ゲーミングイベント「IBARAKI GAMING DAY」　実施企画決定！

毎日新聞社と茨城県が行う新たなゲーミングイベント「IBARAKI GAMING DAY」で実施する企画が決定しましたので、お知らせします。

当日はホール、アリーナそれぞれで企画を行います。ホールでは、ステージイベントとしてYouTube番組「OooDa&伊織もえ~ゲームの学校~」とラジオバラエティ番組「スタングレネード」の2つのプログラムを実施します。アリーナでは、筑波大学eスポーツチーム「OWLS」によるエキシビションマッチやトークショー、県内のeスポーツ関連団体によるブース出展、eスポーツ体験コーナーなど、様々な企画を予定しています。詳細は下記をご確認ください。

「OooDa&伊織もえ~ゲームの学校~」「スタングレネード」の実施が決定!

ホールではステージイベントとして「OooDa&伊織もえ~ゲームの学校~」と「スタングレネード」の実施が決定しました。「OooDa&伊織もえ~ゲームの学校~」はいつものスタジオを飛び出ての公開収録、「スタングレネード」は特別ゲストLazさんを迎え1日限りの復活!「IBARAKI GAMING DAY」限定の特別企画をお楽しみください。

※こちらのプログラムは事前申し込み(抽選制)が必要となります。詳細は公式サイトにてご案内します。

※「OooDa&伊織もえ~ゲームの学校~」のゲストについては後日お知らせします。

【「OooDa&伊織もえ~ゲームの学校~」(SteelSeries Japan)公式YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/playlist?list=PLl6kiOp0GDMNmXtRfM340V0gGmaJl_879

【「スタングレネード」公式YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@stungrenadegg/videos

筑波大学のエキシビションマッチ、トークショー!県内団体によるブース出展も

ステージイベント出演者OooDa:ゲームの学校、スタングレネード(総合MC)伊織もえ:ゲームの学校岸大河:スタングレネードLaz:スタングレネード

アリーナにて筑波大学eスポーツチーム「OWLS」のエキシビションマッチを実施します。また同大学でeスポーツの研究をされている松井崇助教とプロeスポーツチーム「REIGNITE」の選手によるトークショーも予定しています。

他にもeスポーツに関わる茨城県内の団体が多数出展予定です。eスポーツ体験コーナーではeスポーツをはじめとした人気ゲームタイトルの体験もできます。

【筑波大学eスポーツチームOWLS 公式X】

https://x.com/tsukubaowls_esp

【筑波大学松井研究室】

https://tsukuba-matsui-lab.org/

【eスポーツ体験コーナー ゲームタイトル】

・スイカゲーム(R)︎

・eFootball(TM)

・WBSC eBASEBALL(TM)パワフルプロ野球

・桃太郎電鉄 ~昭和 平成 令和も定番!~

(C)Konami Digital Entertainment

(C)さくまあきら

"eFootball"、"e-Football"、"eサッカー"、"e-サッカー"および"eFootballロゴ"は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本およびその他の国と地域における登録商標または商標です。

Official licensed video game of the World Baseball Softball Confederation "eBaseball"および"eBASEBALL"は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本およびその他の国と地域における登録商標または商標です。

【ワニナルフェス(同時開催)】

つくばカピオの隣にある大清水公園で家族みんなで休日を楽しめる体感型マルシェ「ワニナルフェス」を同時開催。ご来場の際にはぜひお立ち寄りください。

【開催概要】

イベント名称:IBARAKI GAMING DAY

主催 :毎日新聞社、茨城県

開催期間 :2025年3月8日(土)

開催場所 :つくばカピオ(ホール、アリーナ)

〒305-0032茨城県つくば市竹園1-10-1

※つくばエクスプレス「つくば駅」徒歩10分

入場 :無料

※ホールイベントは要事前申し込み(抽選制)

公式HP :https://ibaraki-gaming-day.jp/

公式X :https://x.com/Iba_Mai_gaming

つくばカピオ

お問い合わせ

IBARAKI GAMING DAY事務局

Mail : ibaraki_gaming_day@mainichi.co.jp