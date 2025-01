テクノスジャパン、ビジネス拡大と効率化を加速させる　戦略・IT・業務プロセスの「3つの壁」突破策を提供

株式会社テクノスジャパン

DXでつながる社会の未来を切り拓く 株式会社テクノスジャパン(本社:東京都新宿区、代表取締役 社長執行役員:吉岡 隆、証券コード:3666、以下「テクノスジャパン」)は、株式会社データ・アプリケーション(本社:東京都中央区、代表取締役 社長執行役員:安原 武志、スタンダード市場:3848、以下「データ・アプリケーション」)と共催で、「取引情報など『企業間領域』をカバーする全方位データ連携の最前線 ~戦略・IT・業務プロセスの『3つの壁』を乗り越える方法~」と題したWebセミナーを2025年2月19日に開催いたします。本セミナーでは、最新のITトレンドや動向から実践的アプローチまでを幅広くご紹介し、企業が抱えるデータ連携課題の解決策を提示します。

■Webセミナー開催の背景

近年、サプライチェーンの混乱やリモートワークの普及など、外部環境が急激に変化する中、企業が取り扱うデータが増大しており、クラウドやAIの進化を背景に、企業経営におけるデータ利活用の重要性は飛躍的に高まっています。企業間取引に関する情報連携や協調領域のDX化は、効率化と競争力強化の面で大きな効果が期待されながらも、戦略・IT・業務プロセスに「3つの壁」が存在するのが現状です。こうした「壁」を乗り越えるためには、自社内だけでなく企業間でのデータ連携ノウハウが不可欠となります。

本セミナーでは、データ連携の重要性と課題解決の道筋を描き出し、実践的な知見を提供します。

■Webセミナー開催概要

タイトル:「取引情報など『企業間領域』をカバーする全方位データ連携の最前線 ~戦略・IT・業務プロセスの『3つの壁』を乗り越える方法~」

日 時:2025年2月19日(水) 10:00~11:00

会 場:オンライン(Zoom)

参加費:無料

申込URL:https://majisemi.com/e/c/tecnos-20250219/M2H (事前登録制)

プログラム:

・ 9:45~10:00 受付

・10:00~10:05 オープニング

・10:05~10:45 講演(データ・アプリケーション / テクノスジャパン)

・10:45~11:00 質疑応答

■本セミナーのポイント

- データ連携のITトレンドをご紹介- データ利活用のあるべき姿について解説- 企業内外のシステムやデータを効率的につなぐための実践ヒントを提示

■こんな方におすすめ

- 断片化したデータや属人化したプロセスによりデータ利活用が進まないとお悩みのDX推進者の方- 競争力を高めるため企業内外のデータ利活用を推進していきたい経営層・責任者の方- 戦略購買につながるデータ連携の手法に関心がある調達・購買部門の方

ビジネス拡大や業務効率化を模索する企業の皆さまや、業界の動向を把握したいメディア関係者の皆さまにも有益な内容となっておりますので、ふるってご参加ください。

■企業間協調プラットフォーム「CBP」について

企業間で受け渡す情報を、企業間で柔軟かつリアルタイムにデータ活用するための協調プラットフォームです。CBPは2つのコア基盤、データを溜めて活かす企業間取引基盤と、データをつなぐデータ連携基盤、で構成されています。データ活用によるコミュニケーションを円滑化と、サプライチェーン全体の生産性向上を実現します。詳細は https://cbp.tecbp.com/ をご覧ください。

■株式会社データ・アプリケーション(DAL)について

DALは、1992年にUNIX向けの製品をリリースして以来、EDI(電子データ交換)を中心にデータ連携分野において信頼性の高いパッケージソフトウェア「ACMS(Advanced Communication Management System)シリーズ」を提供し、国内のEDIソフトウェア市場でリーダーシップを確立しています。企業間・部門間・クラウド・SaaSなど分散したデータをボーダーレスにつなげるデータ連携ソリューションは、すでに3,004社15,192サイトを越える企業のミッションクリティカルなシステムで稼働しています。(導入数:2024年3月末時点)

【会社概要】

会社名:株式会社データ・アプリケーション

所在地:東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー27階

代表者:安原 武志

設立:1982年9月27日

資本金:4億3089万

URL:https://www.dal.co.jp/

■株式会社テクノスジャパンについて

テクノスジャパンは、「企業・人・データをつなぎ社会の発展に貢献する」をグループミッション、「LEAD THE CONNECTED SOCIETY TO THE FUTURE」をビジョンとして掲げ、企業のデータドリブン経営に伴走しています。1994年の創業以来、ERPのシステムコンサルティングとインテグレーションを展開。現在はCRM、自社開発の企業間協調プラットフォームCBPを組み合わせた、「ERP×CRM×CBP」のトータルソリューションで、経営管理およびサプライチェーン全体の高度化による、企業の生産性向上を支援しています。

【会社概要】

会社名:株式会社テクノスジャパン

所在地:東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー14階

代表者:代表取締役 社長執行役員 吉岡 隆

設立:1994年4月27日

資本金:5億6,252万円

URL:https://www.tecnos.co.jp/

※本文中の社名、商品・サービス名などは、各社の商標または登録商標である場合があります。本文中は、(TM)、(R)マークなどを明記しておりません。