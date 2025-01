食や風景、伝統文化で楽しむ富山の旅。「2025年に行くべき52カ所」に選ばれた富山の魅力を満喫する旅の拠点にお勧めのホテル【メルキュール富山砺波リゾート＆スパ】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

富山県砺波(となみ)平野を見下ろす高台に位置するオールインクルーシブのリゾートホテル「メルキュール富山砺波リゾート&スパ」(所在地:富山県砺波市安川字天皇330番地/支配人:大東 宏史)は冬の富山を満喫する食事メニューや宿泊プラン、アクティビティでお客様をお迎えしています。

2025年1月7日にアメリカのニューヨーク・タイムズ紙が発表した「2025年に行くべき52カ所」*1に選ばれた富山市からも車で約40分、県内でも有数の漁港として知られ人気の観光地である新湊漁港へも同じく車で約40分と、富山県内の魅力を満喫するのに最適なロケーションに建つホテルです。

春まだ遠い冬の北陸・富山。冬だからこその魅力を満喫する富山旅の拠点に最適な、メルキュール富山砺波リゾート&スパが提供するサービスを案内します。

■提供の背景

ニューヨーク・タイムズ紙が発表した「2025年に行くべき52カ所」で紹介された富山市の魅力以外にも、富山県内には一年を通して食や自然、伝統文化など様々な魅力が溢れています。ホテルが位置する砺波市およびその周辺の魅力を広く継続的に発信し、富山県はもちろん砺波市への観光客増加およびそれに伴う地域活性化を目指し、料理メニューや宿泊プランの提供、またホテル内で体験できるアクティビティを用意しています。

■美食で富山を楽しむ

メルキュール富山砺波リゾート&スパでは、夕朝食をビュッフェで提供しています。オールインクルーシブの料金内で味わうことができる通常メニューでも「白えびのかき揚げ」や「紅ズワイ蟹汁」「富山おでん」など、郷土色豊かなローカルフードが味わえます。

富山湾の宝石と称される白えびのかき揚げ。料理長直伝のたれが白えびの甘みを引き立てる紅ズワイ蟹から出る出汁と地元の米麹味噌が豊かな風味を醸す身体の芯から温まる一品

通常メニュー以外でも富山ならではの美味しさ、また冬ならではの味覚を堪能したいというお客様の要望に応えて「鰤のしゃぶしゃぶ」が付いたプランを期間限定で販売しています。

天然の生け簀と呼ばれる富山湾で水揚げされる脂の乗った鰤。昆布出汁にさっとくぐらせ、表面にだけ火を通すことで閉じ込められた旨味と上品な脂の美味しさは、冬の富山で是非召し上がっていただきたい一品です。

※ディナービュッフェの時間帯でのみ提供

※鰤のしゃぶしゃぶは1名1セットの提供

【別注料理】鰤のしゃぶしゃぶでとろけるような食感を

【プラン料金】1泊オールインクルーシブ 14,500円~(2名1室利用時の1名料金、税・サ込み)

※ランチの提供無し、一部有料

【販売期間】 2025年2月28日(金)まで

【詳細と予約】https://mercure-toyamatonami-resortandspa.jp/plan/burishabu_all-inclusive/

■活気溢れる光景で富山を楽しむ

ホテルから車で約40分の新湊漁港は全国的にも珍しい昼セリを行う漁港です。

新湊漁港の昼セリ見学と、富山湾で水揚げされ、その日に競り落とされた高志の紅ガニ(こしのあかがに)を併設の新湊かに小屋で楽しむツアーをセットした宿泊プランを販売しています。

通常、昼セリの見学は事前予約が必要ですが、宿泊プランの利用により面倒な事前申し込みの必要無く、活気と臨場感溢れる昼セリの様子と蒸したて熱々の高志の紅ガニを満喫できます。

水揚げされ昼セリに向けてずらりと並ぶ高志の紅ガニ大鍋で茹でられたかにの美味しさをシンプルに味わう

【プラン料金】1泊オールインクルーシブ 料金20,000円~(2名1室利用時の1名料金、税・サ込み)

※ランチの提供無し、一部有料

【販売期間】2025年4月20日(日)まで

【詳細と予約】https://mercure-toyamatonami-resortandspa.jp/plan/winter-red-snow-crab/

■伝統工芸で富山を楽しむ

「Local Inspired Hotel ~ローカルインスピレーションから生み出されるホテル~」をコンセプトにするメルキュールでは、土地の魅力を食やデザインを通じて感じていただくサービスを提供しています。

夕朝食のビュッフェの中でも地元の食材や食文化を活かしたメニューをご用意するのもその一環ですが、気軽にその土地の伝統文化を感じていただくプログラムとして「佳趣(かしゅ)」を用意しています。メルキュール富山砺波リゾート&スパの「佳趣」では、北陸水引体験をお楽しみいただけます。水引の中でも基本的な結び方となる「梅結び」は春を感じさせる可愛いらしい見た目ですが「固く結ばれた」「魔除け」「運命向上」などの意味を持っており、お守り替わりに身に着けて旅の想い出にするのもお勧めです。

【体験料金】宿泊者無料

【実施会場】ローカルディスカバリーコーナー

【実施時間】9:00~21:00

その他の佳趣

https://mercure-toyamatonami-resortandspa.jp/news/

■メルキュール富山砺波リゾート&スパ

春を感じさせる可愛いらしい見た目の梅結び。富山旅の記念になる体験は大人はもちろん、お子様も挑戦できます

オールインクルーシブで夕朝食のビュッフェ、レストランでのアルコールやラウンジでのドリンクをゆったりと楽しむことができます。大浴場には露天風呂を備え、冬は雪見をしながらの入浴という日本ならではの温泉体験が楽しめます。

砺波平野を見下ろす高台に位置する野趣あふれる岩風呂で楽しむ温泉豊富なメニューが並ぶビュッフェレストラン

【所在地】富山県砺波市安川字天皇330番地

【TEL】03-5539-2617(予約センター)

【URL】https://mercure-toyamatonami-resortandspa.jp/

