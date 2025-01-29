“MAN WITH A MISSION” 新曲「REACHING FOR THE SKY」の先行配信がスタート！アリーナツアー追加公演も決定！！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

MAN WITH A MISSIONが3月12日に発売する約3年ぶりの新譜「XV e.p.」（読み：フィフティーンイーピー）から新曲「REACHING FOR THE SKY」の先行配信が本日からスタートした。「XV e.p.」はMAN WITH A MISSIONが今年結成15周年を迎えることを記念した新作で、収録全曲が新曲という意欲作。

MAN WITH A MISSION「REACHING FOR THE SKY」ジャケット写真

待望のバンド新曲となる「REACHING FOR THE SKY」はダイナミックなバンドアンサンブルが特徴な疾走感あるナンバー。また、本作からMAN WITH A MISSIONはヨーロッパ地域で「Century Media Records」とパートナーシップを組むことも決定した。

MAN WITH A MISSION

なお、MAN WITH A MISSIONは今週末2月1日の宮城・セキスイハイムアリーナを皮切りにアリーナツアー「MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025」がスタート。

MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025 リクエスト企画ビジュアル

今回、5月9日(金)に石川県産業展示館4号館にて追加公演が決定し、本ツアーの最終公演となる。追加公演は本日1月29日(水)18時よりオフィシャルファンクラブFWAM会員限定チケット先行受付スタートするのでぜひチェックして欲しい。

▼「REACHING FOR THE SKY」配信URL

https://MWAM.lnk.to/REACHING_FOR_THE_SKYIn

▼追加公演概要

2025年5月9日(金) 石川県産業展示館4号館

OPEN 18:00／START 19:00

(問)キョードー北陸チケットセンター

025-245-5100

ツアー特設サイト

https://www.mwamjapan.info/pages/tour2025

FC先行受付期間：2025年1月29日(水)18:00 ～ 2月9日(日) 23:59 イープラス(抽選)

▼リリース情報

タイトル：XV e.p.

発売日：2025年3月12日(水)

＜仕様・価格＞

初回生産限定盤（CD＋ブックレット）SRCL-13145～6 \3,300（税込）

※15周年記念48Pヒストリーブックレット付属（トールケース・特製三方背入り）予定

通常盤（CDのみ）SRCL-13147 \2,500（税込）

ファンクラブ限定盤（CD＋DVD）SRC8-38～9 \4,500（税込）

※DVDには2024年6月8日(土)＆9(日)に東京体育館で行われたFCツアー「FUN WITH A MISSION TOUR 2024」 最終公演より8曲のライブ映像を収録予定。

＜収録内容＞

未発表新曲4曲＋ライブ音源（From North America Tour 2024 “Kizuna no Kiseki”）より8曲を収録予定

※ファンクラブ盤は新曲4曲のみを収録。

ご予約はコチラ

https://mwam.lnk.to/20250312_XVe.p._PKG

▼オフィシャルファンクラブ

MAN WITH A MISSIONオフィシャルファンクラブ「FUN WITH A MISSION」

新規入会ご希望の方はコチラ

https://fwam.jp/about/membership

▼デジタル企画

＜Tales of Purefly “Story Movie”＞

視聴期間：2024年12月24日(火)00:00～2025年3月20日(木)23:59

【国内】

https://stagecrowd.live/MWAM10th/

【海外】

https://intl.stagecrowd.live/MWAM10th/

※日本国内からはアクセスできません。

視聴チケット

デジタルブック（日本語版）配信チケット \2,000（税込）

デジタルブック（英語版）配信チケット \2,000（税込）

視聴のみ配信チケット \ 1,000（税込）

▼ツアー情報

＜MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025＞

※投票企画・チケット情報等、詳細は特設サイトをご確認ください。

2025年2月1日(土) 宮城

セキスイハイム スーパーアリーナ

OPEN：16:00／START：17:00

[問] GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info

2025年2月22日(土) 新潟

朱鷺メッセ

OPEN：16:00／START：17:00

[問] キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100

2025年3月1日(土) 愛知

愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)

OPEN：15:30／START：17:00

[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

2025年3月2日(日) 愛知

愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)

OPEN：14:30／START：16:00

[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

2025年3月8日(土) 北海道

北海道立総合体育センター 北海きたえーる

OPEN：16:00／START：17:00

[問] マウントアライブ 050-3504-8700

2025年3月15日(土) 福岡

マリンメッセ福岡 A館

OPEN：16:00／START：17:00

[問]キョードー西日本 0570-09-2424

2025年3月22日(土) 神奈川

神奈川・Kアリーナ横浜

OPEN：15:30／START：17:00

[問]クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669

2025年3月23日(日) 神奈川

神奈川・Kアリーナ横浜

OPEN：14:30／START：16:00

[問]クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669

2025年4月12日(土) 兵庫

ジーライオンアリーナ神戸

OPEN：16:00／START：17:00

[問] キョードーインフォメーション 0570-200-888

2025年4月13日(日) 兵庫

ジーライオンアリーナ神戸

OPEN：15:00／START：16:00

[問] キョードーインフォメーション 0570-200-888

2025年4月19日(土) 香川

あなぶきアリーナ香川

OPEN：16:00／START：17:00

[問] デューク高松 087-822-2520

2025年5月9日(金) 石川 ＜追加公演＞ツアーファイナル

石川県産業展示館4号館

OPEN 18:00／START 19:00

[問]キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100

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■MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025

ツアーセットリスト投票企画特設サイト

https://www.mwamjapan.info/pages/tour2025

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＜アーティスト関連サイトおよびSNS＞

MAN WITH A MISSION Official Website http://www.mwamjapan.info/

X: https://x.com/mwamjapan

Staff X: https://x.com/mwaminfo029

Facebook: https://www.facebook.com/MWAMjapan/

Instagram: https://instagram.com/mwamofficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/@mwamofficial/

LINE: manwithamission

＜プロフィール＞

MAN WITH A MISSION

頭はオオカミ、身体は人間という究極の生命体5匹からなるロックバンド。2010年に突如音楽シーンに登場し以降、破格のライブパフォーマンスで快進撃を続け、多くのテレビCMやアニメ、ドラマ、映画の主題歌を担当。幅広いファン層に支持を広げ、日本国内のみならず全米デビューも果たすなど、世界からも注目を浴びている。その躍進は常に進化し続け、音楽シーンを牽引中。2021年11月と2022年5月にわたりキャリア初の連作アルバム「Break and Cross the Walls I」、「Break and Cross the Walls II」をリリース。2023年にはシンガーソングライターmiletとのコラボレーション楽曲「絆ノ奇跡 / コイコガレ」で『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』主題歌を担当し、スマッシュヒット。2024年には「North America / UK & Europe Tour 2024 “Kizuna no Kiseki” Powered by Cruncyhroll」を実施。国内外問わず精力的にライブ活動を続けており、2025年はバンド15周年を迎える。