「VOLTACTION」1st Mini Album『Action!!!!!!!!!!!!』収録楽曲「De Lu Lu」が日本テレビ系「DayDay.」2月エンディングテーマに決定！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社:東京都港区 代表取締役:田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」 は、「風楽奏斗」「渡会雲雀」「四季凪アキラ」「セラフ・ダズルガーデン」によるユニット「VOLTACTION(ヴォルタクション)」の1st Mini Album『Action!!!!!!!!!!!!』収録楽曲「De Lu Lu」のタイアップ情報をお伝えいたします。

2025年1月8日(水)発売!1st Mini Album『Action!!!!!!!!!!!!』収録楽曲「De Lu Lu」が日本テレビ系「DayDay.」2月エンディングテーマに決定!

VOLTACTIONは、にじさんじ所属ライバーである「風楽奏斗」「渡会雲雀」「四季凪アキラ」「セラフ・ダズルガーデン」が2022年に結成したユニットです。No.1ダンスボーカルユニットを目指し、YouTubeにて配信・動画公開を中心に日々コンテンツを発信しています。

2025年1月に1st Mini Album『Action!!!!!!!!!!!!』が発売され、これまでに約60,000枚を売上げ、オリコン週間アルバムランキングへのランクインを果たすなど各方面を賑わせました。

今回1st Mini Album収録楽曲「De Lu Lu」が日本テレビ系「DayDay.」2月エンディングテーマに決定しました。「De Lu Lu」は、『I wonder』、『スターマイン』 の大ヒットや、第75回NHK紅白歌合戦への出演が記憶に新しい花村想太(Da-iCE)氏、数々のヒット曲を手がけるMEG.ME氏, Louis氏が作詞・作曲を担当。

2025年2月3日(月)より1ヶ月間、番組「DayDay.」のエンディングで放送されます。ぜひご覧ください。※日付に誤りがありましたため修正しております。

「De Lu Lu」Music Video

https://www.youtube.com/watch?v=IY-rMEJXWUs

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IY-rMEJXWUs ]

1st Mini Album『Action!!!!!!!!!!!!』は、各CD取扱店舗にて現在好評発売中!

VOLTACTION 1st Mini Album『Action!!!!!!!!!!!!』商品概要

■ アーティスト

VOLTACTION

■ タイトル

Action!!!!!!!!!!!!

■ 発売日

2025年1月8日(水)

■初回生産限定盤A

品番:ACN-10027~10028

価格:7,150円(税込)

仕様:CD、特典Blu-ray、オーロラポーチ&スローガン、三方背スリーブ

【3形態共通封入特典(初回生産分のみ)】

・ランダムフォトカード(全12種)

・"個別オンライン2ショット撮影会" 応募抽選シリアルコード(応募抽選受付期間:2025年1月8日(水)12:00~2025年2月9日(日)23:59)

【CD】全6曲

1. TAKE ACTION

作詞:Funk Uchino, Gigi 作曲:Erik Lidbom, RUSH EYE 編曲:RUSH EYE

2. Crazy World

作詞:Masaki Fukuda 作曲:Jay Hong, BooJoo, Jabong 編曲:BooJoo, Jabong

3. De Lu Lu

作詞:MEG.ME, 花村想太 作曲:MEG.ME, Louis, 花村想太 編曲:MEG.ME, Louis

4. Checkmate (歌唱:風楽奏斗、渡会雲雀)

作詞:小久保祐希, YHEL 作曲:小久保祐希, Eunsol(1008), YHEL 編曲:Eunsol(1008)

5. ネオンライトの海に沈む (歌唱:四季凪アキラ、セラフ・ダズルガーデン)

作詞:Ryosuke Matsuzaki 作曲・編曲:YUU for YOU, Ryosuke Matsuzaki

6. インレイド Dance Remix(初回生産限定盤A 収録楽曲)

作詞・作曲:R・O・N 編曲:GRP

※初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤で一曲ずつ収録楽曲が異なります。

【特典Blu-ray】

・Documentary of VOLTACTION「150 Days」オフショット映像

■初回生産限定盤B

品番:ACN-10029~10030

価格:2,750円(税込)

仕様:2CD(CD・特典CD)

【3形態共通封入特典(初回生産分のみ)】

・ランダムフォトカード(全12種)

・"個別オンライン2ショット撮影会" 応募抽選シリアルコード(応募抽選受付期間:2025年1月8日(水)12:00~2025年2月9日(日)23:59)

