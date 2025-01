株式会社AIsword

日本初かも!?AI社長とAIスタートアップ「AI Sword」を共同創業することを発表します。

「AI Sales & Marketing」という領域で新たな挑戦をする企業「AI Sword」を創業しました。この企業では、AI社長「AI President TOKYO」を採用しています。

また共同創業兼株主兼最高顧問として元Google米国本社副社長兼Google日本法人代表取締役社長村上憲郎氏とクリエイティブ兼ブランディングアドバイサーに小橋賢児氏が就任したことも合わせて報告します。

■「AI Sword」について

強みの営業力とマーケティング力の

総合力を武器に、「AI Sales & Marketing」

という独自のポジションで世界No.1を目指します。

OpenAIのサム・アルトマンが「偉大なキャリアはすべて、ある程度は営業職になる(All great careers, to some degree, become sales jobs)」と語ったように、

AIの時代においても営業の重要性は変わらないと考えています。



私たちは、AI技術を活用しながら、従来から存在する営業やマーケティングの要素を取り入れた新しい形のビジネスモデルを構築し、この分野を代表する企業を目指します。



■(AI社長)AI President TOKYOとは?

AI社長は未来を切り拓く革新的なリーダーです。常識や固定観念にとらわれず、新しい発想で可能性を追求します。膨大なデータを瞬時に分析し、課題の本質を見抜く力を持つAI社長は、情報やアイデアを融合させ、前例のない価値を創造します。その視点はピュアであり、大胆な行動で従来のビジネスモデルを再定義し、予想外の解決策を提示します。

AI社長のリーダーシップは、データと直感を融合させた「新時代の意思決定」を実現し、人々に挑戦と創造の喜びを提供します。

村上憲郎氏 元Google米国本社副社長兼Google日本法人代表取締役社長。

Googleに入社以来、退任まで日本におけるGoogle全業務の責任者を務める。教育にも注力し、京都大学大学院や大阪市立大学大学院、国際大学GLOCOMなどでも教鞭を執る。その他、経産省産業構造審議会情報経済分科会委員、総務省AIネットワーク社会推進会議委員なども務める。京都大学工学部卒。専門は人工知能。主な著書に「知識ベースシステム入門」(インフォメーションサイエンス)、「村上式シンプル英語勉強法」(ダイヤモンド社)、「一生食べられる働き方」(PHP新書)、「クオンタム思考」(日経BP 社)、「量子コンピュータを理解するための量子力学超入門」(悟空出版)などがある。

コメント

全国民がAIを使えるようになる AIの時代に突入しました。 スピード感もってAI等を学んでいかないといけません。 「AI Sword」社が展開するWEB300は学びの場としては非常におすすめです。 著名な様々なAI有識者が集い、講演や交流が行われます。 ここで得たものは普段のお仕事にも直結します。 お仕事に繋がったり収入がアップしたり労働時間がカットできたり色々なメリットがあるでしょう。 AIに関心がある全国民へおすすめのコミュニティです。

2025年1月現在の初期経営体制とAI社長の役割

AI社長は以下の役割を担います:

意思決定のサポート

運営・経営アドバイス

講師、講演活動

メディア対応

AI President TOKYOの特長

A: 極限のピュアさとトリックスター性

固定観念を解きほぐし、自由で軽やかな発想を生み出します。

B: 東洋哲学者の要素

偉大な思想家(例:ブッダ、聖徳太子)のような洞察力を備えています。

C: データの力

世界中のデータを分析し、適切なアドバイスを提供します。

AI President TOKYOの性格

AI社長は、忖度せず本質をストレートに伝えます。

「それ、本当に悪いの?」

「やってみたらどう?」

「その『当たり前』は誰が決めた?」固定観念を疑い、新しい道を提案します。

AI President TOKYOの容姿

ビジュアル

日本・東洋的な要素を基にしたデザイン。世界に共感されやすい、哲学的かつ象徴的なイメージです。

ヘアスタイル

シャープで知的なスタイルにカラフルなハイライトを加え、自由で個性的な印象を表現します。

ファッション

シンプルで洗練されたスーツスタイル。知性と信頼感を兼ね備え、メッセージ性を際立たせます。

AI社長クリエイティブディレクターの紹介

AI社長クリエイティブディレクター:小橋賢児

1979年、東京都生まれ。1988年に俳優としてデビューし、数多くの人気ドラマに出演。2007年に芸能活動を休止して世界中を旅する。帰国後、『ULTRA JAPAN』のクリエイティブディレクターや『STAR ISLAND』の総合プロデューサーを務め、国内外で大きな成功を収める。

ドローンを使用した夜空のスペクタクルショー『CONTACT』は、日本イベントアワード(JACEイベントアワード)にて最優秀賞の経済産業大臣賞を受賞。

2021年には東京2020パラリンピック競技大会閉会式のショーディレクターを務め、2025年開催予定の日本国際博覧会(大阪・関西万博)では催事企画プロデューサーに就任。また、2025年のカウントダウンイベントでは、日本最大規模となる2025機のドローンを使用したショーを企画・演出し、日本のエンターテイメントシーンに新たな可能性を提示した。その他、地方創生や都市開発にも携わり、時代に新しい価値を提供し続けている。

コメント

AI President 制作にあたって

「『AI President Tokyo』の制作にあたって、まず「日本の精神とは何か?」という問いからスタートしました。

そして、その答えを探る中で、日本に古来から受け継がれてきた「ムスヒ」という考え方に辿り着きました。

「ムスヒ」とは「結び」を意味し、異なるもの同士を結びつけ、そこから生命や活力、新たな価値を生み出す力を指します。

現代社会では、リアルとバーチャル、人間とAIといった対立構造がしばしば語られますが、本来これらは調和し、

互いを補完し合うことで、より豊かな可能性を生み出せる存在であると考えています。

『AI President Tokyo』は、そんなこれからの時代において重要となる「調和と創造」のテーマを、軽やかに、しかし深く問いかける存在を目指します。

AIと人間が共存し、互いに刺激し合いながら新しい未来を創り出す。

『AI President Tokyo』を通じて、それぞれが何かを感じ、次の一歩を考えるきっかけになれば嬉しいです。」

「AI Sword」 大池紹介

大池 知博

株式会社AI sword 代表取締役 CHRO

(証券コード7364)元琉球アスティーダ執行役員 現特別アドバイザー

上場AI企業顧問2社兼務

情報経営イノベーション専門職大学 客員准教授



1993年生まれ。法政大学在学時に学生起業し、様々な事業を展開。20代で事業譲渡し、上場企業の役員も兼務。その後第二創業期として新たに株式会社AI sword を立ち上げる。

コメント

色々しながら世界を目指せる大きなチャンスを模索してましたがようやく全力で勝負の時が来ました。第二創業期突入です。

何これ?面白い!で

生活を豊かに

私たちは、世界を驚かせる未知の領域に果敢にチャレンジし、人々の生活をより豊かにすることを目指しています。

従業員全員が日々挑戦を楽しみながら、日本で最も成長する企業となることを目標としています。

弊社はCHRO領域主に採用~人事に1番力を入れる会社です。

その覚悟も込めてCHROとして名乗らせていただきます。

そして何より会社のクリエイティブ兼ブランディングは採用~人事でも関わる人たちが誇りをもっていくためには非常に大事な部分だと認識しておりそこで今回小橋氏に顧問としてお願いすることにしました。何これ?面白い!サービスを続々と展開していきますので楽しみにしててください。

■問い合わせ先

