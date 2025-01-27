キャリアサバイバル、中部経済産業局主催のオープンイノベーションセミナーに登壇決定！
デジタル技術を活用し企業のDX推進を支援する株式会社キャリアサバイバル（本社：愛知県名古屋市、代表：松岡 大介）は、2025年1月27日(火)に開催される中部経済産業局主催『～共創の鍵を探り、地域の未来を創造する～オープンイノベーションセミナー』に参加することが決定いたしました。
当社は、本セミナー内のスタートアップピッチにて登壇いたします。
キャリアサバイバル スタートアップピッチについて
ピッチタイトル「AIを活用し職人のカンコツ経験を未来につなげる過去トラ・ノウハウ管理サービスKAKO虎」
本セミナーでは、中小企業の過去トラブル事例・ノウハウを管理するサービス「KAKO虎」をご紹介します。
多くの中小企業において、蓄積されたデータが十分に整理・活用されていない現状に着目し、「KAKO虎」はこれまでの方法では実現できなかった業務の効率化をサポートします。
【KAKO虎サービスサイト】
https://career-survival.com/kakotora/(https://career-survival.com/kakotora/)
～共創の鍵を探り、地域の未来を創造する～オープンイノベーションセミナー開催概要
【日時】
2025年1月27日(火)15:00-17:30
【会場】
国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学
OKB岐阜大学プラザ
〒501-1193 岐阜市柳戸1番1
国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学構内正門を入りすぐ右
【主催】
中部経済産業局 地域経済部 イノベーション推進課
※参加申込受付は終了しています。
株式会社キャリアサバイバルについて
会社名：株式会社キャリアサバイバル
本社所在地：愛知県名古屋市中村区名駅4丁目24番5号 第2森ビル401
代表者：代表取締役 松岡 大介
事業内容：
・HR事業（人事評価制度策定／組織コンサルティング／採用コンサルティング）
・DX事業（DX導入支援コンサルティング／デジタル教育研修／システム設計開発）
設立：2022年10月
HP：https://career-survival.com/
提供サービス
KAKO虎：https://career-survival.com/kakotora/
かんたんAI開発：https://career-survival.com/kantan-ai
かんたん勤怠：https://career-survival.com/kantan-kintai
かんたん日報：https://career-survival.com/kantan-nippo
かんたん評価：https://career-survival.com/kantan-hyouka
NexisAI：https://career-survival.com/nexis-ai