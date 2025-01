展覧会「テレンス・コンラン　モダン・ブリテンをデザインする」　福岡開催決定！

株式会社西日本新聞社

サー・テレンス・コンラン(1931-2020)は、戦後のイギリスでビートルズやローリング・ストーンズ、ツイッギーやマリー・クワントらによって若者文化が花開いたスウィンギング・シックスティーズの時代に、ホームスタイリングを提案するショップ「ハビタ」で大ブームを興し、現代イギリス(モダン・ブリテン)の生活文化を大きく変えた人物です。彼は生涯にわたり、個人の生活空間から都市、社会までを広く視野に入れた活動でデザイン業界を牽引しただけではなく、ロンドンの都市開発や多くのレストラン事業を手がけてイギリスの食文化をも激変させます。 また、ライフスタイルに関する書籍の出版や、世界に先駆けたデザイン・ミュージアム設立などの功績によりナイトに叙勲、サーの敬称を許されました。 日本では1994年、西新宿にオープンした「ザ・コンランショップ」が広く知られています。

本展は、パターン・デザインした食器やテキスタイル、家具などの初期プロダクトから、発想の源でもあった愛用品、著書、写真、映像まで300 点以上を集め、10代からデザイナーとして歩み始めたコンランが、ウィリアム・モリス提唱のアーツ&クラフツ運動やバウハウスの影響を受けつつ、デザインによって人々の生活や社会を変えていったさまざまな起業やプロジェクトを紹介。彼のモットーであった「Plain, Simple, Useful(無駄なくシンプルで機能的)」にふれながらデザインとは何かを考えます。また、東京に次ぎ2会場目となる福岡では、福岡市美術館のダイナミックな空間に合わせて、展示を再構築。SKWATによる単管を使用した会場構成が見ものです。ぜひ会場で体感ください。

1. 「ニール・ストリート・レストラン」メニュー(原画:デイヴィッド・ホックニー)、1972年、Terence Conran Archive, the Design Museum Courtesy of the Conran family 2. コンランが所有していたペダルカーのおもちゃ Photo: Jasper Fry Courtesy of the Conran family 3. コンランのパターン・デザインによるテキスタイル「モビール」、1952年、Target Gallery, London Courtesy of the Conran family 4. コンランがデザインした家具の模型、The Conran Shop Ltd. Courtesy of the Conran family 5. コンランのパターン・デザインによるディナープレート「チェッカーズ」、1957年 Courtesy of the Conran family 6. 「ハビタ2号店 開店告知ポスター」、1965年、デザイン:ヴァージニア・クライヴ=スミス、イラスト:ジュリエット・グリン・スミス、Target Gallery, London、photo: Jonathan Richards (C)Juliet Glynn Smith / Courtesy of Georgia Glynn Smith (C) J Sainsbury plc. Habitat is a trading name of Argos Limited in the United Kingdom, Argos Limited is a wholly owned subsidiary of J Sainsbury plc. Courtesy of the Conran family 7. ザ・コンランショップの紙袋、1980年代、Terence Conran Archive, the Design Museum Courtesy of the Conran family

10

8,9,10 会場風景「テレンス・コンラン モダン・ブリテンをデザインする」東京ステーションギャラリー、2024年、Photo:Yasuyuki Takaki

- 開催概要:1/20(月)から前売券発売中!

展覧会名:テレンス・コンラン モダン・ブリテンをデザインする

会期:2025年4月19日(土)~6月8日(日)

休館日:月曜日 ※ただし5/5(月・祝)、5/6(火・休)は開館し、5/7(水)は休館

開館時間:9:30-17:30 * 入館は閉館30分前まで

会場:福岡市美術館(福岡市中央区大濠公園1-6)

観覧料:一般1,800(1,600)円、高大生 1,000(800)円、小中生600(400)円

※( )内は前売料金

※チケットは、ローソンチケット(L コード:84812)、チケットぴあ(P コード:687-159)、セブンチケット、ARTNE チケットオンラインにて2025 年1 月20 日(月)10:00 発売

主催:テレQ、西日本新聞社、西日本新聞イベントサービス

企画協力: 株式会社コンランショップ・ジャパン、泉川真紀事務所

後援: 福岡県、福岡市、(公財)福岡市文化芸術振興財団、FM FUKUOKA、CROSS FM、LOVE FM

展覧会HP https://www.tvq.co.jp/event/detail/35

公式Instagram @terence_conran_exhibition

https://www.instagram.com/terence_conran_exhibition

お問合せ: 西日本新聞イベントサービス

092-711-5491[平日9:30-17:30]

- 特設ショップ

福岡会場の特設ショップは、取り扱いアイテムがさらに充実!お買い物もお楽しみください。

コンランが残した言葉や信条やスケッチ、コンラン自身をモチーフに描き下ろしたイラストなどを取り入れたものや、ザ・コンランショップがこれまでに展開したグラフィックデザインを施したグッズや復刻品など、日々を楽しく豊かな気持ちにするアイテムを特設ショップで販売します。

ボトル(左) \6,050 ボトル(中央) \2,530 マグカップ(右) 各 \1,980ステッカー 各 \440傘(60cm) \4,620ジッパーバッグ S : \660 M : \880 L : \1,100

・関連イベント

関連イベントを予定しております。随時、公式Instagram(https://www.instagram.com/terence_conran_exhibition)で告知いたします。