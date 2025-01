メインの花の特性を見極め、合わせる花材を導き出す！　束ねるだけでセンスのよい花束が作れる実践的作例集。

株式会社誠文堂新光社

主役の花を知れば、花束作りは得意になる!

花束を作るときもオーダーを受けるときも、メインにする花から選ぶことが多いものです。贈る相手の好きな花やその季節にピッタリの花を選び、それらが引き立つスタイルや合わせる花材を考えます。

そのために大切なのは、メインとなる花の特徴をつかむこと。

特徴の捉え方から花束にするまでの考え方を、独創的かつ美しい花束作りに定評があるフラワーデザイナーの梶谷奈允子さんが作例とともに解説します。

本書でメインとして取り上げる花はバラ、ガーベラ、チューリップ、ラナンキュラスなど19種類。バラなど咲くタイプが異なるものもバリエーションとして数えると、25種類になります。

花束の作例は53点。さまざまな花器に飾った花束も含めると、60点以上に及びます。

巻末には、花束の基本的な作り方とラッピングの仕方も解説。花の特徴を見極めながら読み進めることで、花束作りに自信がもてる一冊です。

【目次】



【著者プロフィール】

梶谷 奈允子(かじたに・なみこ)

zero two THREE 代表 / フラワーデザイナー。ダイナミックさと繊細さを合わせもち、花の奥深い可能性を引き出す、独創的なフラワーデザインが特徴。ハイブランドのイベントのフラワーデコレーション、CM や広告のフラワーデザインを数多く手掛ける。国内のフォーシーズンズホテルのうち、東京大手町、京都、大阪の装花を担当。ニューヨークで2 度の個展を開催。自然に寄り添い環境に配慮したサステナビリティな取り組みとして、押し花やドライフラワーの製作を積極的に行う。花の姿を最大限に生かすことができるように、植物の根源と向かい合いながら日々奮闘中。著書に『美しい押し花図譜』(誠文堂新光社)がある。

【書籍概要】

書 名:花束作りの花合わせレッスン

著 者:梶谷 奈允子

仕 様:B5判、128ページ

定 価:2,640円(税込)

発売日:2025年2月7日(金)

ISBN:978-4-416-52456-5

書籍のご購入はこちら :https://www.seibundo-shinkosha.net/book/flower/91794/

株式会社 誠文堂新光社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-3-11

ホームページ:https://www.seibundo-shinkosha.net/

Facebook:https://www.facebook.com/seibundoshinkosha/

X:https://twitter.com/seibundo_hanbai