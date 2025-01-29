Carstay、2024年の車中泊スポットの人気ランキング発表

Carstay株式会社

キャンピングカーと車中泊スポットのシェアリングサービス、車両製造・リノベーションなど国内最大級のバンライフ※のプラットフォーム事業を展開するCarstay（カーステイ）株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：宮下 晃樹（みやした こうき）は、2024年1月から12月までの全国、東日本と西日本の地方別車中泊スポットのスペース・シェアリングサービスの予約ランキングを発表、1位は北海道北見市の高台にある「サウスヒルズ」、2位は山梨県笛吹市の「シャトレーゼホテル石和」でした。1位の「サウスヒルズ」は3年連続1位を獲得の人気スポットで、全国各地の「極楽湯」が多くランクインしました。

Carstayには、全国各地に点在する駐車場や空きスペースを、キャンピングカーなど車中泊仕様の車で旅する旅行者向けの車中泊・テント泊スポットとしてや、地域ならではの文化体験を有料でシェア（登録無料）することができます。利用者は車中泊スポットなどをパソコンやスマートフォンのアプリから簡単に検索・予約・決済・評価することが可能です。

サービス開始から6年で、車中泊スポット数は全国で約300カ所になりました。安心安全かつ気軽に、静かで“プライベート感”ある車中泊ができ、旅行者同士が交流できることが人気の背景です。

上位の車中泊スポットの評価などを分析した結果、主に以下が人気の理由です。

◆ 北海道の大自然： 北海道東部 北見市の高台に位置し、朝日や夕日、夜景などの絶景、開放感を楽しみながら、車中泊、オートキャンプや焚火ができ、電源やWi-Fi完備の「サウスヒルズ」が2022年、2023年に引き続き3年連続１位になりました。管理人の“おもてなし”によるリピートする利用者が多くいました。

◆ PAでの車中泊：「【NEXCO中日本】新名神 鈴鹿PA（上り）RVステーション鈴鹿」が昨年に引き続きランクイン。新名神高速道路の上り線、鈴鹿パーキングエリア内にオープンした日本初の高速道路本線駐車場から直結で利用できる電源設備のあるスポットで、長距離移動の際の休憩場所として利用され人気です。

◆ 温泉施設での車中泊：全国4位にランクインした「RAKU SPA Cafe 浜松」や5位の「おふろcafe utatane」、そのほか「四日市温泉 おふろcafe 湯守座」や「天然温泉 極楽湯 宇都宮店」など、多くの温泉施設が提供する車中泊スポットがランクインしました。温泉や食事など施設が提供するサービスを楽しんだ後、そのまま車中泊ができるという、キャンピングカーならではの便利さと快適さが、多くの利用者に支持されています。

Carstay 全国 車中泊スポット・ランキング（2024年1月～12月）

1. サウスヒルズ（北海道北見市若松）

https://carstay.jp/ja/stations/hokkaido/station/610baf377b76f1557824d6e9/



2. シャトレーゼホテル石和（山梨県笛吹市）

https://carstay.jp/ja/stations/chubu/station/5e958d22bbe41e00272505c3/

3. 【NEXCO中日本】新名神 鈴鹿PA（上り）RVステーション鈴鹿※電源付き！（三重県鈴鹿市）

https://carstay.jp/ja/stations/kinki/station/632c59b82b614b99a252d1b2/



4. 【朝風呂無料!!】RAKU SPA Cafe 浜松 | 一日中くつろげる/カフェ/コミック・雑誌読み放題/コワーキングスペース/浜松最大級タワーサウナ（静岡県浜松市）

