有料メディアの厳選記事が読めるサブスクサービス「SmartNews＋」の提携メディア数が1年余りで2倍の50媒体以上に

スマートニュース株式会社

世界中の良質な情報を必要な人に送り届けることをミッションとするスマートニュース株式会社(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO:浜本階生)は1月29日、有料メディアから厳選した記事が読めるサブスクサービス「SmartNews+」で、提携メディア数が51媒体に拡大したことをお知らせします。2024年秋以降、読者ニーズの高い経済・ビジネス系メディアを10媒体以上追加し、提携メディア数は、サービス開始時(2023年12月)の25媒体から1年余りで倍増し、51媒体の厳選記事の購読が可能になりました。「SmartNews+」は今後もより一層、ビジネスパーソンの高いニーズに応えていく予定です。

読者ニーズに応え経済・ビジネス系メディアがさらに充実、新たに10媒体以上追加

「SmartNews+」は、有料メディアから経済・ビジネスカテゴリを中心に、ニュースの深堀やトレンドの解説などの記事を、厳選してお届けしてきました。サービス開始以来、英語学習、スポーツ、キャリアなど複数の専門チャンネルを開設し、ユーザーの幅広い興味関心に応え、購読者数は成長を続けています。

一方で、経済・ビジネスカテゴリの記事への読者ニーズは引き続き高く、ユーザーの購読意向は特に強い傾向が見られます。当社ではこの需要にさらに応えるため、昨秋以降、経済やビジネス、広告やマーケティングなどの専門メディアを新たに13媒体拡充、「SmartNews+」では、経済・ビジネス系メディアの充実をさらにはかることで、これらのカテゴリの記事配信を今後ますます強化していく考えです。

「SmartNews+」の提携メディア 51媒体(2025年1月15日時点)

・追加メディア / 国内(13媒体)

毎日新聞「経済プレミア」 / 週刊エコノミスト / PRESIDENT Online / THE21オンライン / 宣伝会議 / ブレーン / 販促会議 / 広報会議 / PHPオンライン / WEB Voice / nobico(のびこ) / MONOQLO / 婦人画報&美しいキモノプレミアム

・既存メディア / 国内(27媒体)※五十音順

Wedge ONLINE PREMIUM / webスポルティーバ / KAI-YOU Premium / 決算が読めるようになるノート / 現代ビジネスプレミアム / コルク / サッカーダイジェストWeb / THE GOLD ONLINE / theLetter / 週刊ベースボールONLINE / 書籍ダイジェストサービスSERENDIP / Strainer / SPODUCATION / SLUGGER / SlowNews / 選択 / ダイヤモンド・プレミアム / NumberPREMIER / 日刊ゲンダイDIGITAL / バロンズ・ダイジェスト / Branc / プレジデントオンラインアカデミー / Full-Count / 本の要約サービスflier / ほんのれん(編集工学研究所) / みんかぶプレミアム / レスポンス

・既存メディア / 海外(11媒体)※ABC順

DIGIDAY[日本版] / Fortune / Harvard Health / The Athletic / The Economist / The New York Times / THE WALL STREET JOURNAL 日本版 / WorldCrunch / WWDJAPAN / 36Kr Japan 他1媒体

特別企画:抽選で「SmartNews+」購読料3カ月無料のXキャンペーン

このたび特別企画として、抽選で5名の方に「SmartNews+」の購読料(通常価格:月額1,480円)が3カ月無料となる特典をプレゼントする、X(旧Twitter)のフォロー&リポストキャンペーンを実施します。概要は以下の通りです。

『「SmartNews+」購読料3カ月無料 Xフォロー&リポストキャンペーン』概要

開催期間

2025年1月29日(水) 正午12:00 ~ 2月5日(水) 午前11:59 まで

応募方法

・スマートニュース株式会社 公式Xアカウント(@SmartNewsInc_jp)をフォロー

・本キャンペーン期間内に該当の投稿をリポストして応募完了

特典プレゼントについて

・「SmartNews+」の購読料(通常価格:月額1,480円)が3カ月無料になる特別オファー

・無料期間後(購読4カ月目以降)も特別価格(月額980円)で提供

当選者数・当選連絡について

抽選で5名様に特典をプレゼントします。当選者には、スマートニュース株式会社 公式Xアカウント(@SmartNewsInc_jp)より、後日DM(ダイレクトメッセージ)で当選のご連絡を差し上げます。

注意事項

・抽選対象はキャンペーン終了時点でフォローおよびリポストが完了している方となります。

・抽選結果や当選状況に関するお問い合わせにはお答えできません。予めご了承ください。

・本キャンペーンの実施内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

・本キャンペーン実施期間中は、XアカウントのIDを変更なさらないようお願いいたします。

・当選のご連絡後、7日を経過してもご返信がない場合は、当選を無効といたします。

・当選者ご本人様以外の第三者への本特典の配布・譲渡・転売は、固く禁止いたします。

当キャンペーンに関するお問い合わせ先

お問い合わせは、スマートニュース株式会社の公式Xアカウント(@SmartNewsInc_jp)の

DM(ダイレクトメッセージ)にて受け付けます。(受付期間:2025年1月29日(水) ~ 2月14日(金)、返信時間10:00~17:00 ※土日祝除く)



スマートニュース株式会社について

スマートニュース株式会社は2012年6月15日の設立以来、「世界中の良質な情報を必要な人に送り届ける」をミッションに掲げ、日本と米国でニュースアプリ「SmartNews(スマートニュース)」を開発、国内のニュースアプリとしては最大級のユーザー数を誇ります。2023年末からは初めてのサブスクリプションサービス「SmartNews+」を開始、子会社のスローニュースとともに、優れたジャーナリズムによって生まれた良質な報道や多様なコンテンツを一人でも多くの利用者に届けることに力を注いでいます。世界中の膨大な情報を日夜解析し続けるアルゴリズムと国内外の3,000媒体以上ものメディアパートナーとの強力な提携関係のもと、スマートデバイスに最適化された快適なインターフェースを通じて、良質な情報を一人でも多くの利用者に効果的に届けることで、これからも社会に貢献していく考えです。 https://about.smartnews.com/ja/