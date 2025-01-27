坂本龍一トリビュート「RADIO SAKAMOTO Uday」全ラインナップ&タイムテーブル公開！Balming Tiger、Mars89、Chloe Juliette、Dos Monos・没が出演

写真拡大 (全10枚)

株式会社J-WAVE

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)は、20年に渡り放送され、多くのリスナーに支持されてきた坂本龍一氏（1952-2023）のレギュラープログラム『RADIO SAKAMOTO』の「意思」を受け継ぎ、進化させ、拡張させる、一夜限りのトリビュートフェスト「RADIO SAKAMOTO Uday -NEW CONTEXT FES × DIG SHIBUYA-」を、2月10日（月）にSpotify O-EAST／東間屋／duo MUSIC EXCHANGEの3会場で開催いたします。



この度、本イベントに韓国ソウルを拠点に活動するアーティストクルー・Balming Tiger（バーミングタイガー）の追加出演が決定しました。NHKドラマ「東京サラダボウル」主題歌の最新楽曲「Wash Away」も話題のBalming Tigerのパフォーマンスをぜひお見逃しなく。






また、東間屋にはMars89、Chloe Juliette、Dos Monosメンバーの没 a.k.a. NGSに加え、DJオーディションから選ばれたNOTYPE 9 、美羽、TOYOMUが出演いたします。




Mars89

Chloe Juliette

没 a.k.a. NGS


NOTYPE 9

美羽

TOYOMU


　


さらに、各会場のタイムテーブルも公開となりました。






現在、チケット一般発売中。一夜限りの特別な音楽体験をどうぞお見逃しなく。



【「RADIO SAKAMOTO Uday」とは？】

本イベントは、渋谷エリアのSpotify O-EAST／東間屋／duo MUSIC EXCHANGEの3会場を自由に行き来しながら楽しむサーキット型イベントです。当日は、Cornelius、TOWA TEI、U-zhaan×環ROY×鎮座DOPENESSら豪華アーティストが集結し、この日限りの特別なトリビュートパフォーマンスを披露します。






【イベント概要】

タイトル：「RADIO SAKAMOTO Uday -NEW CONTEXT FES × DIG SHIBUYA-」


開催日時：2025 年2 月10 日(月) 18:00 OPEN　23:00 CLOSE


会場： Spotify O-EAST／東間屋／duo MUSIC EXCHANGE


チケット料金：8,800円（税込）※ドリンク代別


協賛：株式会社デジタルガレージ


ウェブサイト：https://www.j-wave.co.jp/special/uday2025/



【DIG SHIBUYA 2025 概要】

開催日程：2025 年2 月8 日(土)から2 月11 日(火・祝)の4 日間


主催：SHIBUYA CREATIVE TECH 実行委員会・独立行政法人日本芸術文化振興会・文化庁


共催：渋谷区


後援：一般財団法人渋谷区観光協会、一般社団法人渋谷未来デザイン


委託：2025 年度（令和6年度）日本博2.0 事業（委託型）


URL：https://digshibuya.com


Instagram：https://www.instagram.com/digshibuya/