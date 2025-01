『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より、「カホ」が「メモリアルロビーVer.」でフィギュア化。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」(運営:大網株式会社、東京都文京区)は、メーカー「AniGift」より、『ブルーアーカイブ -Blue Archive- カホ メモリアルロビーVer. 1/7スケール 完成品フィギュア』を現在、ご案内中です。

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-180256(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-180256)



■ブルーアーカイブ -Blue Archive- カホ メモリアルロビーVer. 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格:27,500円(税込)

□発売日:2025年12月予定

□メーカー:AniGift

【スケール】1/7

【サイズ】本体:全高約260mm(台座含まず)

【素材】PVC・ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・台座

・本棚

・チセのぬいぐるみ

・猫だるま

・花瓶

・行灯

・青海波の缶

原型:76

彩色:茶多豚々

大人気ゲーム『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より、百鬼夜行連合学院・陰陽部の副部長「カホ」が1/7スケールフィギュアとして登場。

魅力的なイラストを忠実に再現するため、このメモリアルロビーのシーンは細部までこだわり抜きました。

繊細な塗装で衣装の質感を忠実に再現した上、麦の穂などのディテールも丁寧に作り込まれています。

柔らかそうな肌の質感と優しい微笑みがカホの魅力を引き立てています。

畳の台座・千世のぬいぐるみ・猫だるまなどの小物もリアルに再現しました。

どうぞ「カホ」をお手元にお迎えいただき、その魅力をじっくりとご堪能ください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-180256

【今回ご紹介した製品を含む、『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』関連製品ページはこちらから!】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=28472&pagemax=60&_gl=1%2aqlgj59%2a_ga%2aMTUwOTI1NTQ5MS4xNzI4NDQ0MTU5%2a_ga_DNC11S3TQ3%2aMTczNjgxNjU3Ny4yMTkuMS4xNzM2ODE5NDA5LjAuMC4w)

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.

