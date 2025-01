「SUZURI byGMOペパボ」、KADOKAWA提供の「CSP（クリエイターサポートプログラム）」利用者へグッズ販売支援を開始

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMOペパボ株式会社(代表取締役社長:佐藤 健太郎)と株式会社KADOKAWA(取締役 代表執行役社長 CEO:夏野 剛)は2025年1月29日(水)より、新たなクリエイター支援施策を開始いたします。本施策は、GMOペパボが運営するオリジナルグッズ作成・販売サービス「SUZURI byGMOペパボ」(URL:https://suzuri.jp/)において、KADOKAWAが提供する「CSP(クリエイターサポートプログラム)」(URL:https://x.com/CreatorSupportP)を利用するYouTubeクリエイターに向けたグッズ販売支援をいたします。

「CSP」を利用中のYouTubeクリエイターは、「SUZURI byGMOペパボ」を活用したオリジナルグッズ作成時に無償でのサンプル提供や、イラストレーターをはじめとするSUZURIクリエイターの紹介(※1) 、「認証バッジ」(※2)の付与といった支援を受けられるようになります(※3)。

GMOペパボとKADOKAWAは、これらの支援を通じて、クリエイターの創作活動の幅をさらに広げ、また、視聴者(ファン)のエンゲージメント強化や収益拡大にも貢献してまいります。

(※1)紹介料は無料ですが、デザイン制作は有料サービスとなります。

(※2)詳細URL:https://suzuri.jp/surisurikun/journals/2022-10-19

(※3)利用には「SUZURI byGMOペパボ」が定める条件を満たしている必要があります。

【「CSP(クリエイターサポートプログラム)」とは】

「CSP」とは、KADOKAWAがMCN(※4)事業者として提供されたシステムを活用、独自の二次利用の管理・収益分配システムを構築し、クリエイターがYouTube等のコンテンツに他社のゲーム・アニメ・コミック・音楽等の著作物を利用したり、自身が創作した著作物(IP)の二次利用(切り抜き含む)を許諾・促進したりすることで、「クリエイター」としてだけでなく「権利者(著作権者)」としても、収益やPRの機会を得られるサービスです。

これにより著作物の管理に厳格な各種SNSであっても「創作の連鎖」を生むことが期待できます。また、YouTubeMCNとして、YouTubeの最新アップデート情報の提供、KADOKAWAグループの他事業との連携や、企業タイアップ案件の企画等、クリエイターの創作活動に役立つさまざまなサポート機能を提供しています。

(※4)MCNとは、複数のYouTubeチャンネルと提携し、視聴者の開拓、コンテンツのプログラミング、クリエイターのコラボレーション、デジタル著作権管理、収益化、営業などを含むサービスを提供するサードパーティサービスプロバイダです。

「YouTubeヘルプ マルチチャンネル ネットワーク(MCN)の概要」

URL:https://support.google.com/youtube/answer/2737059?hl=ja

【本取り組み開始の背景】

「SUZURI byGMOペパボ」は、画像をアップロードするだけで50種類以上ものアイテムを作成・販売できるサービスです。“つくるは自由だ”をタグラインに掲げ、デジタルコンテンツ販売への対応やコミッション機能の提供、コンテストの開催などを通じ、誰もが創作を楽しみ、アウトプットできる環境を提供し続けることでクリエイターを支援してまいりました。

また、「SUZURI byGMOペパボ」は『YouTube ショッピング』(※5)に対応しているため、グッズ作成後は自身のYouTubeチャンネルにてシームレスにグッズ販売を行うことができます。このことから、88万(※6)を超えるSUZURIクリエイターの中には、近年、YouTubeで動画配信を行うYouTubeクリエイターが増加しています。

一方、KADOKAWAは、「世界の才能と、感動をつなぐ、クリエイティブプラットフォーマーへ」というコーポレートミッションのもと、クリエイターの活動をサポートする「CSP」の提供をしております。

現在、VTuber・ストリーマーらYouTubeクリエイターをはじめ、アニメ公式や切り抜きなど幅広いチャンネルが「CSP」を活用しており、利用チャンネル数は600チャンネル以上、累計チャンネル登録者数は6,000万人以上(※7)にのぼります。

今回、「SUZURI byGMOペパボ」と「CSP」の連携により、クリエイターのオリジナルグッズを通じた表現活動の幅を広げるとともに、『YouTube ショッピング』の利用によりオリジナルグッズ販売の効率化を図ることで、クリエイターとの中長期的な共創を目指します。

(※5)YouTube ショッピングは、資格要件を満たしているクリエイターが自身のSUZURIアカウントを YouTube 上で簡単に宣伝することができる機能です。この機能を活用すると動画を通じてグッズを紹介しつつ、動画から直接購入リンクを経由してグッズを購入することができます。

(※6)2024年12月末時点

(※7)2024年12月末時点

【本取り組み概要】

「SUZURI byGMOペパボ」の具体的な支援内容は以下のとおりです。

・サンプルの無償提供

グッズ販売に際し、事前のサンプル提供を無償で行います。提供したサンプルは、YouTube上での販促活動にご活用いただけます。

・SUZURIクリエイターとのマッチング(紹介)

クリエイターのアイディアを形にするため、イラストレーターをはじめとする、「SUZURI byGMOペパボ」で活躍するクリエイターとのマッチング(紹介)を行います。

・「認証バッジ」の付与

ショップが本人のものであることを示す「認証バッジ」(※2)を付与します。「認証バッジ」が付与されると、ショップ名のとなりに青いチェックマークが表示されます。信頼性の確保・なりすましを防止し、グッズの販売促進をサポートします。

以上

【CSPに関するお問合せ先】

●株式会社KADOKAWA『CSP(クリエイターサポートプログラム)』

X:https://x.com/CreatorSupportP

E-mail:csp-info@ml.kadokawa.jp

【GMOペパボ株式会社】(URL:https://pepabo.com/(https://pepabo.com/))

会社名 GMOペパボ株式会社(東証スタンダード 証券コード:3633)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 佐藤 健太郎

事業内容 ■ホスティング事業

■EC支援事業

■ハンドメイド事業

■金融支援事業

資本金 2億6,222万円

【株式会社KADOKAWA】(URL:https://group.kadokawa.co.jp/(https://group.kadokawa.co.jp/))

会社名 株式会社KADOKAWA(東証プライム 証券コード:9468)

所在地 東京都千代田区富士見二丁目13番3号

代表者 取締役 代表執行役社長 CEO 夏野 剛

事業内容 出版、アニメ・実写映像、ゲーム、Webサービス、教育・EdTechなどの事業を展開する総合エンターテインメント企業です。世界中から才能を発掘して多彩なIP(Intellectual Property)を創出し、さまざまなメディアで展開。創出したIPをテクノロジーの活用により世界に届ける「グローバル・メディアミックス with Technology」戦略を掲げ、IP価値の最大化を推進しています。

資本金 656億円

【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/(https://www.gmo.jp/))

会社名 GMOインターネットグループ株式会社(東証プライム 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■インターネットインフラ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円

