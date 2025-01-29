¡Ú¹ç¥³¥ó¤¬2025Ç¯¤Î¿·¥È¥ì¥ó¥É¡Û¹ç¥³¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤2,200Ëü¿Í¤Ë¸þ¤±¡¢´°Á´¹¶Î¬¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¹ç¥³¥ó¤ÎÃ£¿Í¡×¤ò¸ø³«

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¡¡¡¡¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000029035.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000029035.html)
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