¥É¥é¥à¥ó¥Ùー¥¹¤Î¥­¥ó¥°Chase & Status¤¬DJ¥»¥Ã¥È¤ÇÅÐ¾ì¡ª¡ª

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- EVENT INFO
2025.3.7(¶â) Butterfly Effect Vol.02
@ZEROTOKYO
OPEN/START 23:00
HP¡§https://zerotokyo.jp/event/butterfly-effect-vol02/
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DOOR : TBA
EARLY FASTPASS TICKET : \3,500-
U-25 TICKET : \3,500-
FASTPASS TICKET : \4,000-
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FASTPASS TICKET : \4,000- (Í¥ÀèÆþ¾ì¡¦Æþ¾ìÎÁ¶â´Þ¤à)
ZAIKO¡§https://zerotokyo.zaiko.io/e/butterfly-effect-vol02
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B4F ZHALL¡§https://x.gd/G1CNx
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SPECIAL GUSET : Chase & Status(DJ SET)
DJ : TJO / SO-SO and more
VJ¡§Jür Nishizato
- ARTIST INFO
Chase & Status
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