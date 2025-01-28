アパレル業界必見！ | SNSマーケティングを支援する株式会社Ａ（エース）が2月6日（木）に無料オンラインセミナーを開催します！
株式会社A（https://acetokyo.com/）は、「【アパレル業界必見】 2024年成功事例から学ぶ！ 2025年春夏プロモーションを勝ち抜く SNSマーケティング完全ガイド」と題した無料ウェビナーを2月6日（木）にオンラインで開催します。
無料で申し込む :
https://sns.acetokyo.com/seminer/apparelSS0206?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=151
セミナー概要
アパレル業界においてSNSは、商品の認知度向上やブランドイメージの確立、さらには売上向上に不可欠な存在となっています。特に春夏シーズンは、新作アイテムやトレンドをいち早くアピールできる重要な時期です。
そこで本セミナーでは、2024年のアパレル業界における好調なSNS施策を徹底分析し、2025年春夏プロモーションを勝ち抜くための3つの考え方を余すところなく解説いたします。
ぜひこの機会にご参加いただき、春夏シーズンに向けたSNS活用のヒントをお持ち帰りください。
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プログラム内容
- 会社紹介
- SNSマーケティングの最新動向
- SNSマーケティングの効果
- 2024年アパレル業界 好調SNS施策のご紹介
- 2025年 春夏プロモーションを勝ち抜く3つの考え方
- 質疑応答
こんな方におすすめ
- SNSを活用した春夏プロモーションを検討している方
- 2024年の成功事例を知りたい方
- 2025年春夏プロモーションを勝ち抜く考え方を知りたい方
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登壇者
株式会社A
SNSマーケティング事業部
プランナー統括
三澤 音
筑波大学卒業後、PR会社、株式会社ベクトルに入社。2021年にジョインしたA(エース)では、SalesとSNS Marketingのディレクターを兼任したのち、ブランドコミュニケーションにて事業部長としてマーケティングとプランニングを担当。その際、まつ毛美容液のD2Cブランドを立ち上げも経験。現在はSNSマーケティング事業部でプランナー統括を担当。
開催概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/33706/table/151_1_dcbd770070d11c4972ad8e7049376d42.jpg ]
【その他注意事項】※法人様対象のセミナーのため、個人でのお申し込みは受け付けておりません。
※主催企業と事業が競合する企業からのお申し込みは、お断りする場合があります。
※当日のウェビナーは録画させていただきます。
※セミナープログラムは予告なしに変更される場合がございます。
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当社概要
・会社名：株式会社A
・代表者：代表取締役CEO 中嶋泰
・設立日：2017年2月
・所在地：〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12渋谷スクランブルスクエア39F
・URL ：https://acetokyo.com/
当社は『人の可能性に光を当てる』をミッションに、インフルエンサーマーケティングのリーディングカンパニーとして、主にファッションブランド様やコスメブランド様の成長をサポートしております。
また、インフルエンサーマーケティングツール『Astream（エーストリーム）』を開発し、これまで取得不可能であったインフルエンサーのフォロワーの”興味関心”や”ブランドの好み”といったサイコグラフィック情報の分析を可能にする新時代のAIマーケティングツールの提供をしております。
インフルエンサーマーケティングをご検討中の方へ
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