【CD】全6曲

1. TAKE ACTION

作詞:Funk Uchino, Gigi 作曲:Erik Lidbom, RUSH EYE 編曲:RUSH EYE

2. Crazy World

作詞:Masaki Fukuda 作曲:Jay Hong, BooJoo, Jabong 編曲:BooJoo, Jabong

3. De Lu Lu

作詞:MEG.ME, 花村想太 作曲:MEG.ME, Louis, 花村想太 編曲:MEG.ME, Louis

4. Checkmate (歌唱:風楽奏斗、渡会雲雀)

作詞:小久保祐希, YHEL 作曲:小久保祐希, Eunsol(1008), YHEL 編曲:Eunsol(1008)

5. ネオンライトの海に沈む (歌唱:四季凪アキラ、セラフ・ダズルガーデン)

作詞:Ryosuke Matsuzaki 作曲・編曲:YUU for YOU, Ryosuke Matsuzaki

6. Desert Diamond(初回生産限定盤B 収録楽曲)

作詞・作曲・編曲:玉木千尋

※初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤で一曲ずつ収録楽曲が異なります。

【特典CD】セルフソロカバー

1. RELOAD!!!!(歌唱:風楽奏斗)

2. Watercolor(歌唱:渡会雲雀)

3. インレイド(歌唱:四季凪アキラ)

4. I can be the One(歌唱:セラフ・ダズルガーデン)

■通常盤

品番:ACN-10031

価格:2,200円(税込)

仕様:CDのみ

【3形態共通封入特典(初回生産分のみ)】

・ランダムフォトカード(全12種)

・"個別オンライン2ショット撮影会" 応募抽選シリアルコード(応募抽選受付期間:2025年1月8日(水)12:00~2025年2月9日(日)23:59)

【CD】全6曲

1. TAKE ACTION

作詞:Funk Uchino, Gigi 作曲:Erik Lidbom, RUSH EYE 編曲:RUSH EYE

2. Crazy World

作詞:Masaki Fukuda 作曲:Jay Hong, BooJoo, Jabong 編曲:BooJoo, Jabong

3. De Lu Lu

作詞:MEG.ME, 花村想太 作曲:MEG.ME, Louis, 花村想太 編曲:MEG.ME, Louis

4. Checkmate (歌唱:風楽奏斗、渡会雲雀)

作詞:小久保祐希, YHEL 作曲:小久保祐希, Eunsol(1008), YHEL 編曲:Eunsol(1008)

5. ネオンライトの海に沈む (歌唱:四季凪アキラ、セラフ・ダズルガーデン)

作詞:Ryosuke Matsuzaki 作曲・編曲:YUU for YOU, Ryosuke Matsuzaki

6. I can be the One(通常盤 収録楽曲)

作詞・作曲:Kanata Okajima、Soma Genda 編曲:Soma Genda

※初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤で一曲ずつ収録楽曲が異なります。

■3形態共通封入特典について(初回生産分のみ)

3形態共通特典として、ランダムフォトカード(全12種)、"個別オンライン2ショット撮影会" 応募抽選シリアルコードが封入されています!

※どの形態・どの店舗でご購入いただいてもランダムフォトカード、 応募抽選シリアルコードは封入されます。ただし、デジタル版をご購入された場合、ランダムフォトカード、 応募抽選シリアルコードは付与されません。予めご注意ください。

VOLTACTION 1st Mini Album『Action!!!!!!!!!!!!』特典情報

にじさんじオフィシャルストアの購入特典として「有償特典:アクリルジオラマ(通常盤イラスト柄)」「無償特典:手書きイラスト入りA5ステッカーシート(初回生産限定盤Bイラスト柄)」が付属!また、その他取扱店舗でも様々なアイテムが付与されます。各特典はすべて数量限定となります。

▼にじさんじオフィシャルストア

有償特典:アクリルジオラマ(通常盤イラスト柄)

無償特典:手書きイラスト入りA5ステッカーシート(初回生産限定盤Bイラスト柄)

■ご購入

https://shop.nijisanji.jp/TAG_515

▼楽天ブックス

44mm円型缶バッジ2個セット(絵柄:風楽奏斗、渡会雲雀)

■ご購入

https://books.rakuten.co.jp/search?g=002&sitem=2100014065045+4573600207514+4573600207521+4573600207538&f=O(https://books.rakuten.co.jp/search?g=002&sitem=2100014065045+4573600207514+4573600207521+4573600207538&f=O)

