【コンパクト100W】ノートPCもスマホもこれ1台で快適充電！

株式会社アドテック最大100W PD充電器「APD-V100ACシリーズ」

AKIBAホールディングスグループの株式会社アドテック(本社:東京都中央区、代表取締役社長:下津弘享、以下「アドテック」)は、最大100W出力に対応したPD充電器「APD-V100AC-BK/WH」を2025年1月29日(水)に発売いたします。



APD-V100AC-BK / APD-V100AC2-WH最大100W PD充電器「APD-V100ACシリーズ」

「APD-V100ACシリーズ」は、小型で持ち運びやすい設計ながら、単独使用時に最大100Wの高出力に対応したコストパフォーマンスに優れた高性能PD充電器です。

Type-Cポートを2基、Type-Aポートを1基搭載し、スマートフォンやタブレット、ノートパソコンなど複数のデバイスを同時に効率よく充電可能です。

また、PPS規格に対応し、急速充電に最適な出力を提供します。幅広い電圧に対応するため、さまざまな国や地域で使用でき、耐久性に優れた設計で長期間安心してご利用いただけます。コストと性能のバランスを重視する方に最適な製品です。

高品質なケーブル付属モデルもラインナップ。柔軟性に優れた同色のシリコン素材を採用したeMarker搭載ケーブル(1m)を同梱し、100Wの急速充電とUSB2.0(480Mbps)のデータ転送に対応しています。ケーブルは折り曲げ回数3000回以上、コネクタ抜差回数10,000回以上の高い耐久性を備え、柔らかく取り回しやすい設計で、持ち運びにも便利です。

┃製品仕様

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vUJn8IVL3rI ]

【出力電圧・電流】

◇Type-C1: 5V/9V/12V/15V/20V or PPS:3.3V-21V

▼単独使用時 最大100W

5V時3.0A/9V時3.0A/12V時3.0A/15V時3.0A/20V時5.0A or PPS:3.3V-21V時/5.0A

▼他ポートと同時接続時 最大65W

5V時3.0A/9V時3.0A/12V時3.0A/15V時3.0A/20V時3.25A



◇Type-C2: 5V/9V/12V/15V/20V or PPS:3.3V-21V

▼単独使用時 最大100W

5V時3.0A/9V時3.0A/12V時3.0A/15V時3.0A/20V時5.0A or PPS:3.3V-21V時/5.0A

▼C1ポートと同時接続時 最大35W

5V時3.0A/9V時3.0A/12V時2.91A/15V時2.33A/20V時1.75A

▼Aポート同時接続時 最大15W(合計)

5V時3A



◇Type-A : 4.5V/5V/9V/12V

▼単独使用時 最大30W

4.5V時5A/5V時4.5A/9V時3.0A/12V時2.5A

▼C1ポートと同時接続時 最大18W

5V時3.0A/9V時2.0A/12V時1.5A

▼C2ポートと同時接続時 最大15W(合計)

5V時3.0A

▼サイズ/重量

外形寸法:W31.5mm×D63.6mm ×H57.3mm

重量:173g

製品サイト

https://www.adtec.co.jp/product/car-supplies/apd-v100ac2/(https://www.adtec.co.jp/product/car-supplies/apd-v100ac2/)

販売サイト

アマゾン https://www.amazon.co.jp/dp/B0DT6YK549/

楽天市場 https://item.rakuten.co.jp/adtecdirect/apd-v100ac2/

Yahoo!ショッピング https://store.shopping.yahoo.co.jp/adtecdirect/apd-v100ac2-bk.html

アキバデバイス(アドテック直営) https://www.akibadevice.com/products/detail/2762



2025年1月29日(水)~ 2月3日(月)の期間中、Amazon販売サイトおよびアドテックダイレクトサイトにて2月3日まで下記の価格で販売いたします。



コンパクト100W PD充電器 3ポート

APD-V100AC2-BK 3,980円(税込)

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DT6YK549/

小型100W PD充電器 3ポート +シリコン素材100Wケーブル付属

APD-V100AC2-WH-SCU2 4,666円(税込)

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DT6K766Y

2025年1月24日 (金) 12:00~2月3日 (月) 23:59までAmazonで開催される「AmazonスマイルSALE」及び事前セールにおいて、数多くのPD充電器やガジェット製品をお得なセール価格でご提供中です。

ぜひこの機会をお見逃しなく、お買い求めください!

