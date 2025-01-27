e¥Á¥±¥Ã¥È´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖJapan ticket¡×¡¢Î¹¹Ô¡¦¥ì¥¸¥ãーÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡ÖKlook¡×¤ÈAPIÏ¢·È³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒJapanticket¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÃæ¹¨¾´¡¢°Ê²¼¡¢Japanticket¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É½¸µÒ¸þ¤±e¥Á¥±¥Ã¥È´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖJapan ticket¡×¤Ï¡¢Klook Travel Technology Limited¡ÊËÜ¼Ò¡§¹á¹Á¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§ÎÓ¾ÈÔ£¡¢°Ê²¼¡¢Klook¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÎ¹¹Ô¡¦¥ì¥¸¥ãーÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡ÖKlook¡×¤È¡¢ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ1¼ÒÌÜ¤È¤Ê¤ëAPIÏ¢·È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖJapan ticket¡×¤òÄÌ¤·¤ÆÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷ÂÎ¸³¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¡ÖKlook¡×¤ËÂ¨»þÍ½Ìó¤Ç·ÇºÜ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢´Ñ¸÷»ö¶È¼Ô¤ÎÈÑ»¨¤Ê´ÉÍý¶ÈÌ³¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÈÎÏ©³ÈÂç¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ë¬ÆüÎ¹¹ÔµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂÎ¸³ËþÂÅÙ¸þ¾å¤â¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Ï¢·È¤ÎÇØ·Ê
2024Ç¯12·î¤ÎË¬Æü³°µÒ¿ô¤Ï3,489,800¿Í¤Ç¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ27.6%Áý¡¢2019Ç¯Æ±·îÈæ38.1%Áý¤È¡¢Ã±·î²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯¤ÎÇ¯´ÖË¬Æü³°µÒ¿ô¤Ï36,869,900¿Í¤Ç¡¢²áµîºÇÂ¿¤Ç¤¢¤Ã¤¿2019Ç¯¤ÎÇ¯´ÖÎß·×¿ô¡Ê31,882,049¿Í¡Ë¤ò15.6%¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹[¢¨1]¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¹á¹Á¤äÂæÏÑ¤È¤¤¤Ã¤¿Ë¬Æü¥ê¥Ôー¥¿ー¤ÎÂ¿¤¤»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÄêÈÖ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏÊý¤ä¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¹á¹Á¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÎ¹¹Ô¡¦¥ì¥¸¥ãーÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡ÖKlook¡×¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÍ½Ìó¤Ç¤¤ëÅÀ¤«¤éÆÃ¤Ë¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¤äZÀ¤Âå¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤òÃæ¿´¤ËµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿Í¼êÇÛÎ¹¹Ô¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤êË¬Æü¥Ëー¥º¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¡ÖKlook¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³èÍÑ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§´Ñ¸÷Ä£ Ë¬Æü³°µÒ¿ô¡Ê2024Ç¯12·î¿ä·×ÃÍ¡Ë
Ï¢·È¤Î³µÍ×
º£²ó¡¢Japanticket¤Ï¡ÖKlook¡×¤È¡¢ÆüËÜ¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ½é¤È¤Ê¤ëAPIÏ¢·È¤ò¼Â¸½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°û¿©Å¹¤Ç¤Ï¥³ー¥¹¥Á¥±¥Ã¥È¡¢Æþ¾ì»ÜÀß¤Ç¤ÏÆþ¾ì·ô¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ç¤ÏÂÎ¸³¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¡ÖJapan ticket¡×¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷ÂÎ¸³¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¡ÖKlook¡×¤ÇÂ¨»þÍ½Ìó¤Ë¤ÆÈÎÇä¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï»öÁ°·èºÑÂÐ±þ¤Ë¤è¤ëÂ¨»þÍ½Ìó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´Ñ¸÷»ö¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍ½ÌóÂÐ±þ¤äºß¸Ë´ÉÍý¤È¤¤¤Ã¤¿¶ÈÌ³Éé²Ù¤Î·Ú¸º¤äÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥»¥ëÎ¨¤Î¸º¾¯¤¬´üÂÔ¤Ç¤¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥¹¥àー¥º¤ÊÍ½Ìó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¹¹ÔÂÎ¸³¤Ë¤ª¤±¤ëËþÂÅÙ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âJapanticket¤Ï¡¢¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³ÈÂç¤·¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É½¸µÒ¤Î¤´»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖJapan ticket¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖJapan ticket¡×¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤ëÆüËÜ¤ÎÂÎ¸³¥µー¥Ó¥¹¤òe¥Á¥±¥Ã¥È²½¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë³¤³°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ä¼«¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸/SNS¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É½¸µÒ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÛ¿®¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É½¸µÒ¤ò»Ï¤á¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ëÍ½Ìó´ÉÍý¡¢ºß¸Ë´ÉÍý¡¢ÍèÅ¹/¼ÂÀÓ´ÉÍý¡¢·èºÑ/Æþ¶â´ÉÍý¤Ê¤É¤â¡ÖJapan ticket¡×¤Ç°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë»öÁ°Í½Ìó»þ¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Ë¤è¤ê¡¢³°¹ñ¸ì¤Ë¤è¤ëÀÜµÒ¤ÎÉéÃ´¡¢ÌµÃÇ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
Klook Travel Technology Limited ²ñ¼Ò³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ ¹á¹Á ¡Ê22/F, Kinwick Centre, 32 Hollywood Road, Central, Hong Kong¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ ¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô·óCEO ÎÓ ¾ÈÔ£
ÀßÎ©Æü¡§ 2014Ç¯9·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦Î¹¹Ô¡¦¥ì¥¸¥ãーÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡ÖKlook¡×¤Î³«È¯¤ª¤è¤Ó±¿±Ä
URL¡§https://www.klook.com/
³ô¼°²ñ¼ÒJapanticket ²ñ¼Ò³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷1-20-18 »°ÉÙ¥Ó¥ë¿·´Û1F
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò ÅÄÃæ ¹¨¾´
ÀßÎ©Æü¡§ 2021Ç¯10·î27Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦e¥Á¥±¥Ã¥È´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖJapan ticket¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä
¡¦¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É½¸µÒ»Ù±ç
¡¦Î¹¹Ô¶ÈË¡¤Ë´ð¤Å¤¯Î¹¹Ô¶È
¤ªÌä¹ç¤»¡§info@japanticket.com
URL¡§https://japanticket.com/