【参加者募集中】横浜の未来を考える「指定都市市長会シンポジウム」を３月８日（土）に開催します！

横浜市

新たな大都市制度について市民の皆様に分かりやすくお伝えするため、「指定都市市長会シンポジウム」を開催します。

シンポジウムでは、山中竹春横浜市長、総務大臣政務官の古川直季氏、一橋大学大学院法学研究科教授の辻琢也氏の３人が登壇し、「新たな大都市制度」や「横浜の未来」について語り合います。

是非、多くの皆様のご参加をお待ちしております。

１ 実施概要

（1）日時 令和7年３月８日（土） 14 時開始（開場：13 時30 分）

（2）定員 300 名（事前申込制・参加費無料）

（3）主催 指定都市市長会、共催 横浜市

２ 会場案内

戸塚区民文化センター さくらプラザ ホール

戸塚区総合庁舎内4階（横浜市戸塚区戸塚町16番地17）

JR・市営地下鉄「戸塚駅」西口から徒歩2分

会場地図３ 登壇者

山中 竹春（横浜市長）

古川 直季 氏（総務大臣政務官）

辻 琢也 氏（一橋大学大学院法学研究科教授)

４ 申込方法

１.申込フォーム

ウェブページから申込みください。

★https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/38c07001-93d1-480f-9459-4e744efbce62/start

２.FAX 045-663-6561

FAX 申込用紙（チラシ裏面）に記入の上、送信してください。

★【チラシ】

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/torikumi/bunken/event.files/0067_20250108.pdf

※申込者多数により参加不可の場合は3月６日（木）までにご連絡します。

【問合せ】：横浜市政策経営局制度企画課

TEL:045-671-2952