¾å½£¥¸¥Ó¥¨·²ÇÏ¸©»º¥Ë¥Û¥ó¥¸¥«¤Î¥ßー¥È¥½ー¥¹¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£È¯Çä¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡Ú2025Ç¯1·î¡Û¹âºê ---¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¹âºê¡Ê½»½ê¡§·²ÇÏ¸©¹âºê»ÔÈ¬ÅçÄ®222ÈÖÃÏ/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀîËôÀµÌÀ/Áí»ÙÇÛ¿Í¡§Á°ÅÄ½ß¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌ§ÎØ¥¸¥Ó¥¨¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à(¢¨1)¡×¤Î³èÆ°¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤·¡¢°û¿©Å¹¸þ¤±¥¸¥Ó¥¨¥á¥Ë¥åー¤Î¥ì¥·¥ÔÄó¶¡¤ä»î¿©²ñ³«ºÅ»þ¤Î±¿±Ä¶¨ÎÏ¤Ê¤ÉºòÇ¯¤è¤ê¹Ô¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·²ÇÏ¸©¤Î¥¸¥Ó¥¨(¾å½£¥¸¥Ó¥¨)¤ò°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤â¤è¤ê¹¤¯¿»Æ©¤µ¤»¡¢ÇÀºîÊª¤ËÈï³²¤òµÚ¤Ü¤¹Í³²Ä»½Ã¤È¤·¤ÆÊá³Í¤µ¤ì¤¿¥·¥«¤Î¥¸¥Ó¥¨Íø³èÍÑ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¹¥êー¥íー¥ê¥¨¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤¬Áª¤Ù¤ë¥é¥ó¥Á¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§(¢¨2)¤Î¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥åー¤Ë¤Æ¡Ø¾å½£¥¸¥Ó¥¨(¢¨3)·²ÇÏ¸©»º¥Ë¥Û¥ó¥¸¥«¤Î¥ßー¥È¥½ー¥¹¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡Ù¤ò2025Ç¯2·î1Æü(ÅÚ)¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥á¥Ë¥åーÌ¾/¾å½£¥¸¥Ó¥¨·²ÇÏ¸©»º¥Ë¥Û¥ó¥¸¥«¤Î¥ßー¥È¥½ー¥¹¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£
¢£È¯ Çä Æü/2025Ç¯2·î1Æü(ÅÚ)
¢£ÎÁ¡¡¡¡¡¡¶â/2,500±ß(¾ÃÈñÀÇ¹þ)
¢¨ÎÁ¶â¤Ë¤Ï¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡¦¥Ç¥¶ー¥È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¢£Äó¶¡»þ´Ö/11¡§30～15¡§00(¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー14¡§30)
¢£¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¹ç¤»(ÆÉ¼Ô)/ÅÅÏÃ¡¡027-325-3461¡ÊÂåÉ½¡Ë
¢¨1¡ÖÌ§ÎØ¥¸¥Ó¥¨¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡×
¹âºê»Ô¡¢¤ß¤É¤ê»ÔµÚ¤Ó(³ô)Ì§ÎØ¥Õー¥º¤Î3¼Ô¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à(»ö¶È¶¦Æ±ÂÎ)¡£·²ÇÏ¸©Æâ¤ÇÊá³Í¤µ¤ì¤¿ÌîÀ¸Ä»½Ã¤ò±ÒÀ¸Åª¤Ë½èÍý¤·¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê·²ÇÏ¸©»º¥¸¥Ó¥¨¤ò°ÂÄê¶¡µë¡¦Î®ÄÌ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³Æ¼ï¼èÁÈ¤ß¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨2¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤¬Áª¤Ù¤ë¥é¥ó¥Á¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡¡
¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¡¢¥ªー¥É¥Ö¥ë¡¦¥µ¥é¥À¡¦¥¹ー¥×¡¦¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¿©¸å¤Ë¥Ç¥¶ー¥È¤â¤Ä¤¤¤¿¤ªÆÀ¤Ê¥é¥ó¥Á¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3¥¸¥Ó¥¨
¥¸¥Ó¥¨¤È¤ÏÊá³Í¤·¤¿ÌîÀ¸Ä»½Ã¤Î¿©Æù¤Î¤³¤È¡£ÀÎ¤«¤é¥¸¥Ó¥¨¤¬À¹¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¡Ögibier¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅù¤Ç¥¸¥Ó¥¨ÎÁÍý¤¬Â¿¤¯ÆÃ½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¸¥Ó¥¨¤ÎÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥É¤¬É¾È½¤ò¸Æ¤Ö¤Ê¤É¥¸¥Ó¥¨¤ËÂÐ¤¹¤ëÃíÌÜÅÙ¤â¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ìî»³¤ò¶î¤±²ó¤êÂ¹ø¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿ÌîÀ¸Ä»½Ã¤ÎÆù¤Ï¡¢¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¡¦Äã»éËÃ¤È¤¤¤¦ÎÉ¼Á¤Ê±ÉÍÜ²Á¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤ÎÊý¤äÈþÍÆ°Õ¼±¤Î¹â¤¤Êý¤«¤é¤â¹¥É¾¡£¤Ê¤ª¡¢¥¸¥Ó¥¨¤È¤·¤Æ¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥·¥«¤ä¥¤¥Î¥·¥·¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¡¢·²ÇÏ¸©Æâ¤Ç¿©ÍÑ¤Î¥¸¥Ó¥¨¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ë¥Û¥ó¥¸¥«¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£