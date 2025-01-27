Web3»þÂå¤ÎÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¤Ø¡¢¥Ýー¥ë¥È¥¥¥¦¥£¥ó¤Èdouble jump.tokyo¤¬¶ÈÌ³Äó·È
¥Ýー¥ë¥È¥¥¥¦¥£¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡§µÌ Å´Ê¿¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò COO¡§»ÖÂ¼ ÏÂ¾¼¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ýー¥ë¥È¥¥¥¦¥£¥ó¡×¡Ë¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯¡¦±¿±Ä¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ëdouble jump.tokyo³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾åÌî¹¿¡¦ËþÂÎ¼¡¢°Ê²¼¡Ödouble jump.tokyo¡×¡Ë¤È¶ÈÌ³Äó·È¤·¡¢double jump.tokyo¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖWeb3¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¡Ê²¾¡Ë¡×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ýー¥ë¥È¥¥¥¦¥£¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢ÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¤ä¥Ç¥Ð¥Ã¥°¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Æ¥¹¥È¤ÎÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤·¡¢Web3¢¨Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÜµÒ»Ù±ç¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢º£²ó¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Ç¤Ï¡¢double jump.tokyo¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡ÖWeb3¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¡Ê²¾¡Ë¡×¤ò¡¢¥Ýー¥ë¥È¥¥¥¦¥£¥ó¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢double jump.tokyo¤ÎWeb3Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëËÉÙ¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¥Ýー¥ë¥È¥¥¥¦¥£¥ó¤¬»ý¤ÄÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¤ä±¿±Ä»Ù±ç¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍ»¹ç¤·¤Æ¡¢Web3¥µー¥Ó¥¹¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÀ©ºî¡¦±¿±Ä¤Ë¤ª¤±¤ëÉÊ¼Á¸þ¾å¤òÊñ³çÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´û¤Ë¡¢ËÜÄó·È¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥¬¤Î¡Ø»°¹ñ»ÖÂçÀï¡ÙIP¤ò³èÍÑ¤·¤¿Web3¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø³¡ »°¹ñ»ÖÂçÀï -Battle of Three Kingdoms-¡Ù¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤Ë¡¢Î¾¼Ò¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÅ°ÄìÅª¤Ê¸¡¾Ú¤È²þÎÉ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Web3¡Ê¥¦¥§¥Ö¥¹¥êー¡Ë¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¼¡À¤Âå¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹½ÁÛ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Ê¬»¶·¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤¬¥Çー¥¿¤ä»ñ»º¤ò¤è¤êÄ¾ÀÜÅª¤Ë´ÉÍý¤Ç¤¤ëÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¡¢Æ©ÌÀÀ¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Web3¤Ï¥²ー¥à¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶âÍ»¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç±þÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÈÌ³Äó·È¤ÎÇØ·Ê
double jump.tokyo¤Ï2018Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢À¤³¦Åª¤ËÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿Web3¥²ー¥à¡ØMy Crypto Heroes¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âç¼ê¥²ー¥à²ñ¼Ò¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤äNFT¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿ä¿Ê¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥Ýー¥ë¥È¥¥¥¦¥£¥ó¤Ï30,000¥¿¥¤¥È¥ë°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö¥²ー¥à¥Ç¥Ð¥Ã¥°¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Æ¥¹¥È¤Î¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¡¢¥²ー¥à¶È³¦¤òÃæ¿´¤Ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤òÍ»¹ç¤·¡¢¥²ー¥àÊ¬Ìî¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Éý¹¤¤¼¡À¤Âå¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ëÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¤È¸úÎ¨Åª¤Ê³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Web3µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖWeb3¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¡Ê²¾¡Ë¡×³µÍ×
double jump.tokyo¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖWeb3¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¡Ê²¾¡Ë¡×¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¤â¤Ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ëÀìÌçÃÎ¼±¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢Web3µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥Ýー¥ë¥È¥¥¥¦¥£¥ó¤Ï¡¢¼«¼Ò¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¡¢¥Ç¥Ð¥Ã¥°¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Æ¥¹¥È¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¤³¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤Î·Ð¸³¤ÈÃÎ¸«¤òÍ»¹ç¤·¤¿ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³«È¯¼Ô¤Ï¡¢³×¿·Åª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò°Â¿´¤·¤Æ»Ô¾ìÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥ê¥êー¥¹¥×¥í¥»¥¹¤Î±ß³ê²½¤â¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖWeb3¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¡Ê²¾¡Ë¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ
