生活習慣病リスクと関係がある睡眠時無呼吸の簡易チェックを無料提供！更にSleep Docを最大40%OFFで提供

株式会社サプリム(SapplyM, Inc.)

エムスリーとソニーグループの合弁会社である株式会社サプリム(本社:東京都港区、代表取締役社長:富山泰司、URL : https://www.sapplym.com/ )の睡眠時無呼吸リスク計測サービス「Sleep Doc」(URL : https://sleep-doc.jp/ )は、2月の「生活習慣病予防月間」に合わせて睡眠時無呼吸の簡易チェックを無料で提供するとともに、より詳細なリスク計測を望む方向けに「Sleep Doc」を最大4割引でご提供いたします。

■睡眠時無呼吸と生活習慣病について

睡眠時無呼吸は睡眠時に呼吸が停止する病気です。これにより睡眠の質の低下に加え、身体に負担がかかり、様々な生活習慣病リスクが増大するとされています。*1*2*3

ただし、これらのリスクは適切に治療することにより、低下することが分かっております。*4*5*6

この機会にご自身の睡眠時無呼吸症候群リスクについて調べてみてはいかがでしょうか。

■今回の特別提供について

1.睡眠時無呼吸・簡易リスクチェック(無料)

8つの質問で簡易的に睡眠時無呼吸のリスクチェックを行います。

URL: https://bit.ly/3Cu2WRI

・期間

1月29日(水)~終了日未定(予告なく提供終了する場合がございます。)

2.Sleep Doc特別価格

・特別価格

ソニー製計測デバイス(クリップ型)

価格:4,730円(税込)

(定価7,980円、40%OFF)

Apple Watch

価格:2,200円(税込)

(定価2,800円、20%OFF)

・期間

2025年1月29日(水)~2025年2月14日(金)

・お申込みURL

https://bit.ly/4htzT09

■Sleep Docの特徴

【簡 単】自宅で簡単に計測可能

【高精度】ソニー製デバイスと特許出願中のソニー開発のアルゴリズムでリスク計測*7

【安 心】エムスリー株式会社の持つネットワークを活用した全国約3,000のクリニック

紹介など、アフターフォローが充実

【高評価】医師100名の90%が「Sleep Doc」を簡単で使いやすいと評価*8

利用者の8割以上が睡眠関連習慣・環境を見直し*9

・Sleep Docの利用方法

ソニー製計測デバイス(レンタルモデル)の場合

Apple Watch版の場合

注釈

※1 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診療ガイドライン作成委員会.睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診療ガイドライン2020.日本呼吸器学会監修,南江堂,2020/7,P48

※2 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診療ガイドライン作成委員会.睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診療ガイドライン2020.日本呼吸器学会監修,南江堂,2020/7,P50

※3 日本循環器学会,他.2023年改訂版 循環器領域における睡眠呼吸障害の診断・治療に関するガイドライン.2023,P.73

※4 Peker Y, et al: Increased incidence of cardiovascular disease in middle-aged men with obstructive sleep apnea: a 7-year follow-up. Am J Respir Crit Care Med 166: 159-165, 2002.

※5 Babu AR, et al: Type 2 diabetes, glycemic control, and continuous positive airway pressure in obstructive sleep apnea. Arch Intern Med 165: 447-452, 2005.

※6 Kim Y, Koo YS, Lee HY, Lee SY. Can continuous positive airway pressure reduce the risk of stroke in obstructive sleep apnea patients? A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2016; 11(1):e0146317.

※7 本サービスは医療行為を行うものでも、医療機器を提供するものでもございません。詳細は本サービスの睡眠障害リスクの計測方法について(https://sleep-doc.jp/#notes)をご参照ください。

※8 AskDoctors調べ。計測性能を評価したものではございません。

※9 弊社実施アンケート(n=185)

◆サプリムの会社概要

商号 株式会社サプリム

本社所在地 東京都港区赤坂1-11-44 赤坂インターシティ 10階

設立 2022年4月1日

資本金 5億円(資本準備金含む)

事業内容 通信ネットワーク、電子技術及び情報通信機器を活用した医療・ヘルスケア分野におけるサービス開発及び販売

URL https://www.sapplym.com/

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社サプリム

TEL:050-1745-9310

担当:金子、久司

email: sd-contact@sapplym.com

※平日10 :00~17:00(土・日・祝・年末年始を除く)