株式会社ジェーシーエム　国際ホテル・レストラン・ショー2025に出展

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株式会社ジェーシーエム

株式会社ジェーシーエム（本社：滋賀県　代表取締役：森　博之、以下JCM）は2025年2月4(火）から7日（金）まで、東京ビッグサイトで開催されるHCJ2025「国際ホテル・レストラン・ショー」に出展します。



HJC2025全体の最大注力テーマ「人手不足対策」



JCMでは、今年1月に発表したAI無人自販機「VendiX」常温・冷蔵・冷凍の各機種を揃え「人手不足を補う販売機器」として又、「新たなBIZ領域」をご来場の皆様へ提案を行ってまいります。



- VendiX-355　 　 （常温）　標準価格280,000-（税抜）
- VendiX-S301　　（冷蔵）　標準価格300,000-（税抜）
- VendiX-CS276　 （冷凍）　標準価格350,000-（税抜）


その他、2025年新商品機材として前開きタイプの対面冷蔵ショーケース（お客様に中身の商品を取り出して頂く仕様）や、タテ型冷凍ショーケース（2枚扉）（動力確保が難しい設置先にも対応可能な単相200V仕様）など、JCMブースでは、例年より規模を拡大し数多くの機材を揃え提案します。




AI無人自販機「VendiX」

タテ型冷凍ショーケース「JCMCS-690H」


開催概要



[表: https://prtimes.jp/data/corp/155717/table/2_1_a50401f9147fcf12764b2a8ef0d214b6.jpg ]

※ 詳細は公式サイト（https://hcj.jma.or.jp/）をご参照ください。



★AI無人自販機「VendiX」公式ホームページ：https://www.vendix.jp