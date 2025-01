熊本市主催『ネットショップ作成プログラム』を3月18日(火)に熊本市内「XOSS　POINT.（クロスポイント）」で開催　BASE が講師としてECに関する座学とネットショップ開設方法を解説！

BASE株式会社

BASE株式会社(本社:東京都港区、代表取締役CEO:鶴岡 裕太)が事務局として参画する、熊本市 主催の『ネットショップ作成プログラム』を3月18日(火)10時00分から、熊本市のビジネス支援施設「XOSS POINT.(クロスポイント)」において開催いたします。

これに伴い、1月29日(木)よりセミナー参加者の募集を開始いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

■『ネットショップ作成プログラム』について

本セミナーは、熊本市 経済観光局 産業部 経済政策課が主体となり、熊本市内に本社または主たる事業所を有する事業者で自社のネットショップをまだお持ちでなく、ネットショップの新規開設を希望される事業者を対象に開催しています。



当社は、セミナーの講師ならびに事務局として参画しております。拡大を続けるEC市場への参入を推進し、自社通販サイトの開設とネットショップを持続的に運営していくスキル習得を支援することを目的に『ネットショップ作成プログラム』を企画・運営しており、EC展開によって販路開拓を図る熊本市内の中小企業等に対し、ネットショップの開設や運営に関する実践的なプログラムを提供しております。



初回を2024年12月6日(金)に開催しており、今回は2回目の開催となります。前回のセミナー後に行った参加者アンケートでは参加者全員が、「今日の講座に参加して、ネットショップに挑戦してみようと思いましたか?」という質問に対して「挑戦したい」と回答されており、「とても分かりやすくて面白かった」「ネットショップへの抵抗感が縮小した」といった感想をお寄せいただいています。



なお、本セミナーはネットショップ作成サービス「BASE」を使用し、BASEのスタッフが講師としてECに関する座学とネットショップ開設方法を解説します。



”ネットショップの新規開設”をメインに、SNSの活用方法事例やネットショップ運営のノウハウを解説する初心者向けの内容となっており、セミナーでご利用いただく「BASE」は、プログラミングやデザインの知識を必要とせず、誰でも簡単にネットショップを開設できるという特徴があり、オリジナルのネットショップを通じてご自身のブランドや商品の魅力を発信したい多くの個人やスモールチームのショップオーナーから支持を受け、現在の累計ショップ開設数は全国で230万ショップを超えています。

■『ネットショップ作成プログラム』概要

<開催日時>

2025年3月18日(火) 10時00分~15時00分(途中で1時間の休憩がございます)



<実施会場>

XOSS POINT.(クロスポイント) 熊本県熊本市西区春日1丁目14-1 くまもと森都心プラザ2階



<実施方法>

会場にてスクール形式の対面式で実施



<受講対象者>

熊本市内の中小事業者で、熊本市内に本社または主たる事業所を有し、自社のネットショップをまだお持ちでなく、ネットショップの新規開設を希望される事業者を対象に開催いたします。



<募集人数>

30名程度

※基本的には1社1名でのご参加とさせていただきますが、複数名でご参加をご希望の場合は事務局ま でお知らせください。

<プログラム>(予定)

講師の説明に沿ってネットショップを作成するワークショップを含むセミナーです。

※午前と午後と通しでご受講いただきます。

【前半:10時00分~12時00分】ネットショップ作成ワークショップ

・ネットショップの登録、決済の申請など、ネットショップ開設に必要な手続き等の手順

(昼休憩)

【後半:13時00分~15時00分】ネットショップ運営ワークショップ

・魅力的なネットショップにするためのデザインやポイント (画像・商品説明)

・「BASE」の機能の活用法についてのご紹介と設定

・ネットショップに集客するためのファンづくり/SNSの活用方例の紹介

・質疑応答

<講師>

BASE株式会社 Brand Activation Section 宮川 真人(みやかわ まさと)



<参加費用>

無料



<『ネットショップ作成プログラム』へのお申込みフォーム>

https://forms.gle/UBTQ4xZjW8JcUYiR9



<募集締切>

3月17日(月)正午まで(定員に達し次第終了)



【プログラム申込に関する事業者の方からのお問い合わせ先】

『ネットショップ作成プログラム』運営事務局 (BASE株式会社 内)

MAIL : kumamoto@binc.jp

なお、本セミナーは、メディアの方のご取材も可能です。

ご取材ご希望の方は、以下よりお申込みください。





『ネットショップ作成プログラム』への取材に関するお申込みフォーム

https://forms.gle/pB2cR3pzm6XUXGKV9





取材申込締切:

2025年3月17日(月)18時00分

BASE は、「Payment to the People, Power to the People.」の企業ミッションのもと、プロダクトを通じて経済活動が活発に行われる環境構築に取り組み、個人・スモールチームの可能性を広げるパートナーとして、熊本市との連携協定に基づき、熊本市内事業者のインターネットを活用した販路拡大を支援してまいります。



以上

○ ネットショップ作成サービス「BASE」 https://thebase.com

「BASE」は、誰でも簡単にネットショップが作成できるサービスです。商品を企画・生産・製造されている個人・法人、地域活性を支援する自治体等の行政をはじめ、230万ショップにご利用いただいています。

すべての人々が自分のブランドを持ち「自分らしい自由な生き方」が実現できるように最適化されたサービスを提供しており、導入が簡単な決済機能、ノーコードで設定できるデザインテーマ、トランザクション解析ツール、CRM機能など、簡易な操作性でネットショップを運用できるので、商品の企画や制作に割く時間が創出でき、ものづくりに集中してビジネスをすることができます。

また、料金プランは初期費用・月額費用などの固定費が不要で、商品が売れた際の手数料のみで利用できる「スタンダードプラン」と、月額費用が必要ですが業界最安水準の手数料で利用できる「グロースプラン」の2つのプランを提供しており、ショップの規模を問わずご利用いただけることも特徴です。



<「BASE」の情報発信について>

オウンドメディア「BASE U」や、公式SNSを通して、拡張機能「BASE Apps」の新機能の紹介や、活用方法、「BASE」をご利用のネットショップのインタビュー記事など、「BASE」を最大限に活用してショップを運営するノウハウを発信しています。

・オウンドメディア「BASE U」: https://baseu.jp

・X@BASEec: https://x.com/BASEec

・Instagram @BASEec: https://www.instagram.com/baseec

【会社概要】

BASE株式会社 (英語表記 BASE, Inc.)

代 表 者: 代表取締役CEO 鶴岡 裕太

所 在 地: 〒106-6237 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー 37F

設 立: 平成24(2012)年12月11日

資 本 金: 86億6,910万円(2023年12月末日現在)

U R L : https://binc.jp

事 業 内 容: ネットショップ作成サービス「BASE」、購入者向けショッピングサービス「Pay ID」、資金調達サービス「YELL BANK」の企画・開発・運営

関 係 会 社: PAY株式会社、want.jp株式会社