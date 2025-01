世界初！宇宙空間で醸造予定の獺祭がついに「獺祭 ザ・ステージ」でお披露目！伊勢丹新宿店で獺祭の全ラインナップが一堂に会するこの機会をお見逃しなく！

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

伊勢丹新宿店では2025年2月19日(水)‐25日(火)の期間、館内4拠点で獺祭の全ラインナップを販売いたします。

メイン会場となる本館1階ザ・ステージでは「挑戦」をテーマとした「獺祭 ザ・ステージ」を開催。人類初の宇宙空間で醸造予定の「獺祭MOONー宇宙製造」を予約販売するほか、日本初上陸のアメリカ産山田錦を使用したSAKE「DASSAI BLUE Beyond - the First Step」、久石譲さんを弘兼憲史さんが描きおろしたイラストラベルの限定ボトルなどを販売致します。

また、本館1階ISETAN SEED、本館地下1階和酒コーナーでも各種獺祭のラインナップが揃い、本館7階レストラン街では日本未発売、国内では伊勢丹新宿店だけでしか楽しめない「DASSAI BLUE Type35」とお料理のマリアージュメニューを各店でご用意しました。

獺祭の全ラインナップがお目見えする伊勢丹新宿店で、獺祭の挑戦すべてを感じられる特別感をお楽しみください。

■会期:2025年2月19日(水)‐25日(火)

■会場:伊勢丹新宿店 本館1階ザ・ステージ、本館1階ISETAN SEED、本館地下1階和酒コーナー

本館7階レストラン街 イートパラダイス にて開催

■人類が月面生活をおくる未来のために。世界で1本、宇宙空間で醸造の獺祭を1億円で予約販売!

【伊勢丹新宿店限定】獺祭MOON - 宇宙醸造 1本限定(100mlボトル)110,000,000円(税込み)

月面での獺祭醸造に向け、国際宇宙ステーション(ISS)「きぼう」日本実験棟の有償利用制度を活用した宇宙空間での獺祭醸造試験が、宇宙航空 研究開発機構(JAXA)にて2024年7月に承認されました。

「きぼう」の実験装置で地球の1/6である月面の重力環境を模擬し、酒の材料(米(山田錦)、麹、酵母と水)を打ち上げ宇宙空間でお酒のもととなるもろみ(520g)を発酵します。 その後、もろみを地上に帰還させ、分析で必要な量を除き、グラス1杯分の「獺祭MOON - 宇宙醸造」を予約販売致します。2025年中に醸造装置を開発し、日本人宇宙飛行士がISSに滞在するタイミングの打上げを目指します。

将来、月に氷として存在すると期待される水を使い獺祭を月面で醸造し、人類が月に移住して過ごす月面生活に、彩りを添える存在になる事を目指した第一歩。

「獺祭MOON - 宇宙醸造」の予約販売については、1杯を1億円にて販売しその売上は全額を今後の宇宙開発事業に寄付します。

(左)醸造装置

醸造装置内に酒米(山田錦)、麹、酵母を入れた状態で打上げます。宇宙飛行士が水を醸造装置に注入する事で発酵が開始し、1/6Gの人工重力環境下での約15日間の発酵により、アルコール度数15%への到達を見込みます。発酵後は冷凍保存して地球に持ち帰り、解凍したもろみを搾ります。

■日本初販売!アメリカ産山田錦を使用した「DASSAI Blue Beyond」が特注チタンボトルで登場

【伊勢丹新宿店限定】DASSAI BLUE Beyond the First Step 1本(720ml)132,000円(税込み)

2023年9月ニューヨークに旭酒造の酒蔵が始動しDASSAI Blueが誕生しました。

今回、日本で初販売となるアメリカ産山田錦を使用した最高級の「DASSAI Blue Beyond」を醸造。 徹底的に品質にこだわったアメリカ農家と作る酒米の「山田錦」を使い、現地のアメリカ人醸造家と日本人醸造責任者たちが切磋琢磨し協業で造りあげたお酒は、SAKEの海外での「挑戦」の結晶のような商品です。

日本の獺祭に比べて香りがより強く、華やかに感じる。メロンやバナナの心地よい香りが特徴。今イベントに合わせ伊勢丹創業の明治19年にちなみ、精米歩合は19%に。

青いSUS製の獺祭用特注チタンボトルに冷凍状態で保管し、搾りたての味わいを楽しめる、新鮮な状態でお届けします。

■若手アーティストを支援!クラシック界の巨匠とマンガ界の巨匠の粋な計らいで誕生した限定ボトル

【三越伊勢丹限定】獺祭 久石譲ラベル 磨き二割三分、DASSAI BLUE 久石譲ラベル TYPE23 2本セット (各720ml) 22,000円(税込み)

2025年4月、旭酒造会長の桜井博志さんが理事長を務める公益財団法人日本センチュリー交響楽団の音楽監督に久石譲さんが就任。それを記念し、久石譲さんのイラストをラベルにした獺祭を作成しました。イラストを手がけるのは漫画「島耕作」の作者、弘兼憲史さんです。

日本とアメリカで醸造した同じ精米歩合のお酒を飲みくらべできるセットに。久石譲ラベルのセットは日本では三越伊勢丹限定です。アメリカのDASSAI BLUEは日本よりアルコール度数が約2%と低い造りとなっており、香りの華やかさや上品な甘みを感じられます。

今回の限定セットの出荷額の半分を若い音楽家たちへの援助金として寄附し、未来の音楽家の支援に繋げます。

■国内では伊勢丹新宿店でしか味わえない!DASSAI BLUEとお料理のマリアージュメニューをご用意

【伊勢丹新宿店限定】DASSAI BLUE Type35 グラス1杯(90ml) 1,650円(税込み)

ニューヨークの酒蔵で生まれたアメリカ産の山田錦を使用したDASSAI BLUE。その中でも日本未発売、国内では伊勢丹新宿店だけでしか楽しめない「DASSAI BLUE Type35」を本館7階レストラン街イートパラダイス・各階喫茶でご提供いたします。白桃や熟したパパイヤのような柔らかく甘い香り、繊細な甘みと爽やかな酸味が特徴。通常の獺祭よりもアルコール度数が低く、日本酒を飲みなれていない方も親しみやすいお味です。

また、各店では和食はもちろん、中華、イタリアンなどのマリアージュメニューをご用意しております。新たな発見をこの機会にお楽しみください。

(DASSAI BLUE Type35提供店舗:16店舗)

<AGIO>真鯛のカルパッチョ~ゆずこしょうのドレッシング~ 2,860円(税込み)<銀座アスター>鳥取県産大山鶏のよだれ鶏 2,640円(税込み)

【獺祭 ザ・ステージ】

■伊勢丹新宿店では「JAPAN SENSES」を2月19日(水)‐25日(火)の期間開催

JAPAN SENSES(ジャパンセンシズ)は、「世界で通用する日本の良さを改めてお客さまにお伝えし、新しい価値として再認識いただくことで、日本を元気にしていく」伊勢丹新宿店のキャンペーンです。暮らしのあらゆる領域において、文化・技術・デザイン・人など、世界に誇る日本の多彩な魅力を発信致します。