▼セール品一例

PD3.1対応150W高出力 PD3.1充電器 4ポート

APD-V150AC3-BK 7,490円 → 4,868円(25%OFF)

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DBQYJ3G6

パステルカラー2ポート65W出力PD充電器

APD-V065C2-BL 通常価格 2,790円 → 2,140円(23%OFF)

https://www.amazon.co.jp/dp/B0D3PYFXXL(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D3PYFXXL)

5ポートPD充電130W+ AC3ポートタップ内蔵充電器

APDT-V130A2C3-BK 通常価格 6,990円 → 4,893円(30%OFF)

https://www.amazon.co.jp/dp/B0CNRWJLHX(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CNRWJLHX)

シガーソケット マイクロサイズPD充電器 45W カーチャージャー

ACPD-V045AC 通常価格 1,590円 → 1,270円(20%OFF)

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK7DPJ7F(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK7DPJ7F)

シガーソケット PD充電器 100W 2ポート カーチャージャー

ACPD-V100AC 通常価格 2,990円 → 2,392円(20%OFF)

https://www.amazon.co.jp/dp/B0BJVWZNND(https://www.amazon.co.jp/dp/B0BJVWZNND)



Magsafe マグネット充電器 ペルチェ 冷却ファン イルミネーションLED

ACWPD-V015M-BK 3,990円 → 2,673円(33%OFF)

https://www.amazon.co.jp/dp/B0CJDHY2D1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CJDHY2D1)



※OFF率は、Amazon / アドテックダイレクトにおける2025年1月1日時点の販売金額を基準に当社が四捨五入して算出した数値です。



▼アマゾン アドテックダイレクト ストアフロントページ

多数の商品がセール価格で登場中!

https://www.amazon.co.jp/stores/%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AF/page/9F2686BC-DC0E-49B2-927D-2EB8793F30DD?ref_=ast_bln(https://www.amazon.co.jp/stores/%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AF/page/9F2686BC-DC0E-49B2-927D-2EB8793F30DD?ref_=ast_bln)





アドテックは、長年積み上げた産業用メモリ・ストレージメーカーとしての品質管理ノウハウと製品力・多くのOEMベンダーとのチャネルを生かし、お客様のご要望にお応えする製品を提供してまいります。

今回の製品を始め、アドテックでは多数のPD充電器を発売しております。

https://www.adtec.co.jp/product/charger/

※本リリースに記載されている会社名、製品名などはそれぞれ各社の商標または登録商標です。

株式会社アドテック

アドテックは、1983年2月(2015年10月に商号変更により新設分割)に発足した電気機器メーカーです。

1993年からメモリモジュールの製造販売を開始しており、メモリに関して30年以上の実績があります。

近年は、電子部品およびコンピュータ関連製品の企画・開発・製造ならびに販売事業に加え、各種サーバー製品、産業用PC、ネットワーク機器等の販売、ECサイト「アキバデバイス」の運営も行っております。

また、お客さまの多様なニーズにお応えすべく、ハードウェアの設計開発やソフトウェアの開発まで幅広く事業領域を拡充しております。

更に、食に関するIoT分野向けのビジネスに特化したフードテックグループを新設し、これまでの一次産業向けIoTビジネスに加えIoT調理関連機器の開発・販売を行い、持続可能社会の実現に貢献していきます。

創業以来の豊富な経験と実績で培った高いノウハウと技術力で、IoT時代におけるお客さまの多種多様なご要望にお応えしております。





[会社概要]

株式会社アドテック

(株式会社AKIBAホールディングス(東証スタンダード上場 証券コード:6840)の100%子会社)

1983年2月創立(創業)

(旧 株式会社アドテック(現 株式会社AKIBAホールディングス)は、2015年10月1日「株式会社AKIBAホールディングス」に商号を変更 現 株式会社アドテックは、同日付でメモリ等の事業を株式会社AKIBAホールディングスから新設分割し設立)

代表取締役社長 下津 弘享

〒104-0045 東京都中央区築地2-1-17 陽光築地ビル

https://www.adtec.co.jp



[拠 点]

本 社

〒104-0045 東京都中央区築地2-1-17 陽光築地ビル

R&D・物流センター

〒206-0033 東京都多摩市落合1-24-15

IoT開発Lab

〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本3-25-1 橋本MNビル5階

大阪営業所

〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1-5-18 朝日生命道修町ビル6階

仙台事務所

〒981-0132 宮城県宮城郡利府町花園2-6-1

台湾オフィス 日商雅徳特股份有限公司 台灣辦事處

台北市內湖區民權東路六段11巷37號

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社アドテック

プロダクトセールス事業部

TEL:03-3541-5080 Mail:addirect@adtec.co.jp

HP:https://www.adtec.co.jp