モバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」『ポケットモンスター』のチェック柄デザインが新登場

Hamee株式会社

あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」（運営：Hamee株式会社、本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134）は、『ポケットモンスター』にて、「iFace First Classスマホケース」と「iFace First Class AirPodsケース」の販売を開始します。

2025年1月30日（木）よりiFace公式オンラインストアにて予約開始、発売は2025年2月下旬です。

尚、フラッグシップストアiFace 原宿店をはじめ、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では、順次取り扱いとなります。

■『ポケットモンスター』からチェック柄のデザインが登場！

秋冬のトレンド柄であるチェック柄の中に、ピカチュウとモンスターボールが組まれたスマホケースとAirPodsケースが登場します。柔らかなベージュのフチは、全体に優しさをもたらし、洗練されたファッションに合わせやすく、遊び心と愛らしさを添えながら、自分らしさをしっかりとアピールできるスマホケースです。色はレッド、ネイビー、ベージュの全3種類です。お揃いのAirPodsケースで、モバイルライフを楽しめます。

■製品情報

・製品名 ：ポケットモンスター/ポケモン iFace First Classケース

・価格 ：3,800円（税込4,180円）

・デザイン ：チェック/レッド、チェック/ネイビー、チェック/ベージュ

・対応機種 ：iPhone SE 2022/SE 2020/8/7、iPhone 15、iPhone 14、iPhone 13、

Google Pixel 8a

・予約開始日 ：2025年1月30日（木）AM8時

・発売日 ：2025年2月下旬予定

・販売場所 ：iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/products/case_firstclass_pokemon?id=41-984154

他Hamee本店及びiFace 原宿などiFace取扱店

■製品特長

〇耐衝撃性とデザイン性を兼ね備えたFirst Classシリーズ

くびれと適度な厚みが手にフィットし、持ちやすく操作時の安定感が増します。

また、ポリカーボネートとTPU、2つの素材で、傷や衝撃からiPhoneを保護します。

さらにファッション感覚で楽しめる、ショルダーストラップやリングストラップが装着可能なストラップホールが付き、ワイヤレス充電も可能です。

■製品情報

・製品名 ：ポケットモンスター/ポケモン iFace First Class MagSynqケース

・価格 ：4,800円（税込5,280円）

・デザイン ：チェック/レッド、チェック/ネイビー、チェック/ベージュ

・対応機種 ：iPhone 16

・予約開始日 ：2025年1月30日（木）AM8時

・発売日 ：2025年2月下旬予定

・販売場所 ：iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/products/case_firstclass_pokemon?id=41-984185

他Hamee本店及びiFace 原宿などiFace取扱店

■製品特長

「iFace First Class MagSynqケース」は、MagSafeアクセサリーに対応したスマホケースです。

MagSafe対応のスマホリングやウォレットを使うことで、簡単に自分好みにカスタマイズができます。

また、付属のストラップホールを付けることでショルダーストラップやリングストラップが装着可能です。iFaceの特徴的なくびれと適度な厚みが手にフィットし、持ちやすさと操作時の安定感が増します。ポリカーボネートとTPU、2つの素材で、傷や衝撃からスマートフォンを保護します。

■製品情報

・製品名 ：[AirPods Pro(第2/1世代)専用]ポケットモンスター/ポケモン iFace First Classケース

・価格 ：3,000円（税込3,300円）

・対応機種 ：AirPods Pro 第1世代／AirPods Pro 第2世代

・デザイン ：チェック/レッド、チェック/ネイビー、チェック/ベージュ

・予約開始日 ：2025年1月30日（木）AM8時

・発売日 ：2025年2月下旬予定

・販売場所 ：iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/products/airpods_firstclass_pokemon?id=41-984246

他Hamee公式本店及びiFace 原宿などiFace取扱店

■製品特長

〇スマホケース用と同じ素材で持ち歩きに便利なカラビナ付き

スマホケース用iFace First Classと同じ素材のTPUとポリカーボネートで作られているので耐衝撃性もばっちりです。また、カバンやベルトループなどにつけて持ち歩くのにも便利なカラビナ付きです。不意の落下も防ぐことができますので安心してお使いいただけます。

■iFace（アイフェイス）（https://jp.iface.com/）について

「iFace」は、“By Your Side”をブランドコンセプトに、一人一人のお客様に寄り添ったモバイルアクセサリーブランドです。

耐衝撃性の高さと優れたデザインに、豊富なカラーバリエーションが特徴で、スマートフォンケース・リングホルダー・ストラップ・エアポッズケースなどを幅広く展開しています。

世界累計販売個数は2,900万個。

公式オンラインストアのほか、バラエティショップ・家電量販店などで販売中です。

■iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/

■iFace公式実店舗iFace原宿店

営業時間：11:30~20:00

定休日：年中無休

住所：東京都渋谷区神宮前４丁目２５－２９ JMFビル03

https://jp.iface.com/pages/ifacelab

■iFace 日本公式SNSアカウント

X(旧Twitter)（@iface_jp） ：https://twitter.com/iface_jp

Instagram（@iface_jp） ：https://www.instagram.com/iface_jp/

Facebook（@iface.jp） ：https://www.facebook.com/iface.jp/

LINE@（@iface_jp） ：https://page.line.me/iface_jp

YouTube（iFace日本公式チャンネル) ：https://www.youtube.com/c/iFace_jp

■会社概要

会社名 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）

設立 ：1998年5月

代表者 ：代表取締役社長 水島 育大

所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、

ゲーミングモニターブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、

ByURブランドで展開するコスメティクス事業、

専用スマートフォンにより子供の防犯・安心をサポートするHamic事業を展開

URL ：https://hamee.co.jp