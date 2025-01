日本初のラボグロウンダイヤモンドジュエリーブランド「SHINCA」 2月5日（水）より大丸札幌店で北海道初のPOP UP SHOPを開催

株式会社今与

株式会社 今与(本社:京都市中京区、代表取締役社長:今西信隆)が製造・販売する、日本初のラボグロウンダイヤモンドジュエリーブランド「SHINCA(シンカ)」は、2月5日(水)~ 2月18日(火)の期間限定で、大丸札幌店において、北海道初となるPOP UP SHOPを開催いたします。北海道での初開催を記念して、期間中にSHINCAの製品をご購入いただいたお客様にSHINCAオリジナルミラーをプレゼントいたします。

SHINCAは首都圏(SHINCA 銀座)や関西圏(IMAYO 京都御池店、あべのハルカス近鉄本店)を中心に店舗を展開をしているため、北海道のお客様からは「実際の輝きを生で見てみたい」「近隣でもPOP UP SHOPを開催してほしい」というお声を多数いただいておりました。そのご期待に応えるべく、今回の大丸札幌店でのPOP UP SHOPは、Sシリーズなどの定番アイテムや人気のエタニティリングはもちろん、実物だからこそ美しさを体感できる1ct~3ctの大粒コレクションの他、POP UP SHOPでは初めての実施となるSHINCA フルオーダー受注会を開催いたします。

SHINCAは、日本の美と伝統が織りなすジュエリーメゾン・IMAYOが手掛ける日本初のラボグロウンダイヤモンドのジュエリーブランド。2018年10月1日の販売開始以来、国内のラボグロウンダイヤモンドジュエリー業界に先駆け、えりすぐりの素材と熟練のクラフトマンによって生み出されるその高い製品品質が支持を得てきました。大地を傷つけることなく生まれてきたラボグロウンダイヤモンドの、未来につながるサステナブルな輝きと、その抜群の美しさを引き出すため細部にまでこだわった繊細なつくりが生み出す華やかなジュエリーをご提案しています。

今回のPOP UP SHOPでは、SHINCAを手に取るチャンスを楽しみにお待ちいただいていたお客様はもちろん、ラボグロウンダイヤモンドに初めて出合う方にも、その美しい輝きとSHINCAの世界観をご堪能いただけます。ぜひこの機会にお立ち寄りください。

SHINCA POP UP SHOP @大丸札幌店 概要

■開催期間:2025年2月5日(水)~ 2月18日(火)

■開催会場:大丸札幌店 2階 特設会場

■営業時間:10:00~20:00

※営業時間は変更となる場合がございます。詳しくは大丸札幌店ホームページをご覧ください。

大丸札幌店ホームページはこちら URL:https://www.daimaru.co.jp/sapporo/

■内 容:北海道での初開催にふさわしく、定番アイテムをはじめ、大粒のコレクションなど、人気のアイテムを中心に多数取り揃えているだけでなく、POP UP SHOPでは初となるSHINCA フルオーダー受注会も開催します。詳細は下記の特設サイトにてご確認ください。

SHINCA POP UP SHOP @大丸札幌店 特設サイトはこちら

URL:https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1shinca-popup-in-spk/

■フルオーダー受注会:開催日 2月8日(土)、2月9日(日)、2月14日(金)、2月15日(土)

通常は店舗でしか承っていないSHINCA フルオーダー受注会を初めてPOP UP SHOPにて開催します。当日は0.5ct~1.0ct以上のルース(裸石)を多数ご用意。定番のラウンドブリリアントカットだけでなく、ペアシェイプ、オーバル、スクエアエメラルド、トリリアントカットなど個性あふれるシェイプのルースも。POP UP 期間中は、SHINCAのジュエリーデザイナーが、その場でお客様のイメージを伺いながらデザイン画を作成します。世界に一つだけ、あなただけのジュエリーをオーダーメイドで作製しませんか。

*画像はイメージです。

開催日:2月8日(土)、2月9日(日)、2月14日(金)、2月15日(土)

開催時間:10:30~20:00(最終受け付け 18:00)

