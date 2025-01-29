【１・２巻 同時発売！】一人の友の未来を繋ぐため、能力無しの小夜子は足掻く!!『あなたの未来を許さない２』2/7(金)発売／PASH! コミックス
株式会社主婦と生活社
漫画：倫理きよ
●あらすじ
特典情報はこちら！ :
https://comicpash.jp/news/283359
「あなたの未来を許さない２（コミックス）」
漫画：倫理きよ
原作：Syousa.
キャラクター原案：jimao
発売日：2025年2月7日
定価：700円+税
ISBN：9784391163759
●あらすじ
毎夜のデスバトル…とある対戦が小夜子をさらなる絶望に突き落とす。
考えたくない現実を知った彼女は、確実に対戦相手を殺すことを誓う。
ただ一人の友の未来を繋ぐため、能力無しの小夜子は足掻く！！
特典情報はこちら！ :
https://comicpash.jp/news/283359
●関連情報
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主婦と生活社 文芸・コミック編集部 編集長 山口
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