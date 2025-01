『すみっコぐらし×MOMI&TOY′S』がコラボレーション！ 2/1（土）より、すみっコたちをイメージしたクレープとドリンクを販売します

株式会社JFLAホールディングス

株式会社 JFLA ホールディングス(本社:東京都中央区、代表取締役社長:檜垣周作)の子会社である株式会社アルテゴ(本社:東京都中央区、代表取締役社長:檜垣周作)が運営するクレープブランド「MOMI&TOY'S(モミアンドトイズ)」が、2月1日(土)から人気キャラクター“すみっコぐらし”とコラボレーションを実施いたします。

期間中、すみっコたちをイメージしたクレープやドリンクとアンブレラマーカーのセットを販売致します。※コラボ限定商品は単品でも購入可能です。

【商品情報】

【販売価格】限定クレープとアンブレラマーカーのセット 1,280 円(税込)

限定クレープ単品 980 円(税込)

限定ドリンクとアンブレラマーカーのセット 980円(税込)

限定ドリンク単品 680円(税込)

【販売期間】2025 年 2 月 1 日 (土) ~ 2025 年 2 月 28 日 (金)

【販売店舗】MOMI&TOY'S(一部店舗を除く)、CrepesFamilia

※一部店舗にて、ドリンクのお取扱いがない場合もございます。

●ノベルティ:アンブレラマーカー

全8種 ランダム配布 ※絵柄はお選びいただけません。

※画像はイメージです、実物と異なる可能性がございます。

※状況により予告なく変更、中止となる場合がございます。

※各種メニュー、アンブレラマーカーは無くなり次第終了します。

※販売状況など、最新情報は MOMI&TOY'S 公式 X またはキャンペーンページをご確認ください。

■『すみっコぐらし』とは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。

かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。

電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。

日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

■ MOMI&TOY'S について

もっと詳しく見る :https://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/

元々はパティシエだった創業社長が「常識にとらわれることのない本当に美味しいクレープを作りたい」という想いから作った本格的なクレープショップです。

一般的なクレープとの大きな違いはその生地にあり、モチモチした粘りのある食感の基になるグルテンを極限まで抑え、代わりにアーモンド粉を使用することで、スポンジケーキを薄皮にして何層にも重ねたような、ミルクレープのようなやわらかい「とろける」食感が特徴です。

MOMI&TOY’S 公式サイト :https://momiandtoy.com/

■株式会社アルテゴについて

本社所在地:東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目5番6号 盛田ビルディング

代表取締役社長:檜垣 周作

事業内容:ベーグル、焼き菓子の製造、販売並びにこれらの商品を使用した飲食店舗の直営事業及びFC事業、カフェ、パブ業態の直営事業

店舗数 70店舗(2024年9月30日現在)

(BAGEL & BAGEL 30店舗、MOMI&TOY'S 34 店舗、瑪蜜黛(モミトイ)1 店舗、他 5 店舗)

URL:https://altego.jp

■株式会社JFLAホールディングスについて

本社所在地:東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目5番6号 盛田ビルディング

代表取締役社長:檜垣周作

事業内容:乳製品・酒類・醤油・調味料等の製造販売、高級食材・ワイン等の輸入販売、

外食フランチャイズ本部の運営及び外食店舗の運営

URL:https://j-fla.com