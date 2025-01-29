【“無”能力バトル・サスペンス】能力バトルの“対戦者”に選ばれた高校生・御堂小夜子に与えられた能力は…「何も無し」。『あなたの未来を許さない１』2/7(金)発売／PASH! コミックス

株式会社主婦と生活社

「あなたの未来を許さない１（コミックス）」

漫画：倫理きよ

原作：Syousa.

キャラクター原案：jimao

発売日：2025年2月7日

定価：700円+税

ISBN：9784391163742

●あらすじ

27世紀の未来人の能力バトルの教材に選ばれた高校生・御堂小夜子に与えられた能力は「何も無し」。

毎夜、特殊能力者との闘いに巻き込まれる…。

友人との登校だけが唯一の生きる望み、そのためだけに生き延び、逃げ回る小夜子、彼女の未来は……無い。

特典情報はこちら！ :https://comicpash.jp/news/283359

◆〈12/17リニューアルOPEN！〉

コミカライズ＆オリジナルマンガが無料でたっぷり読める! コミックPASH! neo

https://comicpash.jp/

◆PASH!COMICS 公式X（旧Twitter）

@pashcomics(https://x.com/pashcomics)

◆PASH!シリーズ 公式Amazonストア

https://www.amazon.co.jp/pash_series

【本件に関する取材、ライセンス商品等のお問い合わせ】

主婦と生活社 文芸・コミック編集部 編集長 山口

電話：03-3563-5315

E-mail：pash-up★mb.shufu.co.jp

※アドレスの★を＠に変えて送ってください