https://carstay.jp/ja/stations/chubu/station/649d2fe04f95919c768bef85/



5. おふろcafe utatane（埼玉県さいたま市）

https://carstay.jp/ja/stations/kanto/station/5cff4813839680041631c452/



6. Mobility Park@新大宮広場 くるま旅ステーション by Van LIfe COYOTE（京都府京都市）

https://carstay.jp/ja/stations/kinki/station/61b03f6beca9595cba1f1d86/



7.四日市温泉 おふろcafe 湯守座（三重県四日市市）

https://carstay.jp/ja/stations/kinki/station/5cd63cdbf6df7b26ddb0cb0d/



8. スターフォレストキャンプ葉山★RV site【A】（ウッドデッキ付）（神奈川県葉山町）

https://carstay.jp/ja/stations/kanto/station/5de0a8510708dd1690ca8b5d/



9.天然温泉 極楽湯 宇都宮店（栃木県宇都宮市）

https://carstay.jp/ja/stations/kanto/station/64c1108a8b403a073eae21dc/



10. よりみちの宿（テラスゲート土岐内・共有駐車場）（岐阜県土岐市）

https://carstay.jp/ja/stations/chubu/station/605dcb37539be78c00b752d4/

Carstay 東日本 車中泊スポット・ランキング（2024年1月～12月）

1. サウスヒルズ（北海道北見市若松）

https://carstay.jp/ja/stations/hokkaido/station/610baf377b76f1557824d6e9/



2. シャトレーゼホテル石和（山梨県笛吹市）

https://carstay.jp/ja/stations/chubu/station/5e958d22bbe41e00272505c3/

3.【朝風呂無料!!】RAKU SPA Cafe 浜松 | 一日中くつろげる/カフェ/コミック・雑誌読み放題/コワーキングスペース/浜松最大級タワーサウナ（静岡県浜松市）

https://carstay.jp/ja/stations/chubu/station/649d2fe04f95919c768bef85/



4. おふろcafe utatane（埼玉県さいたま市）

https://carstay.jp/ja/stations/kanto/station/5cff4813839680041631c452/



5. スターフォレストキャンプ葉山★RV site【A】（ウッドデッキ付）（神奈川県葉山町）

https://carstay.jp/ja/stations/kanto/station/5de0a8510708dd1690ca8b5d/



6. 天然温泉 極楽湯 宇都宮店（栃木県宇都宮市）

https://carstay.jp/ja/stations/kanto/station/64c1108a8b403a073eae21dc/



7. 河口湖屋台村（山梨県河口湖）

https://carstay.jp/ja/stations/chubu/station/602cee571940a73d75ba7132/



8. 【青森市内唯一の高濃度炭酸泉】極楽湯 青森店（青森県青森市）

https://carstay.jp/ja/stations/tohoku/station/64df1f3837a5bd200d2ba048/



9. Carstay大熊町交流ゾーン第１駐車場（温浴施設、コンビニ、飲食店街、コインランドリーすぐ）（福島県双葉郡）

https://carstay.jp/ja/stations/tohoku/station/620764d1d7e23bfefce0d0a1/



10. 一条竹の子村（静岡県賀茂郡）

https://carstay.jp/ja/stations/chubu/station/5c5295ad947c46580a698928/

Carstay 西日本 車中泊スポット・ランキング（2024年1月～12月）

1. 【NEXCO中日本】新名神 鈴鹿PA（上り）RVステーション鈴鹿※電源付き！（三重県鈴鹿市）

https://carstay.jp/ja/stations/kinki/station/632c59b82b614b99a252d1b2/



2. Mobility Park@新大宮広場 くるま旅ステーション by Van LIfe COYOTE（京都府京都市）

https://carstay.jp/ja/stations/kinki/station/61b03f6beca9595cba1f1d86/



3. 四日市温泉 おふろcafe 湯守座（三重県四日市市）

https://carstay.jp/ja/stations/kinki/station/5cd63cdbf6df7b26ddb0cb0d/



4. よりみちの宿（テラスゲート土岐内・共有駐車場）（岐阜県土岐市）

https://carstay.jp/ja/stations/chubu/station/605dcb37539be78c00b752d4/



5. 堺浜楽天温泉 祥福（大阪府堺市）

https://carstay.jp/ja/stations/kinki/station/657fe543ed11ab1e321abbde/



6. 田舎バックパッカーハウス Station 1（石川県穴水町）

https://carstay.jp/ja/stations/hokuriku/station/5c4489671e56c84f1bb63b7c/



7. 天然温泉 北近江の湯 （北近江リゾート）（滋賀県長浜市）

https://carstay.jp/ja/stations/kinki/station/60a1f8c71607f42f9d6c280d/



8. 【朝風呂入浴無料！！】極楽湯 津店（三重県津市）

https://carstay.jp/ja/stations/kinki/station/64cf1e3dfb7b1184c8b0e911/



9. (焚き火 BBQ ) RVパーク野間海岸ステーション（愛知県知多郡）

https://carstay.jp/ja/stations/chubu/station/5e3eed9f85f37625fff260d6/



10. 千光寺てんぐ茶屋駐車場（広島県尾道市）

https://carstay.jp/ja/stations/chugoku/station/60beb0923c2336311abe34e4/

・空き地や空き駐車場の車中泊スペースシェア登録はこちら：https://carstay.jp/ja/host

・キャンピングカー、車中泊仕様のバンのカーシェア登録はこちら：https://carstay.jp/ja/holder



※バンライフ： 車を通じた旅や暮らしにより、“人生を豊かにする”ことを目的として、荷台スペースが広い車“バン”を家やオフィスのように作り変え、車を働く・遊ぶ・暮らしの拠点とする新たな“ライフ”スタイルです。