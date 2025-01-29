【お肉好き必見！】新年初の29日限定セール！肉の日にしか買えない限定商品が勢ぞろい！宮崎牛を超お得にゲット！

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株式会社ミヤチク

株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）が運営する通販サイト「ミヤチクオンラインショップ」にて、1/29(水)に限り、宮崎牛を特別価格でお買い求めいただける”肉の日特別販売”を開催します！




肉の日 特設ページ


⇒https://www.miyachiku.com/products/list?category_id=31


肉の日 販売期間：2025年1月29日(水)　0:00～23:59


ミヤチクオンラインショップ：https://www.miyachiku.com/


【肉の日限定商品ラインアップ】



【今だけ送料無料】〈日南市産〉宮崎牛ローススライス500g

ネット価格7,500円


＼ネット価格より46％OFF！／


⇒⇒⇒【肉の日特別価格】3,980円！(税込)



商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/6413





【今だけ送料無料】〈川南町産〉宮崎牛3部位焼肉食べ比べ1.5kg

ネット価格12,750円


＼ネット価格より42％OFF！／


⇒⇒⇒【肉の日特別価格】7,280円！(税込)



商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/6422







わんぱくウインナーセット計1.7kg

★肉の日限定商品★


【肉の日特別価格】4,500円！(税込・送料込)



商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/6405





その他、肉の日限定の特別セットを多数ご用意しております。


■お問い合わせ先


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ミヤチクギフトセンター


TEL.0120-3819-86【受付時間/9:00～17:00(日曜・祝祭日は除く)】



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株式会社ミヤチク 【会社概要】

●本社所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3


●電話：0986-62-2901


●会社HP：https://miyachiku.jp/


●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/


●ふるさと納税特設サイト：https://miyachiku-furusato.jp/


●レストラン：https://rest.miyachiku.jp/


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