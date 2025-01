バレンタインデーに向けた広告キャンペーン「GUCCI TOGETHER」を発表

株式会社ケリングジャパンCourtesy of GucciCourtesy of GucciCourtesy of Gucci

グッチは、バレンタインデーに向けて新しい広告キャンペーン「Gucci Together」を発表いたしました。本広告キャンペーンは最も純粋な愛の形を描き出すことを通じて、一人ひとりの物語とそれらを形作る深い絆にスポットライトを当てるという、クリエイティブ・ディレクター サバト・デ・サルノのヴィジョンを引き続き体現しています。サバトは日常生活を演劇のワンシーンのように情緒豊かに表現する作品で知られる米国のフォトグラファーのティナ・バーニーを起用し、その独創的でアーティスティックな感性をグッチの広告キャンペーンに吹き込みました。

Courtesy of GucciCourtesy of GucciCourtesy of GucciCourtesy of Gucci

ファッション界とつながりのある実際のカップルや家族が出演し、温かさと優しさや喜びに満ちた家で一緒に過ごす親密な瞬間がポートレートに収められています。それぞれのビジュアルは、さり気ない視線や思い出の回想、一体感を感じさせる自然な動きといった言葉を必要としない交流を通じて、彼らだけが分かり合える愛の言語を解き明かしていきます。ムービーのシリーズでは、キャストの声や個人的な物語が映像に重ねられ、親密さは時にはとても小さな、しかし最も心に響くディテールの中にあることを思い出させてくれます。

Courtesy of GucciCourtesy of GucciCourtesy of Gucci

広告キャンペーンではグッチの最新コレクションから厳選したギフトにおすすめのアイテムが紹介されています。グッチ ロッソ アンコーラ(深い赤)のソフトな素材で仕立てた新作〔グッチ ホースビット 1955〕ハンドバッグや〔GGエンブレム〕ラインの新色、さまざまな〔Gucci Savoy〕トラベルバッグなど、シグネチャーカラーやパステルトーン、ニュートラルなカラーをまといグッチを象徴するモチーフがあしらわれたアイテムが登場します。さらに、コーディネートを引き立てるホースビットやウェブ ストライプをあしらったシューズ、フローラ シルクスカーフ、〔Gucci Link to Love〕ファインジュエリー、アイウェア、〔グッチ フローラ〕フレグランスなどもラインナップされています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RnYAJjle38g ]

広告キャンペーン クレジット

Creative Director: Sabato De Sarno

Art Director: Riccardo Zanola

Photographer: Tina Barney

Talents:

Mariacarla Boscono and Claudio Stecchi

Kristen Coffey and Sharon Osterbind

Duyen Nguyen and Marc Nguyen

Hong Lin and Senyao Chen

George Barnett and Pixie Geldof

Rae Boxer and Etienne Deroeux

Liya Kebede, Philippe Rousselet and children

Carlos Nazario and Joe Morris

GUCCI

1921年、フィレンツェで創設されたグッチは、世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつです。ブランド創設100周年を経て、グッチはCEOステファノ・カンティーノとクリエイティブ・ディレクター サバト・デ・サルノの下、クリエイティビティ、イタリアのクラフツマンシップ、イノベーションをたたえながら、ラグジュアリーの再定義への歩みを続けています。

グッチは、ファッション、レザーグッズ、ジュエリー、アイウェアの名だたるブランドを擁するグローバル・ラグジュアリー・グループであるケリングに属しています。

詳しくは、www.gucci.com(https://www.gucci.com/jp/)をご覧ください。