフェア： https://www.moiwashalom.com/bridalfair/16137/

【施設詳細】

藻岩シャローム教会

場所： 〒005-0040 北海道札幌市南区藻岩下2-1-1

営業時間： 10:00～20:00 (水曜定休、祝日を除く)

TEL： 011-581-0008

URL： https://www.moiwashalom.com/

Instagram：https://www.instagram.com/moiwashalom/

Facebook：https://www.facebook.com/wedding.msc

YouTube：https://www.youtube.com/@moiwashalom

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会社概要

【株式会社あいプラン】

社名： 株式会社あいプラン

所在地： 北海道札幌市中央区南2条西8丁目12-1

代表者： 代表取締役 新道いくみ

設立： 昭和38年2月

事業内容： 冠婚葬祭の施行を目的とする会員システムの運営(経済産業大臣の許可事業)、結婚式場の経営、葬祭式場の経営、飲食店の経営、仏壇仏具店の経営、貸衣裳事業、旅行業

WEB： https://apg-aiplan.com/

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