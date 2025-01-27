坂本龍一トリビュート「RADIO SAKAMOTO Uday」全ラインナップ&タイムテーブル公開！Balming Tiger、Mars89、Chloe Juliette、Dos Monos・没が出演
ラジオ局J-WAVE(81.3FM)は、20年に渡り放送され、多くのリスナーに支持されてきた坂本龍一氏（1952-2023）のレギュラープログラム『RADIO SAKAMOTO』の「意思」を受け継ぎ、進化させ、拡張させる、一夜限りのトリビュートフェスト「RADIO SAKAMOTO Uday -NEW CONTEXT FES × DIG SHIBUYA-」を、2月10日（月）にSpotify O-EAST／東間屋／duo MUSIC EXCHANGEの3会場で開催いたします。
この度、本イベントに韓国ソウルを拠点に活動するアーティストクルー・Balming Tiger（バーミングタイガー）の追加出演が決定しました。NHKドラマ「東京サラダボウル」主題歌の最新楽曲「Wash Away」も話題のBalming Tigerのパフォーマンスをぜひお見逃しなく。
また、東間屋にはMars89、Chloe Juliette、Dos Monosメンバーの没 a.k.a. NGSに加え、DJオーディションから選ばれたNOTYPE 9 、美羽、TOYOMUが出演いたします。
Mars89
Chloe Juliette
没 a.k.a. NGS
NOTYPE 9
美羽
TOYOMU
さらに、各会場のタイムテーブルも公開となりました。
現在、チケット一般発売中。一夜限りの特別な音楽体験をどうぞお見逃しなく。
【「RADIO SAKAMOTO Uday」とは？】
本イベントは、渋谷エリアのSpotify O-EAST／東間屋／duo MUSIC EXCHANGEの3会場を自由に行き来しながら楽しむサーキット型イベントです。当日は、Cornelius、TOWA TEI、U-zhaan×環ROY×鎮座DOPENESSら豪華アーティストが集結し、この日限りの特別なトリビュートパフォーマンスを披露します。
【イベント概要】
タイトル：「RADIO SAKAMOTO Uday -NEW CONTEXT FES × DIG SHIBUYA-」
開催日時：2025 年2 月10 日(月) 18:00 OPEN 23:00 CLOSE
会場： Spotify O-EAST／東間屋／duo MUSIC EXCHANGE
チケット料金：8,800円（税込）※ドリンク代別
協賛：株式会社デジタルガレージ
ウェブサイト：https://www.j-wave.co.jp/special/uday2025/
【DIG SHIBUYA 2025 概要】
開催日程：2025 年2 月8 日(土)から2 月11 日(火・祝)の4 日間
主催：SHIBUYA CREATIVE TECH 実行委員会・独立行政法人日本芸術文化振興会・文化庁
共催：渋谷区
後援：一般財団法人渋谷区観光協会、一般社団法人渋谷未来デザイン
委託：2025 年度（令和6年度）日本博2.0 事業（委託型）
URL：https://digshibuya.com
Instagram：https://www.instagram.com/digshibuya/