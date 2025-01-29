「新強化委員長 就任のお知らせ」
特定非営利活動法人日本視覚障害者柔道連盟
2025年1月より、新強化委員長に 上水 研一朗（あげみず けんいちろう）氏（東海大学体育会柔道部 男子監督、全日本柔道連盟国際委員会 委員長）が就任したことをお知らせいたします。
現在、上水新強化委員長が中心となり2028ロスパラリンピック競技大会へ向けた体制構築を進めています。監督、コーチ、トレーナーの詳細が決まり次第、弊連盟HP等でお知らせいたします。
【略歴】
上水 研一朗（Agemizu Kenichirō）
東海大学体育学部武道学科 教授
【主な競技歴】
1993～200２年全日本学生柔道優勝大会 優勝(1995年、1996年)
正力杯国際学生柔道大会 95ｋｇ超級 3位
全日本実業個人体重別選手権大会 95kg超級 優勝
全日本実業団体柔道大会 優勝 等
【主な指導実績】
2008～2014年、2016年～2022年、2024年
(団体)全日本学生柔道優勝大会 優勝 14回 （7連覇、6連覇含む）
2009～2024年
(団体) 全日本学生体重別団体優勝大会 優勝 9回
2011～2024年
中矢力、羽賀龍之介、橋本壮市、王子谷剛志、高藤直寿、ベイカー茉秋、
ウルフアロン、永山竜樹、村尾三四郎、他多数の強豪柔道選手を指導育成。
以上
【お問合わせ先】
NPO 法人日本視覚障害者柔道連盟 担当：若林
TEL: 03-3811-5800 / FAX: 03-3811-5801 / E-mail: judob@joy.ocn.ne.jp