ダウンロード版ゲームが最大78％OFF！『春節セール』開催中！『スーパーロボット大戦30』は48％OFF！

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株式会社バンダイナムコエンターテインメント


　株式会社バンダイナムコエンターテインメントが「ダウンロード版セール」を開催したことをお知らせいたします。『スーパーロボット大戦30』や『GOD EATER３』など、150タイトル以上がセールラインナップに登場！


　この機会をお見逃しなく！



詳細は以下よりセール公式HPをご覧ください。


セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/

【PlayStation Store】


■セール期間：2025年1月29日（水）～ 2025年2月12日（水）



【セール対象：PlayStation(R)5】


『ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム』


　販売価格：8,470円（税込）⇒【20％OFF】セール販売価格：6,776円（税込）




【セール対象：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4】


『ガンダムブレイカー４』


　販売価格：8,470円（税込）⇒【20％OFF】セール販売価格：6,776円（税込）



『ドラゴンボールZ KAKAROT スペシャルエディション』


　販売価格：6,578円（税込）⇒【40％OFF】セール販売価格：3,946円（税込）


　⇒PlayStation(R)Plus加入者【45％OFF】セール販売価格：3,617円（税込）



『ドラゴンボール ゼノバース2 Welcome Price!!』


　販売価格：2,970円（税込）⇒【40％OFF】セール販売価格：1,782円（税込）



『Tales of ARISE - Beyond the Dawn Ultimate Edition』


　販売価格：13,970円（税込）⇒【35％OFF】セール販売価格：9,080円（税込）



など



【セール対象：PlayStation(R)4】


『ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN Welcome Price!!』


　販売価格：3,300円（税込）⇒【43％OFF】セール販売価格：1,881円（税込）


　⇒PlayStation(R)Plus加入者【48％OFF】セール販売価格：1,716円（税込）



『スーパーロボット大戦30』


　販売価格：9,460円（税込）⇒【48％OFF】セール販売価格：4,919円（税込）



『スーパーロボット大戦ＯＧ ムーン・デュエラーズ』


　販売価格：9,020円（税込）⇒【70％OFF】セール販売価格：2,706円（税込）



『SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ プラチナムエディション』


　販売価格：6,578円（税込）⇒【40％OFF】セール販売価格：3,946円（税込）



『GUNDAM VERSUS』


　販売価格：9,020円（税込）⇒【78％OFF】セール販売価格：1,984円（税込）



など


セール会場はこちら！ :
https://bnent.jp/Sale_Release/


【ニンテンドーeショップ】


■セール期間 ：2025年1月29日（水）～ 2025年2月23日（日）


■セール特設ページ：https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_7(https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_7)



【セール対象：Nintendo Switch(TM)】


『スーパーロボット大戦Ｖ』


　販売価格：8,360円（税込）⇒【52％OFF】セール販売価格：3,990円（税込）



『テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER』


　販売価格：6,270円（税込）⇒【60％OFF】セール販売価格：2,490円（税込）



『GOD EATER 3』


　販売価格：3,960円（税込）⇒【25％OFF】セール販売価格：2,970円（税込）



『ドラゴンボール ゼノバース２ for Nintendo Switch』


　販売価格：2,970円（税込）⇒【34％OFF】セール販売価格：1,960円（税込）



『ソードアート・オンライン -ホロウ・リアリゼーション- DELUXE EDITION』


　販売価格：6,270円（税込）⇒【60％OFF】セール販売価格：2,490円（税込）



『ウルトラ怪獣モンスターファーム』


　販売価格：6,710円（税込）⇒【50％OFF】セール販売価格：3,290円（税込）



『ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R』


　販売価格：7,678円（税込）⇒【41％OFF】セール販売価格：4,490円（税込）



『SDガンダム バトルアライアンス』


　販売価格：8,778円（税込）⇒【55％OFF】セール販売価格：3,950円（税込）



など



その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。


詳細は以下よりバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HPをご覧ください。


セール情報公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/





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お買い得情報をお見逃しなく！


ご登録はこちらから :
https://lin.ee/7O1en1M


■権利表記：


『ガンダムブレイカー４』


　(C)創通・サンライズ (C)創通・サンライズ・MBS



『ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN Welcome Price!!』


　ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『GOD EATER 3』


　GOD EATER(TM)3 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『ドラゴンボールZ KAKAROT スペシャルエディション』


　(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション


　(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『スーパーロボット大戦Ｖ』


　(C)S・S／M (C)S・S／J (C)S・S／F (C)カラー (C)GN・YT・YY/Dyn (C)S


　(C)S/PA (C)IG／1998 Ｎ (C)ST・SR (C)Dyn (C)1998 Ｇ・Ｓ／Ｋ


　(C)1998 DYN-B.V.-M.C-AY (C)Go Nagai／DYN-KRG (C)2012 SBYPC



『テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER』


　Tales of Vesperia(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.


　(C)藤島康介



『GOD EATER 3』


　GOD EATER(TM)3 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『ドラゴンボール ゼノバース２ for Nintendo Switch』


　(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション


　(C)Bandai Namco Entertainment Inc.




(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.


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