北海道の推しポケモン アローラロコンとロコンが釧路空港に登場♪

北海道北海道の推しポケモン「ロコン」と「アローラロコン」

♪日付♪

令和7年(2025年)2月1日(土)

♪場所♪

たんちょう釧路空港 北海道釧路市鶴丘2

♪イベント1♪

ロコンとアローラロコンによる、到着機お出迎え

【時間】 9:15~9:45(予定)

【場所】 釧路空港1階 到着ロビー

※天候や到着機の遅れなどにより、急遽中止や予定が変わる場合がございます。

♪イベント2♪

ロコンとアローラロコンとの写真撮影会

【時間】 10:30~ 整理券配布(先着20組様)

11:30~ 整理券をお持ちの方とロコンたちとの写真撮影会

★グリーティングに参加して、ロコンたちといっしょに写真を撮れるの整理券をお持ち

の方だけですが、整理券をお持ちでない方も周りからロコンたちを撮影いただけます。

【場所】 釧路空港2階 出発ロビー

※天候などの状況により、急遽中止となる場合がございます。

♪プレゼント♪

イベントにご参加いただいた皆様には、オリジナルステッカーをプレゼントいたします。

※ステッカーの数には限りがあります。

詳細はこちら(https://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/kanko/211124.html)からご確認ください♪

主催:北海道釧路総合振興局、釧路観光連盟

企画協力:株式会社 AIRDO

協力:北海道エアポート 株式会社、くしろ木づなプロジェクト、釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町



https://local.pokemon.jp/

きつねポケモンのアローラロコンとロコンは2018年10月に北海道を内外にPRする「北海道だいすき発見隊」に任命されました。

ポケモンローカルActsでは北海道の魅力と「アローラロコン・ロコン」の魅力を国内外に同時に発信することで、北海道を盛り上げていきます。

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ckk/pokemon.html

https://www.airdo.jp/

(C) Pokemon. (C) Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。