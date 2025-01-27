¡ÚÄ´ºº¥ê¥êー¥¹¡Û¥Ú¥Ã¥È¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÅê»ñ·Ð¸³Î¨¤¬¹â¤¤¡©»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°Êª¤ä¥Ú¥Ã¥È¤Î¼ïÎà¤ÈÅê»ñ¤Î´ØÏ¢À¤òÆÈ¼«Ä´ºº¡ªÉÔÆ°»ºÅê»ñ²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë1,000¿Í¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥êー¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó(https://familycorporation.co.jp/)¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÚµÈ ÈÏÌÀ¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ20～69ºÐ¤ÎÃË½÷1,000Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÅê»ñ·Ð¸³Î¨(https://media.fudousan-bank.com/media/1929/)¡×¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº¥µ¥Þ¥êー¡Û
¡¦¥Ú¥Ã¥È¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤Ï¤ª¤è¤½3³ä¼å
¡¦¥Ú¥Ã¥È¤Ï¥¤¥Ì¡¦¥Í¥³¤¬°µÅÝÅª¿Íµ¤
¡¦¥Ú¥Ã¥È¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤ÂÓÇ¯¼ý¤äÅê»ñ¶â³Û¤Îº¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¦À¤ÂÓÇ¯¼ý800Ëü±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ú¥Ã¥È½ê»ýÎ¨¤¬Âç¤¤¯¾å¾º
¡¦¥Ú¥Ã¥È¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤Ï¶âÁ¬ÅªÍ¾Íµ¤¬¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤·¹¸þ¤Ë
¡¦¥Ú¥Ã¥È¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÅê»ñ·Ð¸³Î¨¤Ï58¡ó¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ÎÅê»ñ·Ð¸³Î¨¤Ï32%¤ÈÂç¤¤¯º¹¤¬½Ð¤ë·ë²Ì¤Ë
¢£Ä´ººÊýË¡
Ä´ººÌ¾¡§¥Ú¥Ã¥È¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÅê»ñ·Ð¸³Î¨¤¬¹â¤¤¡©»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°Êª¤ä¥Ú¥Ã¥È¤Î¼ïÎà¤ÈÅê»ñ¤Î´ØÏ¢À¤òÆÈ¼«Ä´ºº¡ª
Ä´ººÆü¡§2024Ç¯11·î21Æü
ÂÐ¡¡¾Ý¡§Á´¹ñ¡¦20ºÐ～69ºÐ¡¢ÃË½÷
Ä´ºº¿ô¡§1,000Ì¾
¼Â»Ü¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥êー¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó(https://familycorporation.co.jp/)
Ä´ºº¤ÎÁ´·ë²Ì¤Ï²¼µ¥Úー¥¸¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¡ãÅê»ñ¤ò¤³¤ì¤«¤é»Ï¤á¤ëÊýÉ¬¸«¡ªÅê»ñ¤Ç¥Ïー¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¦Åê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤òÄ´ºº¡ä
https://media.fudousan-bank.com/media/1929/
Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÉÔÆ°»ºBANK(https://fudousan-bank.com/)¡×¤Ç¤ÏÌó6%¤ÎÍø²ó¤ê¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢£±¸ý£±Ëü±ß¤«¤éÅê»ñ²ÄÇ½¡¢±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤â¤Û¤Ü¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤áÈó¾ï¤Ë¼ê·Ú¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿Í¤ÇÉÔÆ°»º¤È¤¤¤¦¹â³Û¤ÊÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°·¿¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åê»ñ¤Î¾ãÊÉ¤¬¼è¤êÊ§¤ï¤ì¡¢Äã¥ê¥¹¥¯¤Ç¼«Ê¬¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤Î¹â¤¤ÉÔÆ°»º¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖÉÔÆ°»ºBANK¡×¤È¤Ï
¡ÖÉÔÆ°»ºBANK(https://fudousan-bank.com/)¡×¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
ÉÔÆ°»º¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë1Ëü±ß¤«¤éÅê»ñ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿°Æ·ï¤ËÅê»ñ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ÉÔÆ°»ºBANK¤¬¶ä¹ÔÍÂ¶â¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë4¤Ä¤ÎÍýÍ³
£±.Ê¬ÇÛÍø²ó¤ê¤¬6.0%°Ê¾å¤Ç¡¢¶ä¹ÔÍÂ¶â¤Î6,000ÇÜ
