MCM「巳年」を祝したカプセルコレクションを発表

2025年「巳年」。特別な年を迎えるにあたり、MCM は旧正月を祝うカプセルコレクションを発表。

水の反射や波の動きが生み出す神秘的なストーリーがコレクションに命を吹き込む、海中の魔法をテーマにしたダイナミックで流れるようなビジュアルキャンペーンを公開しました。

常に新しい挑戦を続けるMCM は巳の象徴である「直感」「機転」「適応力」を表現したタイムレスなアイテムを提案します。

旧正月を祝うカプセルコレクションアイテムはMCM 店舗及びオンラインストアにて発売中です。

Small Liz Shopper \80,300Mini Stark Side Studs Backpack \152,900Skywander Lo Sneakers \93,500Mini Toni-Zip Shopper \93,500Mini Ella Boston Bag \119,900Year of the Snake Boucle Cropped Hoodie \80,300Year of the Snake Boucle Zip Hoodie \86,900Year of the Snake Boucle Cropped T-Shirt \56,100

ABOUT MCM (Modern Creation München)

1976年にドイツで創業されたMCMは、従来のラグジュアリーに対するオルタナティブとして誕生し、1970年代のミュンヘンで人気を集めた革新的で華やかなライフスタイルに合わせて、個性的で高品質なアクセサリーやアイテムを作り出しました。現在もその独自のスタイルを受け継ぎながら、新しい世代の自立した感性を持つ人々に向けて、次世代のラグジュアリーを提案しています。MCMは現在、ミュンヘン、ベルリン、ロンドン、パリ、ニューヨーク、ロサンゼルス、東京、ソウルなど、世界43カ国にある584店舗で展開されています。

