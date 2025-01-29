【“無”能力バトル・サスペンス】能力バトルの“対戦者”に選ばれた高校生・御堂小夜子に与えられた能力は…「何も無し」。『あなたの未来を許さない１』2/7(金)発売／PASH! コミックス
株式会社主婦と生活社
漫画：倫理きよ
●あらすじ
特典情報はこちら！ :
https://comicpash.jp/news/283359
「あなたの未来を許さない１（コミックス）」
漫画：倫理きよ
原作：Syousa.
キャラクター原案：jimao
発売日：2025年2月7日
定価：700円+税
ISBN：9784391163742
●あらすじ
27世紀の未来人の能力バトルの教材に選ばれた高校生・御堂小夜子に与えられた能力は「何も無し」。
毎夜、特殊能力者との闘いに巻き込まれる…。
友人との登校だけが唯一の生きる望み、そのためだけに生き延び、逃げ回る小夜子、彼女の未来は……無い。
特典情報はこちら！ :
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