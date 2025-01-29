【SNSマーケ担当者必見】SNSマーケティングを支援する株式会社Ａ（エース）が2月12日（水）に無料オンラインセミナーを開催します！

A Inc.

株式会社A（https://acetokyo.com/）は、株式会社コムニコ（https://www.comnico.jp/）と共催にて、「【合計支援実績3000件を超える2社が語る！】 2025年最新版 ファンを増やし、ファンを育てるInstagram戦略を徹底解説 」と題した無料ウェビナーを2月12日（水）にオンラインで開催します。

無料で申し込む :https://sns.acetokyo.com/seminer/fan0212?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=152セミナー概要

近年、Instagramは単なる認知拡大の場としてだけでなく、ブランドファンの獲得・育成を見据えた“ファンマーケティング”の重要チャネルへと進化しています。





一方で、「ブランドファンの集め方がわからない」「ブランドファンとの関係を深める方法がわからない」など、課題や疑問を持っている方も少なくないのではないでしょうか？そこで本セミナーでは、累計支援実績2000社を超える株式コムニコをお招きし、最新のInstagramマーケティング戦略をもとに「ファンを増やす」「ファンを育てる」ための具体的手法を徹底解説します。ファンマーケティングや、Instagramマーケティングのご経験がない方でも、この1時間で成功への重要なポイントがわかる内容となっております。是非、ご興味のある方はお気軽にご参加ください。

無料で申し込む :https://sns.acetokyo.com/seminer/fan0212?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=152プログラム内容- ウェビナーご挨拶- 株式会社A・インフルエンサーマーケテイングの特徴・インフルエンサーマーケティングを活用したブラントファンの増やし方・成功事例のご紹介- 株式会社コムニコ・SNSアカウント運用の特徴・公式Instagram運用でファンを育てる方法・成功事例のご紹介- 質疑応答こんな方におすすめ- 2025年から積極的にInstagramを活用したい考えている- Instagramを活用したブランドファンの増やし方、育て方を知りたい- Instagram活用において成果を出すために役立つ情報を探している無料で申し込む :https://sns.acetokyo.com/seminer/fan0212?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=152

登壇者株式会社コムニコマーケティングチーム エバンジェリスト北村 類希

2016年に株式会社コムニコへ入社。SNSコンサルタントとして大手飲料メーカー、食品メーカー、金融、地方自治体など、数多くの企業のSNSマーケティング支援に従事。現在はエバンジェリストとして、社内外を問わずSNSマーケティングに関するセミナー/ウェビナー/勉強会などに多数登壇。コムニコで培った知見を活かして、一般社団法人SNSエキスパート協会の認定講師としても活動しており、SNSの正しい知識を持つ人材育成に注力。

株式会社ASNSマーケティング事業部 事業部長白潟 愛

アパレル・オンワード出身。マーケティングチームに所属、市場調査から商品企画・PR手法の提案、新規ブランドの立ち上げ等を担当。2021年にA Inc.にジョイン。年間7億円規模のインフルエンサーマーケティングを統括。自身ではアパレル、生活用品、美容系のクライアント様中心に担当。

開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/33706/table/152_1_371f61ffcc36cbc5c53aa2ad8467409c.jpg ]

※法人様対象のセミナーのため、個人でのお申し込みは受け付けておりません。

※主催企業と事業が競合する企業からのお申し込みは、お断りする場合があります。

※当日のウェビナーは録画させていただきます。

※セミナープログラムは予告なしに変更される場合がございます。

株式会社コムニコ 会社概要

・会社名：株式会社コムニコ

・代表者：代表取締役 長谷川 直紀

・設立日： 2008年11月

・所在地：東京都港区虎ノ門四丁目1番13号 プライムテラス神谷町9階

・事業内容 : ソーシャルメディアマーケティング事業、インフルエンサーマーケティング事業、

サービス開発事業

・URL ：https://www.comnico.jp/

当社概要

・会社名：株式会社A

・代表者：代表取締役CEO 中嶋泰

・設立日：2017年2月

・所在地：〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12渋谷スクランブルスクエア39F

・URL ：https://acetokyo.com/

当社は『人の可能性に光を当てる』をミッションに、インフルエンサーマーケティングのリーディングカンパニーとして、主にファッションブランド様やコスメブランド様の成長をサポートしております。

また、インフルエンサーマーケティングツール『Astream（エーストリーム）』を開発し、これまで取得不可能であったインフルエンサーのフォロワーの”興味関心”や”ブランドの好み”といったサイコグラフィック情報の分析を可能にする新時代のAIマーケティングツールの提供をしております。

インフルエンサーマーケティングをご検討中の方へ

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