¥ëー¥Ó¥Ã¥¯¥­¥åー¥Ö¡¢Â·¤¨¤é¤ì¤ë¤Þ¤ÇÃù¶â¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª

株式会社 メガハウス

株式会社メガハウス(バンダイナムコグループ、代表取締役社長:佐藤明宏/東京都台東区)は、ルービックキューブシリーズの新商品「ルービックキューブバンク」を2025年1月下旬から発売いたします。

500円玉が100枚入る??ビックルービックキューブ!揃えられないとお金が出せません~!

「ルービックキューブバンク」は、青の面の中心部分からお金を入れていくルービックキューブ型の貯金箱です。緑の面を揃えられるとその中心部分のふたを取り外し、中に入れたお金を出すことができます。貯金箱としながらも、ルービックキューブとして回転させて色を揃えるパズル遊びもできます。

商品サイズは、通常のルービックキューブ(各辺約57mm)よりも大きく各辺約100mmで、中に500円玉100枚まで入られ、最大50,000円の貯金が可能です。

大きなルービックキューブとして遊ぶことも、貯金することもできるユニークなルービックキューブシリーズの新商品です。

商品名:ルービックスキューブバンク

セット内容:●本体…1個 ●1面完成攻略書…1枚

商品サイズ:(W)100×(D)100×(H)100mm

発売日:2025年1月下旬

価格:4,180円(税10%込)/3,800円(税抜)

商品ページ:

https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/4914/

RUBIK’S TM & (C) 2025 Spin Master Toys UK Limited, used under license. All rights reserved.

【ルービックキューブ発明50周年!】

ルービックキューブは、エルノー・ルービック氏開発の立体パズルです。

1974年に3次元幾何学を学生に説明するために木で制作したのがはじまりで1977年にハンガリーで「マジックキューブ」名で商品化されると異例のヒットを記録。1980年から「ルービックキューブ」に名称を変え世界展開。日本では1980年7月25日に発売しました。

ルービックキューブ公式ホームページ

https://www.megahouse.co.jp/rubikcube/(https://www.megahouse.co.jp/rubikcube/)

【ルービックキューブ ver.3.0】 価格:2,860円(税10%込) 台座・攻略書付

(C) 2025. TM & (C) Spin Master Toys UK Limited. used under license.

※本プレスリリースに記載の内容は予告なく変更する場合があります。

※画像は実際とは異なる場合がございます。