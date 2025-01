韓国発の大人気カラーメイクアップブランド「2aN（トゥーエーエヌ）」がブランドイメージを刷新し、かわいさを強化！新たな展開で心ときめく春をお届け」

WONDER LINE Co.,Ltd.

韓国発の大人気カラーメイクアップブランド 2ªN ( トゥーエーエヌ ) の日本総代理店を務める WONDER LINE株式会社(本社:東京都渋谷区)は、ブランドイメージを刷新し、2025年2月14日(金)より順次日本市場での新たな展開をスタートいたします。ブランドアンバサダーはRedvelvet アイリーン。今回のリブランディングでは、より洗練されたデザインやトレンド感あふれる製品ラインナップを揃え、メイク好きの皆さまに新しい「2ªN」の魅力をお届けします。

ブランドアンバサダー:Redvelvet アイリーン

2aN製品の展開は、表参道ヒルズ、各バラエティショップやZOZO COSME、LINEギフトなどを含むECプラットフォームにて順次スタート予定。リリースの詳細や販売先情報、イベント情報については、今後の続報でお知らせいたしますので、どうぞご期待ください!2025年は皆様とたくさんお会いできる機会を用意しております!

なお、先日開催された日本最大級のコスメ・美容サービスを展開するLIPSが主催するイベントでは、リブランディングされた製品の「2ªN」の製品が多くの来場者から注目を集め、大行列ができるほど大好評をいただきました。その人気を背景に、今後の展開もますます期待が高まっています。

2ªNについて

Layering all your potential! Shine bright, Be you

「自分だけの個性を引き出すレイヤリングメイク」

2aNは、レイヤリングに特化したカラー展開で、

**あなた自身が創りだす“パーソナルカラー”**の楽しさを提案します。

単なる色ではなく、重ねることで生まれる新たな表情、無限の可能性を引き出します。

自分らしく輝くための主体的なカラーレイヤリングを通じて、

あなたにしか生み出せない美しさを体験してください。

2aNとともに、無限に広がるカラーハーモニーを楽しみながら、新しい自分を発見しましょう。