▼Amazon.co.jp

メガジャケ

■ご購入

https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0DKNQ11DH|B0DKNPFJJF|B0DKNQKFQQ|B0DKNSK5R9|B0DKNT6QFZ|B0DKNSWQZ8(https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0DKNQ11DH%7CB0DKNPFJJF%7CB0DKNQKFQQ%7CB0DKNSK5R9%7CB0DKNT6QFZ%7CB0DKNSWQZ8)

▼タワーレコード

リリース記念レプリカチケット

■ご購入

https://tower.jp/search/advanced/item/search?titleId=6194196 (https://tower.jp/search/advanced/item/search?titleId=6194196)

▼アニメイト

シール(サイズ:W100×H100mm)

■ご購入

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2986611/

▼HMV

スクエア型ポストカード

■ご購入

https://www.hmv.co.jp/news/article/241023161/

▼Sony Music Shop

44mm円型缶バッジ2個セット(絵柄:四季凪アキラ、セラフ・ダズルガーデン)

■ご購入

https://www.sonymusicshop.jp/m/sear/groupLis.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=G001735&cd=G001735(https://www.sonymusicshop.jp/m/sear/groupLis.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=G001735&cd=G001735)

※特典の数には限りがございます。特典の在庫状況に関してはお知らせいたしておりません。特典の在庫状況に関する表記の有無にかかわらず、商品のご購入時に特典の在庫が無くなっていた場合には、商品に特典は附属されませんのでご留意ください。

3形態共通封入特典 "個別オンライン2ショット撮影会" 詳細情報

PC・スマートフォン端末から封入用紙に記載されたURLもしくはQRコードより応募フォームを開いて、必要事項をご記入の上、ご応募ください。

ご応募いただいた方の中から抽選で、"個別オンライン2ショット撮影会"にご招待いたします。イベントでは、Webサービス「Re:Meet LIVE(リミートライブ)」を使用して、お一人様30秒間で、オンライントークを楽しみながら2ショット撮影を実施いただけます。

イベント日時などの詳細や応募抽選期間は、以下の通りでございます。

<イベント概要>

イベント名:VOLTACTION「Action!!!!!!!!!!!!」 "個別オンライン2ショット撮影会"

開催日:2025年4月12日(土)

オンライントークルーム:Re:Meet LIVE(リミートライブ)

開催予定時間:

第一部:12:00開始 風楽奏斗

第二部:14:00開始 渡会雲雀

第三部:16:00開始 四季凪アキラ

第四部:18:00開始 セラフ・ダズルガーデン

※1部あたり100名様、計400名様をご招待いたします。

※1名様当たりの持ち時間は30秒を予定しております。

※30秒内にトークをしながら「Re:Meet LIVE(リミートライブ)」の機能を利用した2ショット撮影を実施いただきます。

<応募抽選(シリアルコード受付)期間>

2025年1月8日(水)12:00 ~ 2025年2月9日(日)23:59

※シリアルコードはCD全形態(初回生産分のみ)に封入されます。

※デジタル版をご購入された場合、シリアルコードは付与されません。予めご注意ください。

<応募方法>

PC・スマートフォン端末から封入用紙(VOLTACTION 1st Mini Album『Action!!!!!!!!!!!!』に封入)に記載されたURLもしくはQRコードより応募フォームを開いて、必要事項をご記入の上、ご応募ください。

必要事項:1.お名前 2.ニックネーム 3.生年月日 4.性別 5.住所 6.メールアドレス 7.電話番号 8.希望ライバー(1名選択) 9.シリアルコード





※ご応募にはシリアルコードが必要となります。シリアルコード1つにつき、いずれかの部に1回応募することができます。

※シリアルコードは1度ご使用いただくとその後は無効となります。シリアルコードは大文字・小文字・全角・半角を判別いたします。入力内容にお間違えのないようご注意ください。