¶ä¹ÔÉáÄÌÍÂÃù¶â¤Î¶âÍø¤ÏÄÌ¾ï0.001¡ó¡£100Ëü±ßÅê»ñ¤Î¾ì¹ç¡¢ÉÔÆ°»ºBANK¡á6Ëü±ß¡¢¶ä¹ÔÍÂ¶â¡á10±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Îº¹¤Ï¤Ê¤ó¤È6,000ÇÜ¡£
£².»ñ»º²ÁÃÍ¤¬Íî¤Á¤Ë¤¯¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼ý±×¤¬¸«¹þ¤á¤ë
³ô¤äREIT¡ÊÉÔÆ°»ºÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Æü¡¹¤ÎÃÍÆ°¤¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅÚÃÏ²Á³Ê¤Ë¶á¤¤Ãæ¸ÅÉÔÆ°»º¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤¬Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£
£³.¼ê´Ö¤Ê¤¯¼ê·Ú¤Ë¡¢1¸ý1Ëü±ß¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ë
ÄÌ¾ï¤ÎÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ï½é´üÈñÍÑ¤¬¹â¤¯¡¢¶ä¹Ô¤ÎÍ»»ñ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£ÉÔÆ°»ºBANK¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢1¸ý1Ëü±ß¤«¤éÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ë¼ê·Ú¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£´.°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß
Í¥ÀèÎô¸å¹½Â¤¤Ë¤è¤ë¸µËÜ¤Î°ÂÁ´À¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åê»ñ°Ñ°÷²ñ¤Ç·èµÄ¤µ¤ì¤¿°Æ·ï¤Î¤ß¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤ÎÌ¤½Ð»ñ¶â¤ò¤è¤ê°ÂÁ´¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿®Â÷¶ä¹Ô¤ØÊ¬ÊÌ´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤±¿±Ä¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Êª·ï¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤ä¿ÊÄ½¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÅê»ñ¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÊ¬»¶¤·¤Ê¤¬¤é»²²Ã¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢£±¿±Ä²ñ¼Ò
±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥êー¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ãæ¸Å°ìÅï¼ý±×Êª·ï¤ÎÈÎÇäÅï¿ô¤ÇÁ´¹ñNO.1¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢¼óÅÔ·÷¤ÎÃæ¸ÅÊª·ï¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¨¥¥¹¥Ñー¥È½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È°ìÍ÷¡Û
ÉÔÆ°»ºBANK¡Êhttps://fudousan-bank.com/index.html¡Ë
Åê»ñ¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Êhttps://media.fudousan-bank.com/¡Ë
¥¢¥Ñー¥ÈÅê»ñÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Êhttps://apart.familycorporation.co.jp/¡Ë
¥Ï¥ï¥¤ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Êhttps://hawaii.familycorporation.co.jp/¡Ë
ÅÚÃÏ³èÍÑÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Êhttps://family-architect.co.jp/¡Ë
´ÉÍý»ö¶ÈÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.family-property.co.jp/¡Ë
Åö¼Ò¤Ï£±Åï¼ý±×Êª·ï¤òËÉÙ¤Ë¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÃÌ·ï¿ô¤ÏÇ¯´Ö1,000·ï°Ê¾å¤¢¤ê¡¢¡ÖÊª·ï¡×¡ÖÍ»»ñ¡×¡ÖÀÇ¶â¡×¤òÍí¤á¤¿Â¿³ÑÅª¤ÊÌÜÀþ¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹ç¤Ã¤¿»ñ»º·ÁÀ®¤Î·Á¤ò¡¢¤ªµÒÍÍÀìÇ¤¤Î¥×¥í¤¬¤¸¤Ã¤¯¤ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼ý±×Êª·ï¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¤Ï¡¢¥¢¥Ñー¥ÈÅê»ñÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Êhttps://apart.familycorporation.co.jp/¡Ë¤ò¸æÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°Ê²¼¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¸ÂÄê¤ÎÆÃµ¾ðÊó¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¤ÎSNSÅù¤Ç¤Î¾ðÊó¸ø³«¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¹ÊóÉô keiki@family-group.jp