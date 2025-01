『World of Warships: Legends』に『蒼き鋼のアルペジオ ‐アルス・ノヴァ‐』コラボが帰ってくる！さらに、春節イベント「西遊記」が本日より開催！

株式会社GAソリューションズ

ウォーゲーミングは、同社開発・運営のPlayStation4、PlayStation5、Xbox One、Xbox Series X/S、スマートフォン(iOS/Android)向け大ヒットオンライン海戦アクションゲーム『World of Warships: Legends』において、『蒼き鋼のアルペジオ ‐アルス・ノヴァ‐』コラボの予告と、春節を祝うイベント「西遊記」を公開しました。

1月から2月にかけて、『World of Warships: Legends』では多くのイベントが開催されます。プレイヤーが待望していた『蒼き鋼のアルペジオ ‐アルス・ノヴァ‐』コラボ、そして中国の奇書小説『西遊記』をテーマにした春節イベントでは新たな艦艇や艦長、無期限迷彩、さらに新しいキャンペーンや開発局プロジェクトなど、充実のコンテンツをお届けします。

■『蒼き鋼のアルペジオ ‐アルス・ノヴァ‐』が再び登場!

2月3日から3月3日まで『蒼き鋼のアルペジオ ‐アルス・ノヴァ‐』コラボが、『World of Warships: Legends』に帰ってきます!

今までリリースされたコラボコンテンツに加え、「ARP Musashi」や「ARP Nachi」、「ARP Kirishima」などの艦艇、そして「大和」の無期限迷彩などがストアに登場します。

さらに、2月3日から挑戦可能になる無料ミッションを完了することで、「蒼き鋼のアルペジオ・クレート」と「アルペジオ II クレート」を1個ずつ獲得できます!

両クレートの詳細はこちらでご覧いただけます: https://wowslegends.com/containers/

■春節イベント「西遊記」

1月27日から3月3日にかけて、中国の奇書小説『西遊記』をテーマにした春節イベント「西遊記」を開催。イベントでは、伝説の「孫悟空」が艦長コスチュームとして登場。さらに、フランス巡洋艦「Charles Martel」をベースとした新たな艦艇Tier VIIプレミアム巡洋艦「Wukong」(悟空)も追加されます。ほかにも、「猪八戒」「沙悟浄」「三蔵法師」をモチーフとした無期限迷彩として登場します。これらの「西遊記」コンテンツはゲーム内キャンペーンやミッションで入手できる「春節 2025 クレート」で入手できるほか、ストアで個別に入手も可能です。

今回のイベントでは過去の春節イベントのコンテンツも入手可能となります。「天帝の守護者」艦長コスチュームなどを手に入れるチャンスです。

公式トレーラーはこちら:https://www.youtube.com/watch?v=896Zma1m16o

■キャンペーン「ピカルディのバラ」で新たなフランス戦艦を入手!

1月27日から3月3日にかけて、「ピカルディのバラ」キャンペーンを開催。本キャンペーンでは、褒賞としてフランス Tier VII プレミアム戦艦「Picardie」が登場します。

Tier VII プレミアム戦艦「Picardie」は、16門の主砲と精度とHE貫通力に優れた副砲による高火力に加え、優れた隠蔽性、機動性、速度を備えています。

■Legendary Tier 巡洋艦「Jinan」(済南)が開発局プロジェクトに登場!

1 月 27 日から、開発局プロジェクトにパンアジアの Legendary Tier 巡洋艦「Jinan」(済南) が登場。「Jinan」は隠蔽性と威力に優れた20発の深度魚雷を発射優れた隠蔽性、機動性、速度を備えています。

詳細は公式サイトのパッチノートからご覧ください:【2 月アップデート】西への伝説の旅(https://wowslegends.com/blogs/entry/3250-%E3%80%902-%E6%9C%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%88%E3%80%91%E8%A5%BF%E3%81%B8%E3%81%AE%E4%BC%9D%E8%AA%AC%E3%81%AE%E6%97%85/)

■『World of Warships: Legends』について

PlayStation(R)4、PlayStation(R)5、Xbox One、Xbox Series X/S、iOSそしてAndroid向け『World of Warships: Legends』は、数々の歴史的艦艇を操り、オンラインで対戦する海戦アクションゲームです。史実に名を残す名艦長と共に、自身の保有する数々の艦艇をアップグレードし、世界中のプレイヤーたちとリアルで没入感のあるアクション海戦が楽しめます。世界中のプレイヤーが熱狂する本家PC版の、重厚かつ戦略的、そして大迫力のゲーム性はそのままに、よりスピード感のある戦闘を直感的な操作方法でお楽しみください。

公式サイト: https://wowslegends.com/

■ウォーゲーミングについて

ウォーゲーミングはキプロスのニコシアに本社を置き、数々の賞を受賞した、オンラインゲームの開発およびパブリッシングを行う会社です。1998年の設立以来、現在シカゴ、プラハ、上海、東京、ビリニュス、ベオグラード、キーウをはじめとした全世界15か所の拠点を設ける、ゲーム業界を牽引する会社のひとつです。世界中に数百万人を超えるプレイヤーを抱えるウォーゲーミングの主力タイトルは、無料オンラインゲームのヒット作である『World of Tanks』、『World of Warships』、『World of Tanks Blitz』などがあります。

ウォーゲーミングジャパン合同会社公式サイト:https://wargaming.co.jp/

【権利表記】

(C) 1998-2024 Wargaming.net.

(C)Ark Performance /Shonengahosha, Arpeggio partners

※”PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

※MicrosoftおよびXbox Oneは米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の登録商標または商標です。

※The Apple logo, iOS and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

※ "Google", "Android", and "Google Play" are either registered trademarks or trademarks of Google Inc.

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。