※お一人様の応募お申込み回数に制限はございません。

※一部のスマートフォンには対応しておりません。アクセスできない場合は、お手数ですがPCよりご応募・ご参加をお願いいたします。

※応募受付期間を過ぎたご応募はいかなる理由がありましても一切お受け出来ません。

※必ず事前に“@remeet.live”のドメイン受信設定をお願いします。

※応募終了後もイベント終了まではシリアルコードは大切に保管ください。再発行はいたしません。

<当選発表>

2025年2月14日(金)頃を予定しております。また当落に関するお問い合わせにはお答えしかねます。

<Re:Meet LIVE(リミートライブ)について>

※PCまたはスマートフォンにてご利用いただけます。

※指定のURLから入場用シリアルコードを入力するとトークルームに入室する事ができます。

※入室した際、ニックネームを"ひらがな"もしくは"カタカナ"でご入力ください。

※それ以外の言語に関しては、トーク時間が短くなるため、ご遠慮ください。

<端末環境・OS環境>

●デバイス:PC・スマートフォン

●OS:https://remeet.live/support/use-operations/

※一部のスマートフォンには対応しておりません。アクセスできない場合は、お手数ですがPCよりご参加をお願いいたします。

※イベント中に通信不良などが原因でアクセスができない、会話が途絶えたなどのトラブルへの責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。

※故障、紛失、バッテリー不足などお客様所有のカメラ機能付き端末(スマートフォン・タブレット)の不具合、お客様が接続しているインターネット回線の通信不良・断線など、その他いかなる理由に関わらず、お客様のご事情でイベントにご参加いただけなかった場合であっても、返品・返金は承れませんのであらかじめご了承ください。

<イベントについての注意事項>

※イベント中に通信不良などが原因でアクセスができない、会話が途絶えたなどのトラブルへの責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。

※ご参加いただけるのは当選された方のみです。ご本人様でない場合、退出していただきます。

※代理応募による当選はイベントに参加いただけません。

※当選されたご本人以外は、いかなる理由でもご入室できません。ご本人に代わりご家族やご友人が来場された場合も、退出していただく場合がございます。

※応募時のメールアドレスへ当選メールをお送りします。メールアドレスが使用できない場合、参加権利がなくなりますのでご注意ください。

※トーク中に画面上に複数名での参加が確認された場合、トーク時間を前倒して終了させていただきます。

※お客様が配信時刻に何らかの理由で(通信状況など)参加できない場合はいかなる理由でもお客様の責任となりますのでお気をつけください。その際の商品の返品はお受けできません。あらかじめ早めにスタンバイしてください。

※イベント中の録音・録画行為は禁止いたします。また、インターネットへの投稿や掲載、第三者へ販売および譲渡を禁止いたします。これらの行為を確認した場合、今後のイベント等の参加をお断りさせていただきます。

※起動していなくても、撮影・録音可能な機器が映り込んだ場合、接続を終了させていただきます。

※自動車、バイク、自転車などを運転中と認められた場合、接続を終了させていただきます。

※イベント中はスタッフも同席しております。不適切な発言はおやめください。スタッフが不適切と判断した場合は、その場で通信を切断する場合がございます。その場合所定の時間が経過していなくとも、再開はいたしませんのであらかじめご了承ください。

※会話の途中でもお時間になりましたら終了とさせて頂きます。お時間を越えた場合・会話の内容に不適切な内容が見られた場合など、スタッフの判断により会話の途中でも退出していただく場合がございます。

※着信が来て停止した分の補償はお受けできません。

※安全と防犯のためビデオ通話の内容は全て監視・録画されます。

※「当選案内」は、紛失・消去等いかなる理由があろうとも再発行はいたしませんのでご注意ください。

※抽選方法、当落についてはお問合せいただいてもお答えできません。

※イベントには必ず電波状況の良いところで参加してください。通信料はお客様のご負担となります。

※出演者の体調不良等の理由で、イベント内容を突如変更する場合がございます。

※イベントの進行に関することはスタッフの指示にご協力いただくよう、お願いいたします。

お問い合わせ先:

リミートライブ技術サポート

https://forms.gle/uHWaqEnMHUQZgVMQ8



【VOLTACTIONについて】

狙うはNo.1ダンスボーカルユニット!

「風楽奏斗」「渡会雲雀」「四季凪アキラ」「セラフ・ダズルガーデン」の4人で結成された、にじさんじバーチャルライバーユニット「VOLTACTION」。

「歌・ダンス・配信を通じて人々の日常を幸せにする」という共通の思想のもと、日々活動している。

<リンク一覧 (VOLTACTION) >

YouTube:https://www.youtube.com/@VOLTACTION

X:https://x.com/VOLTACTION_info

Instagram:https://www.instagram.com/voltaction_official

TikTok:https://www.tiktok.com/@voltaction