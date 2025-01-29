ダウンロード版ゲームが最大78％OFF！『春節セール』開催中！『スーパーロボット大戦30』は48％OFF！
株式会社バンダイナムコエンターテインメントが「ダウンロード版セール」を開催したことをお知らせいたします。『スーパーロボット大戦30』や『GOD EATER３』など、150タイトル以上がセールラインナップに登場！
この機会をお見逃しなく！
詳細は以下よりセール公式HPをご覧ください。
セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/
【PlayStation Store】
■セール期間：2025年1月29日（水）～ 2025年2月12日（水）
【セール対象：PlayStation(R)5】
『ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム』
販売価格：8,470円（税込）⇒【20％OFF】セール販売価格：6,776円（税込）
【セール対象：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4】
『ガンダムブレイカー４』
販売価格：8,470円（税込）⇒【20％OFF】セール販売価格：6,776円（税込）
『ドラゴンボールZ KAKAROT スペシャルエディション』
販売価格：6,578円（税込）⇒【40％OFF】セール販売価格：3,946円（税込）
⇒PlayStation(R)Plus加入者【45％OFF】セール販売価格：3,617円（税込）
『ドラゴンボール ゼノバース2 Welcome Price!!』
販売価格：2,970円（税込）⇒【40％OFF】セール販売価格：1,782円（税込）
『Tales of ARISE - Beyond the Dawn Ultimate Edition』
販売価格：13,970円（税込）⇒【35％OFF】セール販売価格：9,080円（税込）
など
【セール対象：PlayStation(R)4】
『ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN Welcome Price!!』
販売価格：3,300円（税込）⇒【43％OFF】セール販売価格：1,881円（税込）
⇒PlayStation(R)Plus加入者【48％OFF】セール販売価格：1,716円（税込）
『スーパーロボット大戦30』
販売価格：9,460円（税込）⇒【48％OFF】セール販売価格：4,919円（税込）
『スーパーロボット大戦ＯＧ ムーン・デュエラーズ』
販売価格：9,020円（税込）⇒【70％OFF】セール販売価格：2,706円（税込）
『SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ プラチナムエディション』
販売価格：6,578円（税込）⇒【40％OFF】セール販売価格：3,946円（税込）
『GUNDAM VERSUS』
販売価格：9,020円（税込）⇒【78％OFF】セール販売価格：1,984円（税込）
など
セール会場はこちら！ :
https://bnent.jp/Sale_Release/
【ニンテンドーeショップ】
■セール期間 ：2025年1月29日（水）～ 2025年2月23日（日）
■セール特設ページ：https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_7(https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_7)
【セール対象：Nintendo Switch(TM)】
『スーパーロボット大戦Ｖ』
販売価格：8,360円（税込）⇒【52％OFF】セール販売価格：3,990円（税込）
『テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER』
販売価格：6,270円（税込）⇒【60％OFF】セール販売価格：2,490円（税込）
『GOD EATER 3』
販売価格：3,960円（税込）⇒【25％OFF】セール販売価格：2,970円（税込）
『ドラゴンボール ゼノバース２ for Nintendo Switch』
販売価格：2,970円（税込）⇒【34％OFF】セール販売価格：1,960円（税込）
『ソードアート・オンライン -ホロウ・リアリゼーション- DELUXE EDITION』
販売価格：6,270円（税込）⇒【60％OFF】セール販売価格：2,490円（税込）
『ウルトラ怪獣モンスターファーム』
販売価格：6,710円（税込）⇒【50％OFF】セール販売価格：3,290円（税込）
『ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R』
販売価格：7,678円（税込）⇒【41％OFF】セール販売価格：4,490円（税込）
『SDガンダム バトルアライアンス』
販売価格：8,778円（税込）⇒【55％OFF】セール販売価格：3,950円（税込）
など
その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。
詳細は以下よりバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HPをご覧ください。
セール情報公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/
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お買い得情報をお見逃しなく！
ご登録はこちらから :
https://lin.ee/7O1en1M
■権利表記：
『ガンダムブレイカー４』
(C)創通・サンライズ (C)創通・サンライズ・MBS
『ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN Welcome Price!!』
ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『GOD EATER 3』
GOD EATER(TM)3 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『ドラゴンボールZ KAKAROT スペシャルエディション』
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『スーパーロボット大戦Ｖ』
(C)S・S／M (C)S・S／J (C)S・S／F (C)カラー (C)GN・YT・YY/Dyn (C)S
(C)S/PA (C)IG／1998 Ｎ (C)ST・SR (C)Dyn (C)1998 Ｇ・Ｓ／Ｋ
(C)1998 DYN-B.V.-M.C-AY (C)Go Nagai／DYN-KRG (C)2012 SBYPC
『テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER』
Tales of Vesperia(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)藤島康介
『GOD EATER 3』
GOD EATER(TM)3 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『ドラゴンボール ゼノバース２ for Nintendo Switch』
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.
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※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。
※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。
※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。