チャン・グンソク、パク・ヒョンシク、キム・スヒョンら人気俳優出演作が盛りだくさん！アン・ボヒョンの日本初ファンミーティングも！2月スタート韓国ドラマ｜CSホームドラマチャンネル

餌<ミッキ>

松竹ブロードキャスティング株式会社(C)2023 Coupang Play All Rights Reserved

2月に来日ファンイベントを控えるチャン・グンソクと「イカゲーム」のホ・ソンテ共演によるノンストップ・クライムサスペンス。本作が5年ぶりのドラマ復帰となったチャン・グンソクが、これまでの“美男”のイメージを脱ぎ捨て、野性味溢れる風貌に鋭い洞察力と行動力を併せ持つ刑事を好演。そんな彼から追われるのは、“世界的悪役”として名を馳せるホ・ソンテ。チンピラから巨額詐欺師に上り詰める男を怪演し視聴者を震え上がらせた。至高の2大スターの競演と緊張感溢れる展開から目が離せない!

LOST 人間失格

(C)2023 Coupang Play All Rights Reserved(C)2023 Coupang Play All Rights Reserved(C)2023 Coupang Play All Rights Reserved(C)2023 Coupang Play All Rights Reserved[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=AidHvLVjThk ]詳細を見る :https://www.homedrama-ch.com/series/17023(C) JTBC Studios Co., Ltd. all rights reserved.

『八月のクリスマス』などを手掛けた韓国恋愛映画の名匠ホ・ジノが演出を務めたヒューマンドラマ。カンヌ国際映画祭女優賞を受賞し、本作が約5年ぶりのドラマ復帰作となったチョン・ドヨンと、「恋のスケッチ ~応答せよ1988~」での演技が認められ、演技派俳優としての地位を確立したリュ・ジュンヨルが、人生に行き詰まり深い闇の中で吸い寄せられるように出会う男女を繊細に演じる。

ハピネス -守りたいもの-

(C) JTBC Studios Co., Ltd. all rights reserved.(C) JTBC Studios Co., Ltd. all rights reserved.[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=EkDY3n5ifmg ]詳細を見る :https://www.homedrama-ch.com/series/17546(C) STUDIO DRAGON CORPORATION

「ムービング」のハン・ヒョジュと本作が除隊後復帰作となったパク・ヒョンシクが初共演し、息の合った演技が話題になったサバイバルスリラー。謎の感染症が蔓延する近未来を舞台に階層社会の縮図であるマンション内での生存を賭けた戦いを描く。感染症だけではなく、階級差別などさまざまな問題が起こっていく本作。本当に信じられる人はいるのか、善人面した悪人各々の生存を賭けた心理戦もお見逃しなく!

星から来たあなた

(C) STUDIO DRAGON CORPORATION(C) STUDIO DRAGON CORPORATION詳細を見る :https://www.homedrama-ch.com/series/17783(C) HB ENTERTAINMENT

「涙の女王」のキム・スヒョンと『猟奇的な彼女』のチョン・ジヒョン共演による大ヒットラブコメディ!「愛の不時着」「涙の女王」などヒット作を次々と生み出しているパク・ジウンが脚本を手掛けた笑って泣けるちょっぴり不思議なラブストーリー。“人間”との交流を避け、素性を隠しながら地球に暮らす“宇宙人”が、ワガママだけれどどこか憎めない“トップ女優”と出会い、初めて恋に落ちる。キム・スヒョンの自然体のツンデレ演技とチョン・ジヒョンの“壊れた”魅力と切なさ溢れる感情演技は必見!

2024 AHN BO HYUN ASIA TOUR FANMEETING 'Hello' in TOKYO

(C) HB ENTERTAINMENT(C) HB ENTERTAINMENT詳細を見る :https://www.homedrama-ch.com/series/17671(C)FNENTERTAINMENT/SHIM

「2024 SBS演技大賞」で最優秀演技賞を受賞し、俳優としてますます注目を集めているアン・ボヒョンが、昨年5月に開催した日本初ファンミーティング「2024 AHN BO HYUN ASIA TOUR FANMEETING 'Hello' in TOKYO」を公演の舞台裏を収めたメイキング映像と共にお届け!トークだけではなく、心のこもった歌や、クイズコーナー、ファンと一緒にゲームに挑戦するなど、少しでもファンとの交流を深めたいという彼の気持ちが伝わってくる盛りだくさんの内容をお楽しみに!

(C)FNENTERTAINMENT/SHIM(C)FNENTERTAINMENT/SHIM詳細を見る :https://www.homedrama-ch.com/series/S84721★ひとめでわかる!韓流まとめページ :https://www.homedrama-ch.com/special/hanryu

■放送情報(スカパー!ならスマホやタブレット、PCでご覧になれます)

「餌<ミッキ>」

2/10(月)スタート!毎週(月)後2:00~(2話連続)他

出演:チャン・グンソク、ホ・ソンテ、イ・エリヤ、イ・ソンウク、パク・ミョンフン

全12話/ベーシックCH初

「LOST 人間失格」

2/19(水)スタート!毎週(火)(水)後3:15~他

出演:チョン・ドヨン、リュ・ジュンヨル、パク・ビョンウン、キム・ヒョジン、パク・イナン

全16話/ベーシックCH初

「ハピネス -守りたいもの-」

2/26(水)スタート!毎週(火)~(金)後2:00~他

出演:ハン・ヒョジュ、パク・ヒョンシク、チョ・ウジン、イ・ジュニョク、チュ・ジョンヒョク

全12話

「星から来たあなた」

2/17(月)スタート!毎週(月)~(金)前7:00~

出演:キム・スヒョン、チョン・ジヒョン、パク・ヘジン、ユ・インナ、アン・ジェヒョン、シン・ソンロク

全21話

「2024 AHN BO HYUN ASIA TOUR FANMEETING 'Hello' in TOKYO」

2/9(日)後8:30~

出演:アン・ボヒョン

『2023 ASIA ARTIST AWARDS BEGINNING CONCERT「男神」 昼公演』

2/2(日)深1:30~

出演:ジェジュン、キム・ソンホ、ファン・ミンヒョン、イ・ジュニョン、キム・ヨンデ

「復讐せよ~あなたの恨み晴らします~」

2/5(水)スタート!毎週(水)~(金)後0:00~

出演:キム・サラン、ユン・ヒョンミン、ユソン、ユン・ソイ、チョン・マンシク

全16話

「なぜオ・スジェなのか」

2/17(月)スタート!毎週(月)~(金)深0:15~

出演:ソ・ヒョンジン、ファン・イニョプ、ペ・イニョク、ホ・ジュノ

全16話

ホームドラマチャンネルはスカパー!やケーブルTV、ひかりTVなどでご覧になれます。

ホームドラマチャンネル カスタマーセンター 0570-001-444

IP電話のお客様は03-6741-7535

【受付時間】10:00~20:00(年中無休)