¡¦¥¹¥Þー¥È¥³¥ó¥È¥é¥¯¥È¤Î¥Æ¥¹¥È¤ÈºÇÅ¬²½¡§Web3¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÀøºßÅª¤ÊÀÈ¼åÀ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦µ¡Ç½ÉÔ¶ñ¹ç¤Î¸¡½Ð¤È²þÁ±Äó°Æ¡§¥Ð¥°¤ÎÈ¯¸«¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢½¤Àµ°Æ¤ò´Þ¤à¶ñÂÎÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤ÎÉ¾²Á¡§NFT¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤òÊÝ¸î¤·¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤´Ä¶¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥íー¥«¥é¥¤¥º¤ÈÂ¿¸À¸ìÂÐ±þ¡§¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
double jump.tokyo³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
NFT¡¦Web3¥²ー¥àÀì¶È³«È¯²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢2018 Ç¯¤ËÀßÎ©¡£¡ÖMy Crypto Heroes¡×¡ÖBRAVE FRONTIER HEROES¡×¤Ê¤É¤ÎWeb3¥²ー¥à³«È¯¤ä¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥²ー¥à³«È¯²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±¥²ー¥à³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£¥²ー¥àÆÃ²½·¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óOasys¤Î¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤È¤·¤Æ³«È¯¤Ë·È¤ï¤ê¡¢Oasys¤ÎL2¤Ç¤¢¤ë¡ÖHOME Verse¡×±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥²ー¥à¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÆÈ¼«¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¡ÊVerse¡Ë¤Î¹½ÃÛ»Ù±ç¤ä¡¢Web3»ö¶È¼Ô¤¬Ê£¿ô¿Í¤ÇÈëÌ©¸°¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±NFT´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡ÖN Suite¡×¤âÄó¶¡¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖOasys Passport¡×³«È¯±¿ÍÑ¤ÇÇÝ¤¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È³«È¯»Ù±ç»ö¶È¤â¼Â»Ü¡£¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÂ¨ºÂ¤Ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È»ö¶È¤òÅ¸³«¤Ç¤¤ëOEM³«È¯¤ä¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤ò¹â¤á¤ëAPI·²¤Î°ì³çÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¡£
¡Ú¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡¡¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§double jump.tokyo³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É2-1-1
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾åÌî¹¿¡¦ËþÂÎ¼
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¥²ー¥àµÚ¤Ó
¥¢¥»¥Ã¥È¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¡¦ÈÎÇä
URL¡§https://www.doublejump.tokyo/¡¡
email¡§info@doublejump.tokyo
¥Ýー¥ë¥È¥¥¥¦¥£¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ýー¥ë¥È¥¥¥¦¥£¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥²ー¥à¥Ç¥Ð¥Ã¥°¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Æ¥¹¥È¡¦¥Í¥Ã¥È¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¤Ê¤É¡¢IT¥µー¥Ó¥¹¤ò¼ç¤Ê»ö¶È¤È¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£1994Ç¯¤Ë¥²ー¥à¥Ç¥Ð¥Ã¥°»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÁÏ¶È5Ç¯¤Ç800%¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤òÃ£À®¡£°ÊÍè¡¢¥²ー¥à¥Ç¥Ð¥Ã¥°»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢ÅªÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÊâ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯2·î¤Ë¤Ï¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤òµÛ¼ý¹çÊ»¡£E¥³¥Þー¥¹ÉÔÀµÂÐºö¤ä¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿ÍÍ¤ÊWeb¥µー¥Ó¥¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡Ö¥Ô¥Ã¥È¥¯¥ëー¡×¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Æ¥¹¥È¤äÉÊ¼Á¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ëÉÔ¶ñ¹ç²ò¾Ã¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥¯¥¢ー¥º¡×¤È¶¦¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥²ー¥à¶È³¦¡¢EC¶È³¦¤òÃæ¿´¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤ì¤é¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¼±¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤ò³è¤«¤·¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ä¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÉÊ¼Á¤ª¤è¤Ó²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡¡¡Û
¼ÒÌ¾¡§¥Ýー¥ë¥È¥¥¥¦¥£¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊPole To Win, Inc.¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶èº£ÃÓ1-5-9
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§µÌ Å´Ê¿
ÂåÉ½¼èÄùÌòCOO¡§»ÖÂ¼ ÏÂ¾¼
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ç¥Ð¥Ã¥°¡¦¥Í¥Ã¥È¥µ¥Ýー¥È¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Æ¥¹¥È
ÀßÎ©¡§ 1994Ç¯1·î20Æü
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.ptw.inc/¡¡
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡¡¡§https://www.service.ptw.inc/¡¡
ÊóÆ»´Ø·¸¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥Ýー¥ë¥È¥¥¥¦¥£¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¹ÊóÃ´Åö¡§¿À¸¶ / ÂçÀ¾
MAIL¡§pr@ptw.inc