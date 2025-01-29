株式会社ジェーシーエム　国際ホテル・レストラン・ショー2025に出展

株式会社ジェーシーエム

株式会社ジェーシーエム（本社：滋賀県 代表取締役：森 博之、以下JCM）は2025年2月4(火）から7日（金）まで、東京ビッグサイトで開催されるHCJ2025「国際ホテル・レストラン・ショー」に出展します。

HJC2025全体の最大注力テーマ「人手不足対策」

JCMでは、今年1月に発表したAI無人自販機「VendiX」常温・冷蔵・冷凍の各機種を揃え「人手不足を補う販売機器」として又、「新たなBIZ領域」をご来場の皆様へ提案を行ってまいります。

- VendiX-355 （常温） 標準価格280,000-（税抜）- VendiX-S301 （冷蔵） 標準価格300,000-（税抜）- VendiX-CS276 （冷凍） 標準価格350,000-（税抜）

その他、2025年新商品機材として前開きタイプの対面冷蔵ショーケース（お客様に中身の商品を取り出して頂く仕様）や、タテ型冷凍ショーケース（2枚扉）（動力確保が難しい設置先にも対応可能な単相200V仕様）など、JCMブースでは、例年より規模を拡大し数多くの機材を揃え提案します。

AI無人自販機「VendiX」タテ型冷凍ショーケース「JCMCS-690H」

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/155717/table/2_1_a50401f9147fcf12764b2a8ef0d214b6.jpg ]

※ 詳細は公式サイト（https://hcj.jma.or.jp/）をご参照ください。

★AI無人自販機「VendiX」公式ホームページ：https://www.vendix.jp