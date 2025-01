エネチェンジ、ENEOSとEV充電ローミング連携開始EV充電アプリ開発に続き、普通充電器の利用でも提携

ENECHANGE株式会社

ENECHANGE(エネチェンジ)株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役CEO:丸岡 智也、以下 エネチェンジ)は、ENEOS株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 社長執行役員:山口 敦治、以下 ENEOS)とEV・PHEVユーザーの利便性向上のため、EV充電のローミング連携することをお知らせします。2025年2月3日(月)より、ENEOSが提供するENEOS Charge PlusのEV充電決済サービス「ENEOS Charge Plusアプリ」、「ENEOS Charge Plus充電会員カード」、「EneKey(モバイルEneKeyを除く)」からも、「EV充電エネチェンジ」の全国の対象充電器をご活用いただけるようになります。

協業の概要

2025年2月3日(月)より、ENEOSが提供するEV充電決済サービス「ENEOS Charge Plusアプリ」、「ENEOS Charge Plus 充電会員カード」と「EneKey(モバイルEneKeyを除く)」の利用者が、「EV充電エネチェンジ」のEV充電器*1 を利用できるようになります。これにより6kW普通充電器「EV充電エネチェンジ」は、従来の、EV充電エネチェンジアプリ、e-Mobility Power、TOYOTA Wallet、自動車メーカー各社が提供する充電カードに加え、「ENEOS Charge Plus EV充電アプリ」、「ENEOS Charge Plus 充電会員カード」や「EneKey」からは充電出力3kWの場合3.85円/分(税込) 6kWの場合7.7円/分(税込)*2 でご利用いただけます。

また、ENEOSは今回のEV充電ローミング連携を記念して「ENEOS Charge Plus × EV充電エネチェンジ 連携記念キャンペーン」を実施いたします。「ENEOS Charge Plus」の決済手段*3 でエネチェンジの連携充電器をご利用いただくと、充電料金が30%OFFとなり、キャンペーン期間中に1,000円(税込)以上ご利用いただいたお客様の中から抽選で50名様に「ENEOS Charge Plus × EV充電エネチェンジオリジナルグッズ」をプレゼントするものです。

EV充電エネチェンジアプリからの充電はキャンペーンの対象外となるため、ご注意ください。

キャンペーンURL :https://www.eneos.co.jp/chargeplus/campaign/collabo2502

※1 対象充電器(予定):全国1,827施設4,630口の6kW普通充電器「EV充電エネチェンジ」(2025年2月3日時点)

対象充電器は順次拡大予定です。最新情報は、「EV充電エネチェンジ」アプリ及び「ENEOS Charge Plus EV充電アプリ」で、認証システム「ENEOS Charge Plus」を指定検索してご確認ください。また、設置後一定期間は使用できない場合があります。

※2 充電時間中の平均出力が4kW未満の場合は3kW料金、それ以外は6kW料金が適用されます。

※3 本キャンペーン対象の決済手段は「ENEOS Charge Plusアプリ」、「ENEOS Charge Plus充電会員カード」、「ENEOS Charge Plusに連携したEneKey(モバイルEneKeyを除く)」となります。

協業の背景

「エネルギーの未来をつくる」をミッションに掲げるエネチェンジでは、脱炭素社会の実現に欠かせない交通の電化としてEVの普及を推進するため、2021年よりEV充電インフラ環境の整備に取り組んでまいりました。政府が2030年までに30万口のEV充電器設置を目指す中、全国で6kWの普通充電器「EV充電エネチェンジ」の設置を進め、導入台数*4 ・アプリの利用者数*5 ・認知度*6 でNo.1を獲得しています。

また、エネチェンジでは、「EV充電エネチェンジ」アプリの運営ノウハウを活用し「ENEOS Charge Plus EV充電アプリ」の開発を受託し、2023年9月より提供しています(詳細はこちらのプレスリリースをご覧ください)。

ENEOSのEV充電サービスを利用するユーザー向けに、充電器検索、充電操作や認証・決済機能を提供し、アプリの運用保守も担っています。

この度の協業により、エネチェンジはENEOSが提供するENEOS Charge PlusのEV充電決済サービス「ENEOS Charge Plusアプリ」、「ENEOS Charge Plus充電会員カード」、「EneKey(モバイルEneKeyを除く)」利用者に対し、普通充電の充電インフラの提供を開始いたしました。EV・PHEVユーザーから広く認知を得ている2社*3が連携することで、EV充電インフラの拡充とユーザーの利便性向上を目指してまいります。





※4 認証アプリ提供サービスでの、EV普通充電器(6kW、200V)の設置口数(2025年1月1日時点、GoGoEV調べ)

※5 EV充電サービス5社によるiOS・AndroidのDL数(2024年10月31日時点、data.ai調べ)

※6 EV充電サービスの認知度と実際に利用されているサービスに関するアンケート調査(2023年11月時点、GoGoEV調べ)

ENEOS Charge Plusについて

ENEOS株式会社が提供する電気自動車経路充電サービス。基本料金無料の充電会員サービスを展開しています。複数の決済手段(ENEOS Charge Plus EV充電アプリ、ENEOS Charge Plus 充電会員カード、EneKey、モバイルEneKey、WAON、nanaco、エコQ電カード、e-Mobility Powerや自動車メーカー各社が提供する充電カード、クレジットカード決済)を使用可能。操作画面の見やすさなど、利便性を高めた独自の急速充電器を展開しています。

URL :https://www.eneos.co.jp/chargeplus/

EV充電エネチェンジについて

エネチェンジは脱炭素社会の実現のため、2021年11月よりEV充電サービスを提供しています。「EV充電エネチェンジ」は、全国の商業施設、宿泊施設、オフィス、マンションに設置された6kWの普通充電器をご利用いただけるEV充電サービスです。設置費用や月額費用が0円のプランを提供しており、充電設備の設置から運用までのトータルサポートが評価され、多くの事業者に選ばれて導入台数No.1です。

ダウンロード数No.1の無料アプリは、充電器の空き状況確認、充電と決済が簡単に行えます。また、エネチェンジはもとより他社の充電スポット検索のほか、車種登録により、充電料金とガソリン代の差額表示や最適な充電計画の提示も可能です。

充電した分だけ支払うアプリでの決済のほか、e-Mobility Powerや自動車メーカー各社が提供する充電カードもご利用いただけます。さらに、月額2,980円(税込)の定額プラン「エネチェンジパスポート」は日中の時間帯に何度も充電でき、特に自宅に充電設備を持たないEVユーザーに大きな経済的メリットを提供します。

EV充電エネチェンジウェブサイト:https://ev-charge-enechange.jp/

EV充電エネチェンジアプリ

AppStore:https://apps.apple.com/jp/app/id911721775

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=net.evsmart

ENECHANGE株式会社

ENECHANGE(エネチェンジ )は、「エネルギーの未来をつくる」をミッションに掲げ、脱炭素社会をデジタル技術で推進する脱炭素テック企業です。2015年創業、2020年東証マザーズ(現 東証グロース)に上場(証券コード4169)し、「エネルギーの4D(自由化・デジタル化・脱炭素化・分散化)」分野でのSaaS事業を中心に急成長を実現しています。当社のルーツは、自由化先進国のイギリス・ケンブリッジでの電力データ研究所にあり、エネルギーデータの解析技術とグローバルなネットワークが特徴です。

名称 :ENECHANGE株式会社

所在地 :〒104-0031 東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデンWeWork内14階

URL :https://enechange.co.jp