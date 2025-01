あひるのペックル×YURINAN 鎌倉・原宿・通販『期間限定復刻』のお知らせ！

AppBank株式会社

昨年7月、原宿で好評いただいた「あひるのペックル」とコラボしたどら焼きサンドやグッズの期間限定復刻が決定いたしました!

店舗限定のどら焼きサンド・ドリンクの販売やオリジナルイラストを使った缶バッジやアクリルスタンドなど各種グッズは通販でも購入可能です!

商品の詳細や販売に関する情報は下記をご確認ください。

◎ どら焼きサンド・ドリンクについて

どら焼きはオリジナルイラストを利用したかわいい焼印プリント(全3種)でお届けいたします。

■ どら焼き焼サンド 商品紹介【店舗限定】

味の種類:1種(爽やかレモンあんのどら焼きサンド)

焼印プリント:全3種からランダム

価格:800円(税込)

特典:どら焼きサンド1点ご購入につき限定アクリルチャーム全6種よりランダムで1個プレゼント!

アレルギー:小麦、卵、乳

■ ドリンク 商品紹介【店舗限定】

種類:1種(爽やかラムネクリームソーダ)

価格:800円(税込)

特典:ドリンク1点ご購入につき限定アクリルチャーム全6種よりランダムで1個プレゼント!

アレルギー:乳、ゼラチン

■ どら焼きの皮 商品紹介【店舗限定】

種類:1種(単品1組2枚入)

焼印プリント:全3種からランダム

価格:300円(税込)

特典:どら焼きの皮(単品)3点ご購入につき限定アクリルチャーム全6種よりランダムで1個プレゼント!

アレルギー:小麦、卵、乳

《販売期間》

2月6日(木)~2月27日(木)

◎ グッズについて

かわいいオリジナルイラストが各種グッズになりました!

■ ランダム缶バッジ

種類:全6種 ※6種中1個がランダムで入っています

サイズ:56mm(約)

価格:550円(税込)

■ ランダムミニアクリルスタンド

種類:全6種 ※6種中1個がランダムで入っています

サイズ:全長最大64mm(約)

価格:800円(税込)

■ ダイカットステッカー

種類:全3種

サイズ:W58.7mm~H58.3mm以内(約)

価格:400円(税込)

■ ロリポップキャンディー

種類:全3種

ステッカーW59mm×H52mm(約)

価格:800円(税込)

《販売期間》

2月6日(木)~2月27日(木)

◎ 商品の購入・販売について

■ 店頭販売

店名:YURINAN 鎌倉

営業時間:11時~18時

住所:神奈川県鎌倉市小町2-2-13 ( google map:https://maps.app.goo.gl/JqVXppugWiAr7qjN7)

公式X:https://x.com/yurinan_kmkr

■ 店頭販売(原宿)

店名:YURINAN -ゆうりんあん-

営業時間:11時~19時

住所:東京都渋谷区神宮前1-7-5 ( google map:https://maps.app.goo.gl/fsK7QfK1FRXhytLN8)

※ 商品や特典はYURINAN 本店の10m隣にあります「はなれ」にて提供いたします。

公式X:https://x.com/yurin_an_

店名:YURINAN friend(グッズ販売)

営業時間:12時~19時

住所:東京都渋谷区神宮前1丁目7-3-2F(google map:https://maps.app.goo.gl/WL859HnAL3QY2j536)

公式X:https://twitter.com/HARAJUKU_app

■ 通販での販売

販売サイト:YURINAN -ゆうりんあん-

URL: https://yurinan.net/

ご購入はこちらから→https://yurinan.net/collections/pekkle

販売期間: 2月6日(木)12:00~2月27日(木)21:00

お届け予定日:個別の商品ページに記載されている情報をご確認ください

皆様のお越しをスタッフ一同、心よりお待ちしております。

ぜひこの機会に鎌倉、原宿へお越しください!

※ 当日の売り切れ情報などは各店舗の公式Xにて発表いたします。

※ 上記の予定は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L655908