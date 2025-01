有限責任 あずさ監査法人

国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が実施する大学発新産業創出基金事業スタートアップ・エコシステム共創プログラムの「全国ネットワーク構築支援」に、有限責任 あずさ監査法人(東京都新宿区、理事長:山田 裕行)が共同実施機関として参画したことを発表いたします。監査法人がJSTの事業に主体的に参画し、共同実施機関として運営の一部を担うことにより、産学官金で一体となって大学等発スタートアップの継続的な創出を支えてまいります。

JSTが2023年度に開始した大学発新産業創出基金事業では、全国の大学等からポテンシャルのある研究シーズを発掘し、継続的に人材・知・資金を循環するスタートアップ・エコシステムを構築することを目指し、日本全国の9つのプラットフォームでスタートアップ創出に向けた活動が行われています。この度、JSTではプラットフォームの垣根を越えた連携により、さらなるスタートアップ創出を推進するため、「全国ネットワーク構築支援」の取組を開始しました。

あずさ監査法人は、大学等発スタートアップの創出にポテンシャルのあるシーズを全国から引き出し、国際市場への展開を含め、大学等発スタートアップの創出に向けた取組について質量ともに充実させるとともに、大学等発スタートアップの継続的な創出を支える人材・知・資金が循環するエコシステムを形成する活動を支援してまいります。

全国ネットワーク構築支援事業体制

[表: https://prtimes.jp/data/corp/140551/table/21_1_ba3d1d9d6184681a9b75dc29d5f0d8d3.jpg ]

*WG4は、MASPが2024年度~2025年度に担当

参画プラットフォーム

北海道未来創造スタートアップ育成相互支援ネットワーク(HSFC)

みちのくアカデミア発スタートアップ共創プラットフォーム(MASP)

Greater Tokyo Innovation Ecosystem(GTIE)

Tokai Network for Global Leading Innovation(Tongali)

関西スタートアップアカデミア・コアリション(KSAC)

Peace & Science Innovation Ecosystem(PSI)

Platform for All Regions of Kyushu & Okinawa for Startup-ecosystem(PARKS)

Tech Startup HOKURIKU(TeSH)

Inland Japan Innovation Ecosystem(IJIE)

あずさ監査法人について

有限責任 あずさ監査法人は、全国主要都市に約7,000名の人員を擁し、監査証明業務をはじめ、財務会計アドバイザリー、内部統制アドバイザリー、ESGアドバイザリー、規制対応アドバイザリー、IT関連アドバイザリー、デジタル・データ関連アドバイザリー、スタートアップ関連アドバイザリーなどの非監査証明業務を提供しています。

金融、テレコム・メディア、テクノロジー、パブリック、消費財・小売、ライフサイエンス、自動車等、産業・業種(セクター)ごとに組織された監査事業部による業界特有のニーズに対応した専門性の高いサービスを提供する体制を有するとともに、KPMGインターナショナルのメンバーファームとして、142の国と地域に拡がるネットワークを通じ、グローバルな視点からクライアントを支援しています。