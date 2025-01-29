2月7日～9日開催の第28回 大阪オートメッセ2025に「TWISTED JAPAN」が出展！

バリュエンスホールディングス株式会社



バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：嵜本 晋輔）が展開する「TWISTED JAPAN」は、2025年2月7日（金）～2月9日（日）の3日間、インテックス大阪で開催される「第28回 大阪オートメッセ2025」に出展いたします。「TWISTED JAPAN」のブースでは、存在感と実用性を兼ね備えたファミリー向けモデル「TWISTED T110」と、初お披露目となるカスタムデモカー「TWISTED TJ」を展示します。

関西最大級のモーターショーに初出展

TWISTEDは熟練の職人の手によって一度車両を分解し、ハンドメイドで現代技術を融合し組み上げる、洗練された他では決して手に入らない究極のカスタムカーです。2024年3月より日本国内にて「TWISTED JAPAN」の取り扱いを開始し、ディフェンダー[※1]に快適性、機能性、走破性を重視したカスタマイズを施し、販売してまいりました。

そしてこのたび、2025年2月7日（金）～2月9日（日）の3日間、インテックス大阪で開催される「第28回 大阪オートメッセ2025」に出展いたします。本イベントは、自動車とカスタマイズを軸にした、多様なクルマ・エンターテイメントを追求したモーターショーで、例年20万人以上の来場者を誇る国内有数、関西最大級のビッグイベントです。「TWSITED JAPAN」のブースでは、頑丈さと多用途性を保ちながら、高速道路やワインディングロード、市街地や狭い路地などあらゆるシーンで活躍する、存在感と実用性を兼ね備えたファミリー向けモデル「TWISTED T110」と、初お披露目となるカスタムデモカー「TWISTED TJ」を展示します。出展期間中、ブースではカスタム例や実車両を見ていただけるほか、カスタム受注販売のご相談も受け付けます。

■出展概要

展示会名称：第28回 大阪オートメッセ2025

主催：オートメッセアソシエイション

開催日程：2025年2月7日（金）～2月9日（日）

開催時間：9：00～18：00（初日9：00～13：00はサイレントタイム）

※「サイレントタイム」は音響機材によるPRを控えた時間帯です

会場：インテックス大阪（大阪国際見本市会場）

住所：大阪市住之江区南港北1-5-102

公式サイト：https://www.automesse.jp/

TWISTED JAPAN出展場所：5号館B9-1

[※1] Twisted Group Limitedが提供するのは、JAGUAR LAND ROVER 社のDEFENDER車両を独自に修復及びカスタマイズした車両であり、TWISTEDブランドの車両です。JAGUAR LAND ROVER LIMITED社とは一切関係がありません。

■TWISTED JAPAN 概要

公式サイト：https://twisted.co/jp/automotive/

Instagram：https://www.instagram.com/twisted_japan/

問い合わせ先：sales@twisted-japan.com

電話番号：03-6426-5903

■バリュエンスジャパン株式会社（https://www.valuence.inc/japan/(https://www.valuence.inc/japan/)）概要

・設立：2019年9月10日

・代表者：代表取締役 嵜本 晋輔

・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5

・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。