所要時間:約90分

予約時間枠:1. 10:30~ 2. 14:00~ 3. 16:00~ 4. 18:00~

※予約優先制とさせていただきます。

※デザイン決定後、制作に約2~3ヶ月ほどお時間をいただきます。

※他社ブランドの類似デザインなど、ご希望に添えない場合もございます。

あらかじめご了承ください。

※ご予約は下記のフルオーダー専用予約フォームからお願いします。

SHINCA POP UP SHOP @大丸札幌店 フルオーダー専用予約フォーム

URL:https://www.daimaru.co.jp/sapporo/topics/women-69128.html

SHINCA POP UP SHOP @大丸札幌店 商品概要

■E001エタニティシリーズ

POP UP SHOPで毎回ご好評をいただいているエタニティリングシリーズ。輝きを最大限に引き出すラウンドブリリアントカットのダイヤモンドを極小の爪で支え、光を遮る爪を極限まで絞っているので、どの角度からも光を取り込み、まばゆいばかりに輝きます。

素材:PT/K18/K18PG

石のサイズ:<左から> 0.3ct/0.7ct/1.0ct/1.5ct

価格:<左から> 税込み \88,000/\137,000/\187,000/\341,000

※上記ラインアップは、コレクションの一部になります。他にも異なるカラーや形をご用意しております。

■POP UP SHOP 限定発売アイテム

国内ではPOP UP SHOP限定での販売。クロスや馬蹄、ハートといった定番のモチーフをラボグロウンダイヤモンドならではのボリューム感と価格でお楽しみいただけます。

<上段>H061 ネックレス & ピアス(ホースシュー)

素材:PT/K18

石のサイズ:0.25ct(ピアスは片耳0.25ct×2)

価格:ネックレス 税込み \110,000 / ピアス 税込み \143,000

<下段左>H063 ピアス(ハート) <下段右>H064 ネックレス(クロス)

素材:PT/K18 素材:PT/K18

石のサイズ:片耳0.20ct×2 石のサイズ:0.40ct

価格:税込み \137,500 価格:税込み \159,500

※上記ラインアップは、POP UP SHOPでご紹介するSHINCA製品の一部になります。

SHINCA POP UP SHOP @大丸札幌店 開催記念キャンペーン

北海道でのPOP UP SHOP初開催を記念して、期間中にSHINCAの製品をご購入いただいたお客様にSHINCAオリジナルミラーをプレゼントいたします。

※金額にかかわらず、ご購入いただいた全ての方が対象です。

※無くなり次第終了となります。

SHINCA Official Web Site

URL:https://imayo-boutique.jp/shop/c/cshinca

「SHINCA」について https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1shinca-about/

日本初ラボグロウンダイヤモンドのジュエリーブランド。「進化する新しいかがやき」をコンセプトに、地球を削らないエコロジーなダイヤモンドの輝きを生かした、日常に寄り添えるミニマルなデザインのコレクションを展開しています。

ラボグロウンダイヤモンドについて https://shinca-shop.jp/?mode=f2

ラボグロウンダイヤモンド(合成ダイヤモンド)は、その名の通り研究所(ラボ)で育てられたダイヤモンドです。天然ダイヤモンドとは生み出される環境が違うだけで、科学的に全く同じ成分・特徴を持っており、モアッサナイトやキュービックジルコニアなどの模造石・類似石と全く異なります。天然のダイヤモンドでは数パーセントしか採掘されない不純物をほとんど含まないクリアな輝きを持つその抜群の美しさと、地球を傷つけることなく生まれるエコロジーな精神に世界が注目しています。

IMAYO Official Web Site

URL:https://imayo-boutique.jp/

IMAYO 公式オンラインブティック

URL:https://imayo-boutique.jp/shop/

株式会社 今与について https://imayo-boutique.jp/shop/pages/about.aspx

1861年(文久元年)京都の五条堺町にて、初代 今西與兵衛(よへい)が簪(かんざし)・櫛(くし)等を取り扱う小間物屋として創業。その後、6代・160年にわたり、本物の装飾品で心を豊かにしたいという想いを貫き通し、現在では、宝飾品の製販一貫企業として、「SHINCA」の他に、ハイエンドブランド「kagayoi」、アドバンスドブランド「Hyacca」、アニバーサリーブランド「ICHAROI」等を展開しています。

IMAYO BRAND UNIVERSE

kagayoi Official Website

URL:https://imayo-boutique.jp/shop/c/ckagayoi

Hyacca Official Website

URL:https://imayo-boutique.jp/shop/c/chyacca/

ICHAROI Official Website

URL:https://imayo-boutique.jp/shop/c/cicharoi

SHINCA Official Website

URL:https://imayo-boutique.jp/shop/c/cshinca