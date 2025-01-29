特定非営利活動法人日本視覚障害者柔道連盟

2025年1月より、新強化委員長に　上水 研一朗（あげみず けんいちろう）氏（東海大学体育会柔道部 男子監督、全日本柔道連盟国際委員会 委員長）が就任したことをお知らせいたします。　


現在、上水新強化委員長が中心となり2028ロスパラリンピック競技大会へ向けた体制構築を進めています。監督、コーチ、トレーナーの詳細が決まり次第、弊連盟HP等でお知らせいたします。



【略歴】


　上水　研一朗（Agemizu Kenichirō）


　東海大学体育学部武道学科 教授



【主な競技歴】


　1993～200２年全日本学生柔道優勝大会　優勝(1995年、1996年)


　正力杯国際学生柔道大会　95ｋｇ超級　3位


　全日本実業個人体重別選手権大会　95kg超級 優勝


　全日本実業団体柔道大会　優勝　等



【主な指導実績】


　2008～2014年、2016年～2022年、2024年


　　(団体)全日本学生柔道優勝大会 優勝　14回　（7連覇、6連覇含む）


　2009～2024年


　　(団体)　全日本学生体重別団体優勝大会 優勝　9回


　2011～2024年


　　中矢力、羽賀龍之介、橋本壮市、王子谷剛志、高藤直寿、ベイカー茉秋、


　　ウルフアロン、永山竜樹、村尾三四郎、他多数の強豪柔道選手を指導育成。



以上



【お問合わせ先】


　NPO 法人日本視覚障害者柔道連盟 担当：若林


　TEL: 03-3811-5800 / FAX: 03-3811-5801 / E-mail: judob@joy.ocn.ne.jp