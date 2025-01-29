【SNSマーケ担当者必見】SNSマーケティングを支援する株式会社Ａ（エース）が2月12日（水）に無料オンラインセミナーを開催します！
株式会社A（https://acetokyo.com/）は、株式会社コムニコ（https://www.comnico.jp/）と共催にて、「【合計支援実績3000件を超える2社が語る！】 2025年最新版 ファンを増やし、ファンを育てるInstagram戦略を徹底解説 」と題した無料ウェビナーを2月12日（水）にオンラインで開催します。
無料で申し込む :
https://sns.acetokyo.com/seminer/fan0212?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=152
セミナー概要
近年、Instagramは単なる認知拡大の場としてだけでなく、ブランドファンの獲得・育成を見据えた“ファンマーケティング”の重要チャネルへと進化しています。
そこで本セミナーでは、累計支援実績2000社を超える株式コムニコをお招きし、最新のInstagramマーケティング戦略をもとに「ファンを増やす」「ファンを育てる」ための具体的手法を徹底解説します。
ファンマーケティングや、Instagramマーケティングのご経験がない方でも、この1時間で成功への重要なポイントがわかる内容となっております。是非、ご興味のある方はお気軽にご参加ください。
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プログラム内容
- ウェビナーご挨拶
- 株式会社A
・インフルエンサーマーケテイングの特徴
・インフルエンサーマーケティングを活用したブラントファンの増やし方
・成功事例のご紹介
- 株式会社コムニコ・SNSアカウント運用の特徴・公式Instagram運用でファンを育てる方法
・成功事例のご紹介
- 質疑応答
こんな方におすすめ
- 2025年から積極的にInstagramを活用したい考えている
- Instagramを活用したブランドファンの増やし方、育て方を知りたい
- Instagram活用において成果を出すために役立つ情報を探している
無料で申し込む :
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登壇者
株式会社コムニコ
マーケティングチーム エバンジェリスト
北村 類希
2016年に株式会社コムニコへ入社。SNSコンサルタントとして大手飲料メーカー、食品メーカー、金融、地方自治体など、数多くの企業のSNSマーケティング支援に従事。現在はエバンジェリストとして、社内外を問わずSNSマーケティングに関するセミナー/ウェビナー/勉強会などに多数登壇。コムニコで培った知見を活かして、一般社団法人SNSエキスパート協会の認定講師としても活動しており、SNSの正しい知識を持つ人材育成に注力。
株式会社A
SNSマーケティング事業部 事業部長
白潟 愛
アパレル・オンワード出身。マーケティングチームに所属、市場調査から商品企画・PR手法の提案、新規ブランドの立ち上げ等を担当。2021年にA Inc.にジョイン。年間7億円規模のインフルエンサーマーケティングを統括。自身ではアパレル、生活用品、美容系のクライアント様中心に担当。
開催概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/33706/table/152_1_371f61ffcc36cbc5c53aa2ad8467409c.jpg ]
※法人様対象のセミナーのため、個人でのお申し込みは受け付けておりません。
※主催企業と事業が競合する企業からのお申し込みは、お断りする場合があります。
※当日のウェビナーは録画させていただきます。
※セミナープログラムは予告なしに変更される場合がございます。
株式会社コムニコ 会社概要
・会社名：株式会社コムニコ
・代表者：代表取締役 長谷川 直紀
・設立日： 2008年11月
・所在地：東京都港区虎ノ門四丁目1番13号 プライムテラス神谷町9階
・事業内容 : ソーシャルメディアマーケティング事業、インフルエンサーマーケティング事業、
サービス開発事業
・URL ：https://www.comnico.jp/
当社概要
・会社名：株式会社A
・代表者：代表取締役CEO 中嶋泰
・設立日：2017年2月
・所在地：〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12渋谷スクランブルスクエア39F
・URL ：https://acetokyo.com/
当社は『人の可能性に光を当てる』をミッションに、インフルエンサーマーケティングのリーディングカンパニーとして、主にファッションブランド様やコスメブランド様の成長をサポートしております。
また、インフルエンサーマーケティングツール『Astream（エーストリーム）』を開発し、これまで取得不可能であったインフルエンサーのフォロワーの”興味関心”や”ブランドの好み”といったサイコグラフィック情報の分析を可能にする新時代のAIマーケティングツールの提供をしております。
インフルエンサーマーケティングをご検討中の方へ
自社で運用したい方はこちら(https://astream.acetokyo.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=152)
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お問い合わせ
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ainc_snsmarketing@acetokyo.com