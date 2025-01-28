アパレル業界必見！ | SNSマーケティングを支援する株式会社Ａ（エース）が2月6日（木）に無料オンラインセミナーを開催します！

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株式会社A（https://acetokyo.com/）は、「【アパレル業界必見】 2024年成功事例から学ぶ！ 2025年春夏プロモーションを勝ち抜く SNSマーケティング完全ガイド」と題した無料ウェビナーを2月6日（木）にオンラインで開催します。

無料で申し込む :https://sns.acetokyo.com/seminer/apparelSS0206?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=151セミナー概要

アパレル業界においてSNSは、商品の認知度向上やブランドイメージの確立、さらには売上向上に不可欠な存在となっています。特に春夏シーズンは、新作アイテムやトレンドをいち早くアピールできる重要な時期です。





しかし、「どのようにSNSを活用すれば効果的に売上やブランド価値を高められるのか分からない…」「2024年はどんなSNS施策が成功したのか知りたい…」といった方も多いのではないでしょうか？そこで本セミナーでは、2024年のアパレル業界における好調なSNS施策を徹底分析し、2025年春夏プロモーションを勝ち抜くための3つの考え方を余すところなく解説いたします。ぜひこの機会にご参加いただき、春夏シーズンに向けたSNS活用のヒントをお持ち帰りください。

無料で申し込む :https://sns.acetokyo.com/seminer/apparelSS0206?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=151プログラム内容- 会社紹介- SNSマーケティングの最新動向- SNSマーケティングの効果- 2024年アパレル業界 好調SNS施策のご紹介- 2025年 春夏プロモーションを勝ち抜く3つの考え方- 質疑応答こんな方におすすめ- SNSを活用した春夏プロモーションを検討している方- 2024年の成功事例を知りたい方- 2025年春夏プロモーションを勝ち抜く考え方を知りたい方無料で申し込む :https://sns.acetokyo.com/seminer/apparelSS0206?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=151登壇者株式会社ASNSマーケティング事業部プランナー統括三澤 音

筑波大学卒業後、PR会社、株式会社ベクトルに入社。2021年にジョインしたA(エース)では、SalesとSNS Marketingのディレクターを兼任したのち、ブランドコミュニケーションにて事業部長としてマーケティングとプランニングを担当。その際、まつ毛美容液のD2Cブランドを立ち上げも経験。現在はSNSマーケティング事業部でプランナー統括を担当。

開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/33706/table/151_1_dcbd770070d11c4972ad8e7049376d42.jpg ]

【その他注意事項】※法人様対象のセミナーのため、個人でのお申し込みは受け付けておりません。

※主催企業と事業が競合する企業からのお申し込みは、お断りする場合があります。

※当日のウェビナーは録画させていただきます。

※セミナープログラムは予告なしに変更される場合がございます。

無料で申し込む :https://sns.acetokyo.com/seminer/apparelSS0206?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=151当社概要

・会社名：株式会社A

・代表者：代表取締役CEO 中嶋泰

・設立日：2017年2月

・所在地：〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12渋谷スクランブルスクエア39F

・URL ：https://acetokyo.com/

当社は『人の可能性に光を当てる』をミッションに、インフルエンサーマーケティングのリーディングカンパニーとして、主にファッションブランド様やコスメブランド様の成長をサポートしております。

また、インフルエンサーマーケティングツール『Astream（エーストリーム）』を開発し、これまで取得不可能であったインフルエンサーのフォロワーの”興味関心”や”ブランドの好み”といったサイコグラフィック情報の分析を可能にする新時代のAIマーケティングツールの提供をしております。

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