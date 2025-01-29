刀剣男士をサンリオがデザインプロデュースした人気のコラボカフェ「わんぱく！刀剣乱舞 CAFE 第4弾」を渋谷PARCOで開催！

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株式会社パルコ







『刀剣乱舞 ONLINE 』の刀剣男士をサンリオがデザインプロデュースし、パステルでキュートな絵柄が特徴の『わんぱく！刀剣乱舞』とのコラボレーションカフェ「わんぱく！刀剣乱舞 CAFE 第4弾」が、渋谷PARCOに期間限定オープン!


さらに、心斎橋PARCO、名古屋PARCOでも巡回開催いたします。


カフェでは、第４弾コラボの20振りとこんのすけのオリジナルメニュー登場！毎回恒例のおこさまランチプレートや、『わんぱく！刀剣乱舞』5周年をお祝いするアニバーサリーメニューも展開いたします。また、併設のグッズショップでは、『わんぱく！刀剣乱舞』カフェコラボの新作オリジナルグッズや、公式ライセンス商品を販売いたします。



Original Collaboration Menu　（一部抜粋）




なんせんいちもんじのプレート　1,650円（税込）


「わんぱく!刀剣乱舞」5周年アニバーサリープレート　1,650円(税込)


あつしとうしろう・しなのとうしろう・みだれとうしろう・ほうちょうとうしろうのホイップドリンク　各990円 (税込)


Original Goods　（一部抜粋）




カード入りウエハースコレクトボックス第4弾　1個 385円（税込）


マグネット付きキャンディ缶　各880円（税込）


給食袋　1,760円（税込）



開催概要



＜東京・渋谷＞


会場：TOKYO PARADE goods&cafe 渋谷パルコ店　（ 渋谷PARCO 6F ）


会期：2025/2/20（木）～ 4/21（月)


OPEN 10:00 ーCLOSE 21:00


（L.O. FOOD 20:00/DRINK 20:30）



＜大阪・心斎橋＞


会場：THE GUEST cafe&diner 心斎橋パルコ店（ 心斎橋PARCO 6F ）


会期：2025年5月上旬～開催予定


OPEN 10:00 ーCLOSE 20:00


（L.O. FOOD 19:00/DRINK 19:30）



＜愛知・名古屋＞


会場：THE GUEST cafe&diner 名古屋パルコ店（ 名古屋PARCO 西館8F ）


会期：2025年5月下旬～開催予定


OPEN 11:00 ーCLOSE 21:00


（L.O. FOOD 20:00/DRINK 20:30）



▼詳細はカフェ公式サイトをご確認ください。


https://cafe.parco.jp/parade/detail/?id=9219(https://cafe.parco.jp/parade/detail/?id=9219)